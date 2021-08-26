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Навальный: Путин - психически нездоровый человек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Навальный: Путин - психически нездоровый человек

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает президента РФ Владимира Путина "патологическим лжецом с маниями величия и преследования".

Об этом он заявил в письменном интервью изданию The New York Times - первом интервью, которое он дал из колонии общего режима ИК-2 во Владимирской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком — Путиным. Патологическим лжецом с маниями величия и преследования. 22 года бесконтрольной власти сделают таким любого, и мы наблюдаем классическую ситуацию полубезумного царя", - сказал он.

Навальный не исключает, что его могут убить колонии.

"Долгие годы я должен был оправдываться, отвечая на вопросы "почему вас до сих пор не убили?" и "почему вас не посадили?". Теперь, когда у меня в чекбоксах этих пунктов стоят галочки (там, где про убийство, стоит пометка "ну почти"), я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50%. Или убьют, или не убьют", - считает он.

Читайте: Структуры Навального официально запретили в России

Оппозиционер считает, что не удавшееся покушение на него - часть общего плачевного состояния дел в России.

"Господи, да они даже проект "давайте убьем Навального" не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца", - написал Навальный.

Также читайте: Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
"Навальный: Путин - психически нездоровый человек"
_Абсолютно очевидно. Во-первых он чекист - это уже само по себе означает большую вавку в голове: = социопат и нравственный идиот, зомби и убеждённый людоед. Во-вторых - оно закомплексованное и неуверенное в себе чмо и ничтожество. Уверенность в себе у него происходит не изнутри, из собственных сильной личности и духа, а через подленькое, шакалье самоутверждение за счёт слабых - это признак слабака и ничтожества! В-третьих, даже если бы не было во-первых и во-вторых, этот выродок уже 20 лет у руля безраздельной власти над самой большой страной мира с ЯО, способным за час уничтожить человечество, и, видимо, самый богатый человек на Земле - он просто не мог остаться вменяемым и адекватным! Этот укорот уже давно находится в сумеречном мире за пределами действительности, в мире его страхов и комплексов, сверхценных идей и паранойи, в зазеркальном мире антихриста (т. е. в буквальном смысле - антипод Христа, спасителя человеков)
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26.08.2021 01:36
+13
Класика:
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco
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26.08.2021 01:11
+13
не знаю герой ли он,но,не бутерброд,так точно
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26.08.2021 01:20
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Класика:
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco
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26.08.2021 01:11 Ответить
Go away Russian.
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26.08.2021 01:16 Ответить
Он тебя на бутылке видел.
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26.08.2021 01:20 Ответить
К чему это, ты что член кооператива" озеро"
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26.08.2021 01:22 Ответить
Навальный настоящий отважный герой. После такого отравления вернуться и сесть.
Это и геройство и немного безумие.
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26.08.2021 01:17 Ответить
не знаю герой ли он,но,не бутерброд,так точно
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26.08.2021 01:20 Ответить
Причина не потерять электорат ,он гражданин и оппозиционер страны без правил и не музыкант как Андрей Макаревич или артисты Бласиашвили и Ахиджакова , в противном случае он бы имел в раше 1,5% поддержки, поэтому ответил не определённо ,хотя имел ввиду так как хотели бы слышать мы с вами
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26.08.2021 01:34 Ответить
И чем же он тогда отличается от прочих дикарей, раз его электорат - крымнашисты?
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26.08.2021 01:36 Ответить
Не крымнашисты а не продвинутые и отсталые люди, у нас когда выбирали трижды судимого яныка 4 ситуация была тоже плачевная ,да и сейчас не в дугу и сын Черновола мракобесил и Лёша Гончаренко идиотничал , а теперь они правильные , так что не всё так просто в этой жизниб выводы и анализ делайте и проводите сами Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 1736
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26.08.2021 01:49 Ответить
... и Порошенко строил свою политическую карьеру на росте бизнесовых успехов, будучи всегда приближенных к власти с пользой для бизнеса в том числе ... А вырос в настоящего мощного политика! Шмаркля просто собой это подчеркивает везде и всегда, гдети когда только может.
Поэтому рано говорить о Навальном , пока еще не поздно ... Каждому народу свои националисты - вот таких националистов рождает себе рашистская империя , а во что он вырастет -увидим .
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26.08.2021 03:59 Ответить
раша это же золотая жила - чтобы порядочного человека найти, нужно тонны покидьків перебрать ! Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 9965

ничем ни Леха, ни его электорат не отличаются от Хла!

