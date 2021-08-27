Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід"
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Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами.
Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 27 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід ".
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення несумісного з життям.
Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в повідомленні.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
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Найбільшими ворогами України є російський агресор і бажання швидко вирішувати складні проблеми всередині країни. Про це сказав Петро Порошенко в інтерв'ю виданню «Українська правда» в рамках спецпроекту до 30-річчя Незалежності.
«Внутрішній фактор - це бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом - як невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді - небажання бути відповідальними, як в малих справах, так і у великих», - вважає п'ятий Президент.
«Назовні - російський імперський правитель. Байдуже, яке його прізвище: Петро Перший чи Катерина Друга, Володимир Ленін чи Володимир Путін. Їхня суть однакова - знищити Україну і українське. Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна», - застерігає лідер «Європейської Солідарності».
«Нещодавня писанина Путіна в сухому залишку формулює територіальні претензії Росії до України. Втім, Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності», - переконаний Порошенко.
П'ятий Президент також зазначив, що надмірна толерантність до 2013 року української влади до нав'язування російського культурного, економічного та ціннісного наративу спричинила тимчасову окупацію Криму.
«Дозволили розвалити армію і почуватися російській агентурі тут, як у себе вдома. Не побачили в російських діях у Придністров'ї, Абхазії та Цхінвальському регіоні попередження - наступною буде Україна. На жаль, були сліпими і дозволили собі стати слабкими. Державний зрадник Янукович та його поплічники свідомо знищували обороноздатність країни. Врешті решт, на свій ганебний кінець Янукович написав листа в Росію із проханням надіслати війська в Україну. Сам він отримав за це заслужений вирок, а Путін дарма сподівається, що звернення експрезидента-втікача стане для нього індульгенцією за вторгнення до України», - наголошує Порошенко.
«Путін - вбивця. Суд над агресором ще попереду. Вільна, сильна, європейська, демократична Україна - срібна куля, в'язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму», - переконаний лідер партії.
"Ніколи" говорили і за безвіз.
І - да, повторю за Порохом, його же словами, про наше «... бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом - як невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді - небажання бути відповідальними, як в малих справах, так і у великих». Може, дійде хоч деяким, що патерналізм в таких речах - неприпустимий.
Але взагалі тут тема - про *****-кілера. Тому я припиняю всі інші відгалуження.
нет никакой реакции, заяв и предъяв... на высшем уровне... не до того свадебному хенералу...
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
сейчас это маскируется под словом обстрелы
- вояки пишут что анти-снайперские группы так и не вернули, да и снайперов тоже
Роман Донік
@donikroman
· 6 ч
Не таскайте вброс по поводу "великого цабе підстреленного на фронті нашими снайперами". Это вброс. Чистой воды ложь. Это попытка отвлечь внимание от потерь ЗСУ из за работы российских снайперов. Именно российских.
Роман Донік
@donikroman
·6 ч
*****, люди что с вами не так? Зачем вы едите говно? Под обычными твитами этой инфопомойки 1-2 лайка. Зачем вы помогаете узким навязывать нам информационную повестку дня?
Відсторонення його від влади, через імпічмент, революцію, вбивство врятують життя багатьох українських воїнів