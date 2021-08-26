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Навальний: Путін - психічно нездорова людина

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Навальний: Путін - психічно нездорова людина

Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає президента РФ Володимира Путіна "патологічним брехуном з маніями величі і переслідування".

Про це він заявив у письмовому інтерв'ю виданню The New York Times - першому інтерв'ю, яке він дав з колонії загального режиму ВК-2 у Володимирській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не забуваймо про те, що ми маємо справу з явно психічно нездоровою людиною - Путіним. Патологічним брехуном з маніями величі і переслідування. 22 роки безконтрольної влади зроблять таким будь-кого, і ми спостерігаємо класичну ситуацію напівбожевільного царя", - сказав він.

Навальний не відкидає, що його можуть вбити колонії.

"Довгі роки я мав виправдовуватися, відповідаючи на питання "чому вас досі не вбили?" і "чому вас не посадили?". Тепер, коли у мене в чекбоксах цих пунктів стоять галочки (там, де про вбивство, стоїть позначка "ну майже"), я маю оцінювати вірогідність своєї смерті у в’язниці. Ну, очевидно, відповідь як в анекдоті: 50%. Або вб'ють, або не вб'ють", - вважає він.

Опозиціонер вважає, що невдалий замах на нього - частина загального плачевного стану справ у Росії.

"Господи, та вони навіть проєкт "давайте вб'ємо Навального" не змогли реалізувати за всіх своїх можливостей. Утім, не хотілося б, щоб це стало першим проєктом Путіна, доведеним до кінця", - написав Навальний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
"Навальный: Путин - психически нездоровый человек"
_Абсолютно очевидно. Во-первых он чекист - это уже само по себе означает большую вавку в голове: = социопат и нравственный идиот, зомби и убеждённый людоед. Во-вторых - оно закомплексованное и неуверенное в себе чмо и ничтожество. Уверенность в себе у него происходит не изнутри, из собственных сильной личности и духа, а через подленькое, шакалье самоутверждение за счёт слабых - это признак слабака и ничтожества! В-третьих, даже если бы не было во-первых и во-вторых, этот выродок уже 20 лет у руля безраздельной власти над самой большой страной мира с ЯО, способным за час уничтожить человечество, и, видимо, самый богатый человек на Земле - он просто не мог остаться вменяемым и адекватным! Этот укорот уже давно находится в сумеречном мире за пределами действительности, в мире его страхов и комплексов, сверхценных идей и паранойи, в зазеркальном мире антихриста (т. е. в буквальном смысле - антипод Христа, спасителя человеков)
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26.08.2021 01:36
+13
Класика:
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco
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26.08.2021 01:11
+13
не знаю герой ли он,но,не бутерброд,так точно
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26.08.2021 01:20
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Класика:
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco
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26.08.2021 01:11 Відповісти
Go away Russian.
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26.08.2021 01:16 Відповісти
Он тебя на бутылке видел.
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26.08.2021 01:20 Відповісти
К чему это, ты что член кооператива" озеро"
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26.08.2021 01:22 Відповісти
Навальный настоящий отважный герой. После такого отравления вернуться и сесть.
Это и геройство и немного безумие.
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26.08.2021 01:17 Відповісти
не знаю герой ли он,но,не бутерброд,так точно
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26.08.2021 01:20 Відповісти
Причина не потерять электорат ,он гражданин и оппозиционер страны без правил и не музыкант как Андрей Макаревич или артисты Бласиашвили и Ахиджакова , в противном случае он бы имел в раше 1,5% поддержки, поэтому ответил не определённо ,хотя имел ввиду так как хотели бы слышать мы с вами
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26.08.2021 01:34 Відповісти
И чем же он тогда отличается от прочих дикарей, раз его электорат - крымнашисты?
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26.08.2021 01:36 Відповісти
Не крымнашисты а не продвинутые и отсталые люди, у нас когда выбирали трижды судимого яныка 4 ситуация была тоже плачевная ,да и сейчас не в дугу и сын Черновола мракобесил и Лёша Гончаренко идиотничал , а теперь они правильные , так что не всё так просто в этой жизниб выводы и анализ делайте и проводите сами Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 1736
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26.08.2021 01:49 Відповісти
... и Порошенко строил свою политическую карьеру на росте бизнесовых успехов, будучи всегда приближенных к власти с пользой для бизнеса в том числе ... А вырос в настоящего мощного политика! Шмаркля просто собой это подчеркивает везде и всегда, гдети когда только может.
Поэтому рано говорить о Навальном , пока еще не поздно ... Каждому народу свои националисты - вот таких националистов рождает себе рашистская империя , а во что он вырастет -увидим .
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26.08.2021 03:59 Відповісти
раша это же золотая жила - чтобы порядочного человека найти, нужно тонны покидьків перебрать ! Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 9965

ничем ни Леха, ни его электорат не отличаются от Хла!