"эй, мальчик, водочки нам принеси.... !" + Крымнаш - это у них в подкорке
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26.08.2021 01:51 Ответить
Навальный не бутерброд, чтобы его садить,а потом выпускать.
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26.08.2021 08:38 Ответить
Обычный ватник, только не у кормухи. У них все фюреры из этой породы - уркаганистые ид...ты )))
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26.08.2021 01:23 Ответить
Тогда где здравая логика и путь к кормушке, если так тупо не засцал приехал и сел в тюрягу возможно на всегда, хотя мог бы из тёплой заграницы пистеть и жарить против кремлядей и сколько в истории подобных самопожертвований
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26.08.2021 01:42 Ответить
хайпанул Леха
"эй, мальчик, водочки нам принеси.... !"
мы счас революцию замутим!

но рашка это не для хайпа, это суровая земля - тундра !!!! Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 1958

.
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26.08.2021 01:55 Ответить
Азамат, та всем должно быть плевать на него! Копаться в отходах моральных отбросов - это глупость для ума! ...пусть мертвые хоронят своих мертвецов...
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26.08.2021 03:11 Ответить
Из-за границы он будет Шарий №2, не более того. А так, может и сменит Х...ла, в Кремле его почитатели есть.
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26.08.2021 12:52 Ответить
Это "запасной аэродром", а не геройство. Странно что есть сомнение в способностях гэбни правильно рассчитать смертельную дозу - они это сто лет делают безошибочно, а тут прям раз за разом лажают. Да, да. "Профессор Плейшнер третий раз бросался из окна, а яд всё не действовал". Стране нужно будет показать героя-борца, прошедшего огонь и воду преследований предыдущей власти, причём с "нужными" моральным ценностями, имперскими ценностями. Когда Путин умрёт, будет разыграна эта карта.
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26.08.2021 01:53 Ответить
ну тогда Леха вообще станет Манделой - лет эдак 25 -30 сидеть до смерти Хла срок немалый ! Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 938
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26.08.2021 01:58 Ответить
настоящий ватный бутерброд
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26.08.2021 04:00 Ответить
Капитан Очевидность?🥴
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26.08.2021 01:19 Ответить
Вообще, так и есть
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26.08.2021 01:25 Ответить
Сломанный будильник тоже бывает прав дважды в сутки.
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26.08.2021 01:27 Ответить
Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 6905
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26.08.2021 02:48 Ответить
Леха-бутерброд только сейчас это понял? Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 9269 Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 7959
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26.08.2021 01:27 Ответить
"Навальный: Путин - психически нездоровый человек"
_Абсолютно очевидно. Во-первых он чекист - это уже само по себе означает большую вавку в голове: = социопат и нравственный идиот, зомби и убеждённый людоед. Во-вторых - оно закомплексованное и неуверенное в себе чмо и ничтожество. Уверенность в себе у него происходит не изнутри, из собственных сильной личности и духа, а через подленькое, шакалье самоутверждение за счёт слабых - это признак слабака и ничтожества! В-третьих, даже если бы не было во-первых и во-вторых, этот выродок уже 20 лет у руля безраздельной власти над самой большой страной мира с ЯО, способным за час уничтожить человечество, и, видимо, самый богатый человек на Земле - он просто не мог остаться вменяемым и адекватным! Этот укорот уже давно находится в сумеречном мире за пределами действительности, в мире его страхов и комплексов, сверхценных идей и паранойи, в зазеркальном мире антихриста (т. е. в буквальном смысле - антипод Христа, спасителя человеков)
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26.08.2021 01:36 Ответить
разве в раше есть здоровые ?
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26.08.2021 01:37 Ответить
Еще одного ляпнут
И все дела...
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26.08.2021 01:38 Ответить
"Абсолютно очевидно. Во-первых он чекист - это уже само по себе означает большую вавку в голове: = социопат и нравственный идиот, зомби и убеждённый людоед.

Во-вторых - оно закомплексованное и неуверенное в себе чмо и ничтожество.

Уверенность в себе у него происходит не изнутри, из собственных сильной личности и духа, а через подленькое, шакалье самоутверждение за счёт слабых - это признак слабака и ничтожества! "

Наиболее полно объясняет сущность-сучность Путина ваш Второй пункт: чмо, шакал и ничтожество.

