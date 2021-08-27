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Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Під Перм'ю розбився бомбардувальник Су-24. Обидва пілоти катапультувалися і вижили.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомило поінформоване джерело.
"Літак Су-24 виконував тренувальний політ і зазнав аварії, за попередніми даними, через відмову техніки. Обидва пілоти катапультувалися і вижили", - сказано в повідомленні.
За його даними, літак зазнав аварії в районі міста Верещагіно.
"Пілоти не пермські, вони прилетіли в регіон на навчання", - уточнив співрозмовник видання.
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Юрій Бутусов
Летом 2021 года в России разбилось 10 самолетов и вертолетов - больше, чем в любой другой стране мира. Погибло 52 человека.
Уничтожены 4 боевых самолета и 1 пожарный гидросамолет Минобороны РФ, разбились 1 рейсовый пассажирский самолет, 1 чартерный пассажирский самолет и 1 чартерный пассажирский вертолет, 1 учебный и 1 испытательный самолеты.
1. Су-24 - сегодня, 27.08 разбился в Пермском крае во время перелета в результате неисправности;
2. МиГ-29СМТ - 23.08 сгорел на земле в Астраханской области после выполнения полетов в результате неисправности;
3. МиГ-29СМТ - 18.08 разбился в Астраханской области в учебном полете в результате ошибки пилота, 1 человек погиб;
4. Ил-112В - 17.08 разбился в Московской область в испытательном полете в результате неисправности, 3 человека погибло;
5. Бе-200 - 14.08 разбился в Турции в результате ошибки пилота, 8 человек погибло;
6. Ми-8 - 12.08 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 8 человек погибло;
7. Су-35 - 31.07 разбился на Саахалине в результате ошибки пилота и руководителя полетов;
8. Ан-28 - 16.07 разбился в Томской области в результате неисправности.
9. Ан-26 - 6.07 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 28 человек погибло.
10. L-410 - 19.06 разбился в Кемерово в результате ошибки пилота, 4 человека погибло.
Такая серия катастроф показывает очевидные проблемы российской авиации. Падение уровня подготовки пилотов и технического персонала, слабый технический контроль, широкое применение устаревшей авиатехники.
Це - вітання Україні зі святами.
Как там Пугачева пела? "Я так хочу чтобы ЭТО не кончалось..."
А зря.
С одной стороны, больше самолётов (чем у нас), больше тренировок (чем у нас), соответственно и больше аварийных ситуаций. Типа, если военно-воздушного флота нет или почти нет (как у нас), то и падать нечему, но это не будет показателем, что "у нас лучше".
Но 6 самолётов за пол-месяца - явный перебор по авариям. Нет, для нас это просто прекрасные новости, разумеется 😀😀😀 позитив, однозначно.
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1. Одиннадцатый ,за этот год. Так держать!!!!
Роликом поділилися військові з бойової групи К-2 54-ї окремої механізованої бригади ім. гетьмана Івана Мазепи Сухопутних військ ЗСУ. На відео видно, що ворожий снайпер сидів у бліндажі. Помітно було тільки його маскувальний шолом і дуло зброї, спрямоване в бік українських позицій.
У якийсь момент почувся звук пострілу і…
Головне - припинити стріляти (закреслено) не припиняти стріляти у тих, хто окупував українську землю.
Вообще-то, сообщалось, что он хотел долететь на ремонт, но случилось, что не судьба. Не знаю кто врёт, но кто-то всё-таки врёт ...
А пилоты без самолёта есть пехота
А пехоту утилизируем потом...
СЛАВА УКРАЇНІ!!