"эй, мальчик, водочки нам принеси.... !" + Крымнаш - это у них в подкорке
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26.08.2021 01:51 Відповісти
Навальный не бутерброд, чтобы его садить,а потом выпускать.
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26.08.2021 08:38 Відповісти
Обычный ватник, только не у кормухи. У них все фюреры из этой породы - уркаганистые ид...ты )))
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26.08.2021 01:23 Відповісти
Тогда где здравая логика и путь к кормушке, если так тупо не засцал приехал и сел в тюрягу возможно на всегда, хотя мог бы из тёплой заграницы пистеть и жарить против кремлядей и сколько в истории подобных самопожертвований
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26.08.2021 01:42 Відповісти
хайпанул Леха
"эй, мальчик, водочки нам принеси.... !"
мы счас революцию замутим!

но рашка это не для хайпа, это суровая земля - тундра !!!! Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 1958

.
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26.08.2021 01:55 Відповісти
Азамат, та всем должно быть плевать на него! Копаться в отходах моральных отбросов - это глупость для ума! ...пусть мертвые хоронят своих мертвецов...
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26.08.2021 03:11 Відповісти
Из-за границы он будет Шарий №2, не более того. А так, может и сменит Х...ла, в Кремле его почитатели есть.
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26.08.2021 12:52 Відповісти
Это "запасной аэродром", а не геройство. Странно что есть сомнение в способностях гэбни правильно рассчитать смертельную дозу - они это сто лет делают безошибочно, а тут прям раз за разом лажают. Да, да. "Профессор Плейшнер третий раз бросался из окна, а яд всё не действовал". Стране нужно будет показать героя-борца, прошедшего огонь и воду преследований предыдущей власти, причём с "нужными" моральным ценностями, имперскими ценностями. Когда Путин умрёт, будет разыграна эта карта.
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26.08.2021 01:53 Відповісти
ну тогда Леха вообще станет Манделой - лет эдак 25 -30 сидеть до смерти Хла срок немалый ! Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 938
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26.08.2021 01:58 Відповісти
настоящий ватный бутерброд
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26.08.2021 04:00 Відповісти
Капитан Очевидность?🥴
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26.08.2021 01:19 Відповісти
Вообще, так и есть
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26.08.2021 01:25 Відповісти
Сломанный будильник тоже бывает прав дважды в сутки.
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26.08.2021 01:27 Відповісти
Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 6905
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26.08.2021 02:48 Відповісти
Леха-бутерброд только сейчас это понял? Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 9269 Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 7959
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26.08.2021 01:27 Відповісти
"Навальный: Путин - психически нездоровый человек"
_Абсолютно очевидно. Во-первых он чекист - это уже само по себе означает большую вавку в голове: = социопат и нравственный идиот, зомби и убеждённый людоед. Во-вторых - оно закомплексованное и неуверенное в себе чмо и ничтожество. Уверенность в себе у него происходит не изнутри, из собственных сильной личности и духа, а через подленькое, шакалье самоутверждение за счёт слабых - это признак слабака и ничтожества! В-третьих, даже если бы не было во-первых и во-вторых, этот выродок уже 20 лет у руля безраздельной власти над самой большой страной мира с ЯО, способным за час уничтожить человечество, и, видимо, самый богатый человек на Земле - он просто не мог остаться вменяемым и адекватным! Этот укорот уже давно находится в сумеречном мире за пределами действительности, в мире его страхов и комплексов, сверхценных идей и паранойи, в зазеркальном мире антихриста (т. е. в буквальном смысле - антипод Христа, спасителя человеков)
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26.08.2021 01:36 Відповісти
разве в раше есть здоровые ?
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26.08.2021 01:37 Відповісти
Еще одного ляпнут
И все дела...
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26.08.2021 01:38 Відповісти
"Абсолютно очевидно. Во-первых он чекист - это уже само по себе означает большую вавку в голове: = социопат и нравственный идиот, зомби и убеждённый людоед.

Во-вторых - оно закомплексованное и неуверенное в себе чмо и ничтожество.

Уверенность в себе у него происходит не изнутри, из собственных сильной личности и духа, а через подленькое, шакалье самоутверждение за счёт слабых - это признак слабака и ничтожества! "

Наиболее полно объясняет сущность-сучность Путина ваш Второй пункт: чмо, шакал и ничтожество.