А есть ещё и очень важное обстоятельство из биографии ничтожества: В Третьих:

эту бледную поганку никогда не любили девочки и женщины, что доказывает унылая история женитьбы Окурка на провинциалке Людмиле: капитан Ленинградского управления КГБ, имевший в 1978 году отдельную двухкомнатную квартиру в хорошем районе северной столицы, не пьющий, не курящий больше ПЯТИ лет безуспешно ухаживал, уговаривал выйти за него замуж провинциалку-лимтчицу, жившую в перенаселенной общаге.

Но, лимитчица упорно отказывалась от заключения брака. После этого Путин стал регулярно наносить визиты матери этой лимитчицы и назойливо убеждал мать, чтобы она уговорила свою дочь выйти за него замуж. Это ж какое отвращение вызывал у женщин этот гнойно-бледный урод, чтобы даже провинциальная лимитчица с посредственной внешностью больше 5 лет отказывалась от брака с ним...
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26.08.2021 01:54 Ответить
А много ли вы видели интервью, данных рос.заключёнными? Особенно с критикой власти. Особенно с критикой президента.
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26.08.2021 01:55 Ответить
О !!!!!!!!!!!!!!! Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 8061
Надюху нашу, Савченко напомнило !
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26.08.2021 02:00 Ответить
влада запарєбріка вирощує нового фюрера? все можливо...
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26.08.2021 09:35 Ответить
или нового Манделу?
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26.08.2021 10:22 Ответить
То ли я слепой, то ли в оригинале статьи в Нью-Йорк Таймс никаких высказываний про здоровье хла нет. Обычные сопли зека, как над ним издеваются в колонии - заставляют смотреть телевизор..)
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26.08.2021 02:31 Ответить
Капитан очевидность , это ещё Немцов сказал , ***** 😠 он ***....тый , за что его и убили 😡
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26.08.2021 02:35 Ответить
манія переслідування і манія велічія - це про кожного руского, не тільки про путіна
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26.08.2021 03:08 Ответить
Немцов был несколько более точен в оценке 😁
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26.08.2021 05:02 Ответить
Был исчерпывающе лаконичен.
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26.08.2021 13:27 Ответить
Навальный- много букафф. Краткость- сестра таланта:
Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 670
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26.08.2021 05:52 Ответить
Ти такий же кончений імперець. Посиди, подумай про "бутерброд", та решту речей.
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26.08.2021 06:44 Ответить
много вы знаете арестантов которые дают интервью пусть и не очное разным изданиям?
тут его другой перл не написали
режим Путина - историческая случайность

Он заявил, что режим Путина "историческая случайность, а не закономерность, выбор коррумпированной семьи больного Ельцина". Навальный уверен, что время это исправит "и Россия пойдет по демократическому европейскому пути развития - просто потому, что этого хочет ее народ".

по-моему алкаш елцин тоже типа демократом был, но все равно выстроилась диктатура

пока у рашки не лишится халявного дохода от нефти и газа сибири, они только и могут гулаг строить для себя и других
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26.08.2021 06:45 Ответить
Абсолютно психически здоровый....маленький зеленый. Т.е. другая форма жизни в образе человека. Более того он еще и восстанавливается. Т.е. по сравнению с нами, с людьми, он живет бесконечно долго.
Еще и более того, психика полностью работает на определённую цель, это захват планеты от людей. Поэтому и нужна война ....в любой точке планеты....без разницы...Сирия, Ливия, ЦАР и т.д. ..добавьте если хотите. И это все разумеется скрепные исконно русские земли, а какая разница как их назвать, придурки все равно прохавают. Те которые не хавают - убрать, тех которых нельзя убрать- заплатить и т.д. и так без конца.
Это типичная работа маленького зеленого....хаос, внедряемый искуственный хаос в систему.
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26.08.2021 06:54 Ответить
Путін - нормальний, просто в Росії свої норми.
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26.08.2021 09:32 Ответить
у андрофагів країна -- "атдєльная цивілізация". це нещодавно так пуйло сказало. і це--таки правда!
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26.08.2021 09:47 Ответить
Те,що лаптенфюрер усього ********** пуцик є психічно хворим пітекантропом не виеликає ні у кого в світі сумнівів-факт. Навіть його давня подружка фрау Меркель заявила про те ще у 14 році привселюдно, Але біда не у тому. Біда в тому,що уся улусмосковія,під впливом його людиноненависного хворого світогляду також "поїхала стріхою". Біле для них-чорне і навпаки. І скільки років потрібно буде московитам,щоби прийти в"чоку" одному тільки Богу відомо.
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26.08.2021 09:43 Ответить
 
 