УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11462 відвідувача онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України
4 156 23
обстріл (21010) Донбас (21733) втрати (3818) найманці РФ (1969)

Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 27 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід ".

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення несумісного з життям.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Щодня гинуть українські Воїни, а від Вовіка жодної реакції. Тільки тиша, моторошна тиша...
показати весь коментар
27.08.2021 16:05
+23
И сочувствие афганцам. Свои побоку.
показати весь коментар
27.08.2021 16:16
+15
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8499
показати весь коментар
27.08.2021 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щодня гинуть українські Воїни, а від Вовіка жодної реакції. Тільки тиша, моторошна тиша...
показати весь коментар
27.08.2021 16:05 Відповісти
И сочувствие афганцам. Свои побоку.
показати весь коментар
27.08.2021 16:16 Відповісти
ОБСЭ? Це ті які скулять, що ущемляютрасеяннські ЗМІ? О да сильний хід.
показати весь коментар
27.08.2021 16:07 Відповісти
Путін - убивця, і суд над ним ще попереду*
Найбільшими ворогами України є російський агресор і бажання швидко вирішувати складні проблеми всередині країни. Про це сказав Петро Порошенко в інтерв'ю виданню «Українська правда» в рамках спецпроекту до 30-річчя Незалежності.
«Внутрішній фактор - це бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом - як невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді - небажання бути відповідальними, як в малих справах, так і у великих», - вважає п'ятий Президент.
«Назовні - російський імперський правитель. Байдуже, яке його прізвище: Петро Перший чи Катерина Друга, Володимир Ленін чи Володимир Путін. Їхня суть однакова - знищити Україну і українське. Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна», - застерігає лідер «Європейської Солідарності».
«Нещодавня писанина Путіна в сухому залишку формулює територіальні претензії Росії до України. Втім, Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності», - переконаний Порошенко.
П'ятий Президент також зазначив, що надмірна толерантність до 2013 року української влади до нав'язування російського культурного, економічного та ціннісного наративу спричинила тимчасову окупацію Криму.
«Дозволили розвалити армію і почуватися російській агентурі тут, як у себе вдома. Не побачили в російських діях у Придністров'ї, Абхазії та Цхінвальському регіоні попередження - наступною буде Україна. На жаль, були сліпими і дозволили собі стати слабкими. Державний зрадник Янукович та його поплічники свідомо знищували обороноздатність країни. Врешті решт, на свій ганебний кінець Янукович написав листа в Росію із проханням надіслати війська в Україну. Сам він отримав за це заслужений вирок, а Путін дарма сподівається, що звернення експрезидента-втікача стане для нього індульгенцією за вторгнення до України», - наголошує Порошенко.
«Путін - вбивця. Суд над агресором ще попереду. Вільна, сильна, європейська, демократична Україна - срібна куля, в'язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму», - переконаний лідер партії.
показати весь коментар
27.08.2021 16:08 Відповісти
"ніколи не кажи ніколи".
"Ніколи" говорили і за безвіз.
І - да, повторю за Порохом, його же словами, про наше «... бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом - як невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді - небажання бути відповідальними, як в малих справах, так і у великих». Може, дійде хоч деяким, що патерналізм в таких речах - неприпустимий.
Але взагалі тут тема - про *****-кілера. Тому я припиняю всі інші відгалуження.
показати весь коментар
27.08.2021 16:18 Відповісти
Мордин йде до спаму.
показати весь коментар
27.08.2021 16:28 Відповісти
Т.е. когда они нам заявляли о перспективах и приглашали нашего Президента на все саммиты НАТО с 2014 до 2019 годы то им было не насрать на наши проблемы, а тут вдруг стало насрать? Что же изменилось в 2019 году что им вдруг стало "насрать"?
показати весь коментар
27.08.2021 16:40 Відповісти
не "погиб" или "был убит оккупантами вф рф", а "получил ранение... смертельное" Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ, - ОТГ "Схид" - Цензор.НЕТ 478
показати весь коментар
27.08.2021 16:10 Відповісти
уже отредактировали!
показати весь коментар
27.08.2021 17:05 Відповісти
увлекшийся праздничной суетой и эйфорией внимания со стороны взрослых и серьёзных людей нашефсе совсем забыл о величайшем за все время перемирном-перемирии, которым еще недавно так пафосно хвастался из каждого утюга ...
нет никакой реакции, заяв и предъяв... на высшем уровне... не до того свадебному хенералу...
показати весь коментар
27.08.2021 16:14 Відповісти
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8499
показати весь коментар
27.08.2021 16:18 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4246
показати весь коментар
27.08.2021 16:33 Відповісти
Як це дістало....
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
показати весь коментар
27.08.2021 16:40 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5220
показати весь коментар
27.08.2021 16:43 Відповісти
опять снайпер?
сейчас это маскируется под словом обстрелы
- вояки пишут что анти-снайперские группы так и не вернули, да и снайперов тоже


Роман Донік

@donikroman

· 6 ч

Не таскайте вброс по поводу "великого цабе підстреленного на фронті нашими снайперами". Это вброс. Чистой воды ложь. Это попытка отвлечь внимание от потерь ЗСУ из за работы российских снайперов. Именно российских.

Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8232




Роман Донік

@donikroman

·6 ч

*****, люди что с вами не так? Зачем вы едите говно? Под обычными твитами этой инфопомойки 1-2 лайка. Зачем вы помогаете узким навязывать нам информационную повестку дня?
Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7464
показати весь коментар
27.08.2021 16:47 Відповісти
Пора уже группе К-52 работать по полной,минскими договоренностями это не запрещено.
показати весь коментар
27.08.2021 16:48 Відповісти
За всі ці смерті відповідають злочинні накази зеленського, які прямо забороняють відкривати вогонь у відповідь, що є злочином.
Відсторонення його від влади, через імпічмент, революцію, вбивство врятують життя багатьох українських воїнів
показати весь коментар
27.08.2021 16:54 Відповісти
"сообщено представителям ОБСЕ" - Самое бессмысленное в этой новости.
показати весь коментар
27.08.2021 16:58 Відповісти
Господи, да когда это закончится? сидеть в окопе и ждать, пока или бошку прострелят или разорвёт в клочья? чи в атаку б пошли чи хоть кпп закрыли б... Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8563
показати весь коментар
27.08.2021 17:24 Відповісти
Судячи з інформації, як у тій пісні:" А в ответ тишина...". Царствіє Небесне полеглому герою.
показати весь коментар
27.08.2021 17:36 Відповісти
Рашисты, будьте вы все прокляты!
показати весь коментар
27.08.2021 17:44 Відповісти
 
 