А есть ещё и очень важное обстоятельство из биографии ничтожества: В Третьих:

эту бледную поганку никогда не любили девочки и женщины, что доказывает унылая история женитьбы Окурка на провинциалке Людмиле: капитан Ленинградского управления КГБ, имевший в 1978 году отдельную двухкомнатную квартиру в хорошем районе северной столицы, не пьющий, не курящий больше ПЯТИ лет безуспешно ухаживал, уговаривал выйти за него замуж провинциалку-лимтчицу, жившую в перенаселенной общаге.

Но, лимитчица упорно отказывалась от заключения брака. После этого Путин стал регулярно наносить визиты матери этой лимитчицы и назойливо убеждал мать, чтобы она уговорила свою дочь выйти за него замуж. Это ж какое отвращение вызывал у женщин этот гнойно-бледный урод, чтобы даже провинциальная лимитчица с посредственной внешностью больше 5 лет отказывалась от брака с ним...
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26.08.2021 01:54 Відповісти
А много ли вы видели интервью, данных рос.заключёнными? Особенно с критикой власти. Особенно с критикой президента.
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26.08.2021 01:55 Відповісти
О !!!!!!!!!!!!!!! Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 8061
Надюху нашу, Савченко напомнило !
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26.08.2021 02:00 Відповісти
влада запарєбріка вирощує нового фюрера? все можливо...
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26.08.2021 09:35 Відповісти
или нового Манделу?
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26.08.2021 10:22 Відповісти
То ли я слепой, то ли в оригинале статьи в Нью-Йорк Таймс никаких высказываний про здоровье хла нет. Обычные сопли зека, как над ним издеваются в колонии - заставляют смотреть телевизор..)
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26.08.2021 02:31 Відповісти
Капитан очевидность , это ещё Немцов сказал , ***** 😠 он ***....тый , за что его и убили 😡
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26.08.2021 02:35 Відповісти
манія переслідування і манія велічія - це про кожного руского, не тільки про путіна
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26.08.2021 03:08 Відповісти
Немцов был несколько более точен в оценке 😁
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26.08.2021 05:02 Відповісти
Был исчерпывающе лаконичен.
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26.08.2021 13:27 Відповісти
Навальный- много букафф. Краткость- сестра таланта:
Навальный: Путин - психически нездоровый человек - Цензор.НЕТ 670
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26.08.2021 05:52 Відповісти
Ти такий же кончений імперець. Посиди, подумай про "бутерброд", та решту речей.
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26.08.2021 06:44 Відповісти
много вы знаете арестантов которые дают интервью пусть и не очное разным изданиям?
тут его другой перл не написали
режим Путина - историческая случайность

Он заявил, что режим Путина "историческая случайность, а не закономерность, выбор коррумпированной семьи больного Ельцина". Навальный уверен, что время это исправит "и Россия пойдет по демократическому европейскому пути развития - просто потому, что этого хочет ее народ".

по-моему алкаш елцин тоже типа демократом был, но все равно выстроилась диктатура

пока у рашки не лишится халявного дохода от нефти и газа сибири, они только и могут гулаг строить для себя и других
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26.08.2021 06:45 Відповісти
Абсолютно психически здоровый....маленький зеленый. Т.е. другая форма жизни в образе человека. Более того он еще и восстанавливается. Т.е. по сравнению с нами, с людьми, он живет бесконечно долго.
Еще и более того, психика полностью работает на определённую цель, это захват планеты от людей. Поэтому и нужна война ....в любой точке планеты....без разницы...Сирия, Ливия, ЦАР и т.д. ..добавьте если хотите. И это все разумеется скрепные исконно русские земли, а какая разница как их назвать, придурки все равно прохавают. Те которые не хавают - убрать, тех которых нельзя убрать- заплатить и т.д. и так без конца.
Это типичная работа маленького зеленого....хаос, внедряемый искуственный хаос в систему.
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26.08.2021 06:54 Відповісти
Путін - нормальний, просто в Росії свої норми.
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26.08.2021 09:32 Відповісти
у андрофагів країна -- "атдєльная цивілізация". це нещодавно так пуйло сказало. і це--таки правда!
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26.08.2021 09:47 Відповісти
Те,що лаптенфюрер усього ********** пуцик є психічно хворим пітекантропом не виеликає ні у кого в світі сумнівів-факт. Навіть його давня подружка фрау Меркель заявила про те ще у 14 році привселюдно, Але біда не у тому. Біда в тому,що уся улусмосковія,під впливом його людиноненависного хворого світогляду також "поїхала стріхою". Біле для них-чорне і навпаки. І скільки років потрібно буде московитам,щоби прийти в"чоку" одному тільки Богу відомо.
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26.08.2021 09:43 Відповісти
 
 