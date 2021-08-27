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Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися

Під Перм'ю розбився бомбардувальник Су-24. Обидва пілоти катапультувалися і вижили.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомило поінформоване джерело.

"Літак Су-24 виконував тренувальний політ і зазнав аварії, за попередніми даними, через відмову техніки. Обидва пілоти катапультувалися і вижили", - сказано в повідомленні.

За його даними, літак зазнав аварії в районі міста Верещагіно.

"Пілоти не пермські, вони прилетіли в регіон на навчання", - уточнив співрозмовник видання.

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Топ коментарі
+87
Кучно пішли космольоти..
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27.08.2021 17:28
+73
.

нужно просто сидеть на берегу и
смотреть как падают русские самолеты
буддийская мудрость Бомбардировщик Су-24 разбился в РФ: Пилоты катапультировались - Цензор.НЕТ 7351

.
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27.08.2021 17:37
+62
Очень жаль..... что выжили.
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27.08.2021 17:29
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Пан Бутусов вже все порахував))

Юрій Бутусов

Летом 2021 года в России разбилось 10 самолетов и вертолетов - больше, чем в любой другой стране мира. Погибло 52 человека.

Уничтожены 4 боевых самолета и 1 пожарный гидросамолет Минобороны РФ, разбились 1 рейсовый пассажирский самолет, 1 чартерный пассажирский самолет и 1 чартерный пассажирский вертолет, 1 учебный и 1 испытательный самолеты.

1. Су-24 - сегодня, 27.08 разбился в Пермском крае во время перелета в результате неисправности;

2. МиГ-29СМТ - 23.08 сгорел на земле в Астраханской области после выполнения полетов в результате неисправности;
3. МиГ-29СМТ - 18.08 разбился в Астраханской области в учебном полете в результате ошибки пилота, 1 человек погиб;
4. Ил-112В - 17.08 разбился в Московской область в испытательном полете в результате неисправности, 3 человека погибло;
5. Бе-200 - 14.08 разбился в Турции в результате ошибки пилота, 8 человек погибло;
6. Ми-8 - 12.08 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 8 человек погибло;
7. Су-35 - 31.07 разбился на Саахалине в результате ошибки пилота и руководителя полетов;
8. Ан-28 - 16.07 разбился в Томской области в результате неисправности.
9. Ан-26 - 6.07 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 28 человек погибло.
10. L-410 - 19.06 разбился в Кемерово в результате ошибки пилота, 4 человека погибло.

Такая серия катастроф показывает очевидные проблемы российской авиации. Падение уровня подготовки пилотов и технического персонала, слабый технический контроль, широкое применение устаревшей авиатехники.
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27.08.2021 18:15 Відповісти
Дякую за гарну роботу, приємно читати.
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27.08.2021 19:23 Відповісти
А патаму что тяжєлєє воздуха ))) земля їм прахом! І решту їхніх" пламєнних крильєв" туди ж !
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27.08.2021 22:37 Відповісти
Ми йому після кожної новини рахували.
Це - вітання Україні зі святами.
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28.08.2021 01:07 Відповісти
за две недели - 4шт..- таким темпом лаптестан за год обнулит ввс)))))
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28.08.2021 01:49 Відповісти
Нельотна погода стоїть на федерастією...
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27.08.2021 18:19 Відповісти
Енот устал канканировать. Ну ничего, ему полезно.
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27.08.2021 18:19 Відповісти
Беда! Пилоты катапультировались. Есть надежда что следующий вылет будет более удачный. Август не закончился.Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 2482
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27.08.2021 18:22 Відповісти
у пилотов хорошая практика. Дай им многие лета. Не первый и не последний миг
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28.08.2021 05:16 Відповісти
Енот устал канканировать. Ну ничего, ему полезно.
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27.08.2021 18:24 Відповісти
Насправді сумно читати таку новину. Обидва пілоти катапультувалися і вижили. Джерело: https://censor.net/ua/n3284937
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27.08.2021 18:25 Відповісти
Шо апять? Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 669
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27.08.2021 20:43 Відповісти
Потренировались,а теперь на парад над кремлем.
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27.08.2021 18:26 Відповісти
От новости веет какой то незавершонностью что ли...
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27.08.2021 18:27 Відповісти
Та ДА.
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27.08.2021 21:18 Відповісти
ПВО Вейшнорії, під керівнийтвом американських інструкторів, які були переведені на південно-східний фронт Вейшнорії з Афганістану, дають потужний позитивний результат за останній місяць
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27.08.2021 18:28 Відповісти
Здається це вже 5-й за місяць))!! І всі важчі за повітря прямо напасть якась Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 4790
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27.08.2021 18:31 Відповісти
Нада проста пєрєстать лєтать! Самальот тяжєлєє воздуха, паетаму лєтать нє можєт. Уточню - кацапський самальот.
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27.08.2021 18:41 Відповісти
Повторюю. Кацапів потрібно ізолювати і заперти за "поребриком" і тоді вони самі себе успішно повбивають. Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 4657
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27.08.2021 18:43 Відповісти
Ось тоді іскандери посміються, розриваючи самих кассабів на шмаття
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27.08.2021 18:48 Відповісти
Приготуватись Воронежу.
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27.08.2021 18:45 Відповісти
Вєлічію подводно-касмічєскіх сіл підєрациі нєт ґраніц
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27.08.2021 18:45 Відповісти
Во поперло... Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 1960
Как там Пугачева пела? "Я так хочу чтобы ЭТО не кончалось..." Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 874
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27.08.2021 18:53 Відповісти
Главное не сбавлять темп.😁
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27.08.2021 18:53 Відповісти
четвертый или пятый за месяц?
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27.08.2021 18:57 Відповісти
5-тий за 2 тижнi...такими темпами за рiк-два у кацапо-орди всi лiтаки закiнчаться.)

Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 3333
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27.08.2021 19:03 Відповісти
Пилоты в последний момент отказались идти на живой концерт Кобзона.

А зря.
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27.08.2021 19:03 Відповісти
6-й военный самолёт за 2 недели . . .

С одной стороны, больше самолётов (чем у нас), больше тренировок (чем у нас), соответственно и больше аварийных ситуаций. Типа, если военно-воздушного флота нет или почти нет (как у нас), то и падать нечему, но это не будет показателем, что "у нас лучше".

Но 6 самолётов за пол-месяца - явный перебор по авариям. Нет, для нас это просто прекрасные новости, разумеется 😀😀😀 позитив, однозначно.
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27.08.2021 19:08 Відповісти
Дело не в том, что больше летают, тренеруются и т.д. Дело в том, что деградировала служба наземного обслуживания и єто касается не только военной авиации, но и в первую очередь - гражданской. Поєтому там будут и дальше падать куролеты. И ничего удивительного в этом нет.
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27.08.2021 19:16 Відповісти
.. пока из упавших в августе одни военные. Но поле для деятельности есть и у гражданской авиации рашки. ..)))
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27.08.2021 19:41 Відповісти
В Москве разбился гражданский гидросамолет при посадке на воду.
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27.08.2021 20:59 Відповісти
Із 10 літаків, що розбилися, згідно касабських даних, шестеро розбилось внаслідок помилки ПІЛОТА.
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27.08.2021 21:22 Відповісти
"літальних апаратів"
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27.08.2021 21:23 Відповісти
Такое же будет и с танками, и с кораблями, и непосредственно с личным составом. Армия Соссии полна бардака и гнили. Я давно говорю, что армия образца 1995, которой Соссия вторгалась в Чечню в 1995 году была в разы сильнее, чем нынешняя. Тогда у них был неисчерпаемый запас крепкого, спортивного, непритязательного и простого пушечного мяса 1972-1975 г.р (идеальные по демографии годы). Тогда у них еще были в строю сотни тысяч молодых, но очень опытных офицеров, прошедшие афган, с еще настоящим чуством патриотизма. Тысячи новейших нулевых танков выведенных из Венгрии, Чехословакии, Польши и Германии. Обслуженных и с зипами. И той, очень сильной армии чечнские бойцыне выпустили кишки. Сейчас у них нет ни того количества ни того качества живой силы, нет того количества свежей техники. И за 50 тысяч никто подыхать не захочет ехать. придется платиьть по 500 тыс. А потом и за пятсот не захотят, когда пойдут потери по тысяче в неделю. Так что не ссыте, не полезут они. Знают, погибель и позор их тут хдут.
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27.08.2021 22:20 Відповісти
На росіі продовжується чудовий літакопад і це душу гріє , так як менше їх буде в нашій країні 😒
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27.08.2021 19:24 Відповісти
ой . . никогда такого не было и вот опять
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27.08.2021 19:51 Відповісти
Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 9196
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27.08.2021 20:00 Відповісти
Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 3400
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27.08.2021 20:13 Відповісти
Этот уродец был создан как жалкий ответ на F- 111.Сами сравните характеристики.Только США давно сняла этот самолет с вооружения.А на Рассее он до сих пор анало-говнет.
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27.08.2021 20:08 Відповісти
У нас такие-же самолеты как у касабов, только постарее. СУ-24 тоже есть.
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27.08.2021 21:00 Відповісти
Чим він вам не подобається? Так, Су-24 це цільнозлизаний варіант FB-111, тоді ж. Архипом Люлькою був злизаний і двигун АЛ-21 відповідно з PRATT& Wittny, який дав початок лінійці ******** на той, та й на цей час авіаційних двигунів.
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27.08.2021 21:37 Відповісти
Одне погано: не впав на Москву. А так новина цілком задовільна,а якби ще й гигнулися обидвоє козломордяцьких вояк-то була би найкраща за день.
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27.08.2021 20:11 Відповісти
Cуки. Навіть в цьому підсирають українцям. Гнила кацапська натура. **** катапультувалися? Чого не ************ в холодець??
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27.08.2021 20:22 Відповісти

