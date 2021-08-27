Бомбардировщик Су-24 разбился в РФ, пилоты катапультировались

Под Пермью разбился бомбардировщик Су-24. Оба пилота катапультировались и выжили.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил информированый источник.

"Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники. Оба пилота катапультировались и выжили", - говорится в сообщении.

По его данным, самолет потерпел крушение в районе города Верещагино.

"Пилоты не пермские, они прилетели в регион на учения", - уточнил собеседник издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный: Путин - психически нездоровый человек