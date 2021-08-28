Украинский воин погиб в результате российского обстрела возле Новомихайловки, - штаб ООС
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С начала суток, 27 августа, зафиксирован один обстрел со стороны российско-оккупационных войск. Один украинский воин погиб.
Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 27 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сказано в сообщении.
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