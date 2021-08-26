Навальный: Путин - психически нездоровый человек
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский оппозиционер Алексей Навальный считает президента РФ Владимира Путина "патологическим лжецом с маниями величия и преследования".
Об этом он заявил в письменном интервью изданию The New York Times - первом интервью, которое он дал из колонии общего режима ИК-2 во Владимирской области, сообщает Цензор.НЕТ.
"Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком — Путиным. Патологическим лжецом с маниями величия и преследования. 22 года бесконтрольной власти сделают таким любого, и мы наблюдаем классическую ситуацию полубезумного царя", - сказал он.
Навальный не исключает, что его могут убить колонии.
"Долгие годы я должен был оправдываться, отвечая на вопросы "почему вас до сих пор не убили?" и "почему вас не посадили?". Теперь, когда у меня в чекбоксах этих пунктов стоят галочки (там, где про убийство, стоит пометка "ну почти"), я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50%. Или убьют, или не убьют", - считает он.
Оппозиционер считает, что не удавшееся покушение на него - часть общего плачевного состояния дел в России.
"Господи, да они даже проект "давайте убьем Навального" не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца", - написал Навальный.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco
Это и геройство и немного безумие.
Поэтому рано говорить о Навальном , пока еще не поздно ... Каждому народу свои националисты - вот таких националистов рождает себе рашистская империя , а во что он вырастет -увидим .
ничем ни Леха, ни его электорат не отличаются от Хла!
"эй, мальчик, водочки нам принеси.... !" + Крымнаш - это у них в подкорке
"эй, мальчик, водочки нам принеси.... !"
мы счас революцию замутим!
но рашка это не для хайпа, это суровая земля - тундра !!!!
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_Абсолютно очевидно. Во-первых он чекист - это уже само по себе означает большую вавку в голове: = социопат и нравственный идиот, зомби и убеждённый людоед. Во-вторых - оно закомплексованное и неуверенное в себе чмо и ничтожество. Уверенность в себе у него происходит не изнутри, из собственных сильной личности и духа, а через подленькое, шакалье самоутверждение за счёт слабых - это признак слабака и ничтожества! В-третьих, даже если бы не было во-первых и во-вторых, этот выродок уже 20 лет у руля безраздельной власти над самой большой страной мира с ЯО, способным за час уничтожить человечество, и, видимо, самый богатый
человекна Земле - он просто не мог остаться вменяемым и адекватным! Этот укорот уже давно находится в сумеречном мире за пределами действительности, в мире его страхов и комплексов, сверхценных идей и паранойи, в зазеркальном мире антихриста (т. е. в буквальном смысле - антипод Христа, спасителя человеков)
И все дела...
Во-вторых - оно закомплексованное и неуверенное в себе чмо и ничтожество.
Уверенность в себе у него происходит не изнутри, из собственных сильной личности и духа, а через подленькое, шакалье самоутверждение за счёт слабых - это признак слабака и ничтожества! "
Наиболее полно объясняет сущность-сучность Путина ваш Второй пункт: чмо, шакал и ничтожество.
А есть ещё и очень важное обстоятельство из биографии ничтожества: В Третьих:
эту бледную поганку никогда не любили девочки и женщины, что доказывает унылая история женитьбы Окурка на провинциалке Людмиле: капитан Ленинградского управления КГБ, имевший в 1978 году отдельную двухкомнатную квартиру в хорошем районе северной столицы, не пьющий, не курящий больше ПЯТИ лет безуспешно ухаживал, уговаривал выйти за него замуж провинциалку-лимтчицу, жившую в перенаселенной общаге.
Но, лимитчица упорно отказывалась от заключения брака. После этого Путин стал регулярно наносить визиты матери этой лимитчицы и назойливо убеждал мать, чтобы она уговорила свою дочь выйти за него замуж. Это ж какое отвращение вызывал у женщин этот гнойно-бледный урод, чтобы даже провинциальная лимитчица с посредственной внешностью больше 5 лет отказывалась от брака с ним...
Надюху нашу, Савченко напомнило !
тут его другой перл не написали
режим Путина - историческая случайность
Он заявил, что режим Путина "историческая случайность, а не закономерность, выбор коррумпированной семьи больного Ельцина". Навальный уверен, что время это исправит "и Россия пойдет по демократическому европейскому пути развития - просто потому, что этого хочет ее народ".
по-моему алкаш елцин тоже типа демократом был, но все равно выстроилась диктатура
пока у рашки не лишится халявного дохода от нефти и газа сибири, они только и могут гулаг строить для себя и других
Еще и более того, психика полностью работает на определённую цель, это захват планеты от людей. Поэтому и нужна война ....в любой точке планеты....без разницы...Сирия, Ливия, ЦАР и т.д. ..добавьте если хотите. И это все разумеется скрепные исконно русские земли, а какая разница как их назвать, придурки все равно прохавают. Те которые не хавают - убрать, тех которых нельзя убрать- заплатить и т.д. и так без конца.
Это типичная работа маленького зеленого....хаос, внедряемый искуственный хаос в систему.