1. 1
1. 1
1. 1

1. 1
1. 1
1. Одиннадцатый ,за этот год. Так держать!!!!
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27.08.2021 20:24 Відповісти
Они там что издеваются?! В Украине уже бесцветная помада заканчивается, у всех губы потрескались.
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27.08.2021 21:18 Відповісти
Гарна новина . Погано тільки що фашистські льотчики не загинули .
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27.08.2021 22:01 Відповісти
Кацапи йдуть на рекорд по кількості всратих чортольотів
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27.08.2021 22:15 Відповісти
Воїни ЗСУ влучним ударом ліквідували ворожого снайпера.
Роликом поділилися військові з бойової групи К-2 54-ї окремої механізованої бригади ім. гетьмана Івана Мазепи Сухопутних військ ЗСУ. На відео видно, що ворожий снайпер сидів у бліндажі. Помітно було тільки його маскувальний шолом і дуло зброї, спрямоване в бік українських позицій.
У якийсь момент почувся звук пострілу і…
Головне - припинити стріляти (закреслено) не припиняти стріляти у тих, хто окупував українську землю.
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27.08.2021 22:18 Відповісти
Все было не так: самолет избавился от свинорусов и покончил жизнь самоубийством, поняв что топлива за поребрик не хватит
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27.08.2021 22:20 Відповісти
ржака Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 6370
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28.08.2021 09:59 Відповісти
https://twitter.com/Vik_tor_let/status/1431301039911751681
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27.08.2021 22:22 Відповісти
https://twitter.com/Vik_tor_let/status/1431301039911751681
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27.08.2021 22:22 Відповісти
"Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники. Оба пилота катапультировались и выжили", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3284937

Вообще-то, сообщалось, что он хотел долететь на ремонт, но случилось, что не судьба. Не знаю кто врёт, но кто-то всё-таки врёт ... Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 801
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27.08.2021 22:31 Відповісти
Яка гарна новина, тоб то не дуже похмура Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 8854
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27.08.2021 22:50 Відповісти
на марс скоро вате а тут такое
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27.08.2021 23:10 Відповісти
эти ****** бомбили в Сирии Людей... они не сдохли, потому как им предстоит более жестокие мучения...!!!
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27.08.2021 23:37 Відповісти
Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 8569
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27.08.2021 23:51 Відповісти
пора мордве уже продвигаться дальше и начать топить свои подводные лодки.
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28.08.2021 00:50 Відповісти
пора Мордору возвращаться во времена стимпанка - пароходы, паровозы, дирижабли ... бурлаки и сани - безопаснее будет !
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28.08.2021 02:13 Відповісти
поголовье поганцев сокращается и это хорошо...
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28.08.2021 03:44 Відповісти
Первым делом первым делом самолеты
А пилоты без самолёта есть пехота
А пехоту утилизируем потом...
СЛАВА УКРАЇНІ!!
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28.08.2021 05:09 Відповісти
😂👍👍👍
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28.08.2021 08:08 Відповісти
Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися - Цензор.НЕТ 4205
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28.08.2021 09:11 Відповісти
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