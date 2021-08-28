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Украинский воин погиб в результате российского обстрела возле Новомихайловки, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин погиб в результате российского обстрела возле Новомихайловки, - штаб ООС

С начала суток, 27 августа, зафиксирован один обстрел со стороны российско-оккупационных войск. Один украинский воин погиб.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 27 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо генералов ВС РФ причастны к массовому убийству украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году, - Офис генпрокурора

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сказано в сообщении.
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Топ комментарии
+20
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Новомихайловки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 425

...
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27.08.2021 18:27
+20
Вічна пам'ять герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу біля Новомихайлівки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8378
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27.08.2021 18:43
+19
А где слова ЗЕ о разрешении командирам подразделений на местах давать ответку из всего что считают нужным?Или слова ЗЕ это только лапша на уши народу.
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27.08.2021 17:58
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А где слова ЗЕ о разрешении командирам подразделений на местах давать ответку из всего что считают нужным?Или слова ЗЕ это только лапша на уши народу.
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27.08.2021 17:58 Ответить
Отчего же? Не только! Ещё ссанина прямо в очи.
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27.08.2021 18:29 Ответить
А может найти это интервю ЗЕ где он это высказал и разослать каждому командиру подразделения чтоб имели что показать тем кто будет устраивать разборки по поводу открытия ответки?Думаю что ЗЕ после того как увидит то что сказал своим хлебальником заткнется?
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27.08.2021 18:38 Ответить
Він ще один указ видасть,про засекречування.
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27.08.2021 18:43 Ответить
Можливо,але поки видасть та пройдуть всі процедури дати просратися цим ублюдкам по повній.Думаю що відеослова Головнокомандувача вищі за прикази та розпорядження штабних щюрів та ,,потішних,,генералів.
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27.08.2021 18:47 Ответить
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Новомихайловки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 425

...
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27.08.2021 18:27 Ответить
Вічна пам'ять герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу біля Новомихайлівки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8378
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27.08.2021 18:43 Ответить
Остались ли хоть какие-то сомнения, что этот упырь зеленогнойский и шайка с Банковой, которую он сколотил - предатели, и работают на кремль и кацапов? У меня нет. Это какой-то сюр, ОДИН обстрел - ОДИН погибший, предатели с банковой и в ГШ создали идеальные условия для кацапов убивать наших солдат. Уверен, что на данный момент он работают над еще более амбициозными задачами, что бы с одного обстрела у нас было 5-10 погибших с нашей стороны.
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27.08.2021 19:01 Ответить
100%.Так армию никто не опускал.😣
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27.08.2021 19:12 Ответить
И сколько это будет продолжаться?
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27.08.2021 19:52 Ответить
Скільки ?
Все залежить від нас з Вами !
Світла пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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27.08.2021 20:37 Ответить
если зюзя не заглотит бабмбас то лет 20-25.... увы
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28.08.2021 00:02 Ответить
Вічна пам"ять і слава воїну України,який захищав її на самому вістрі боротьби із лютим ворогом. Отак у нас,друз: одні захищають Україну не шкодуючи свого молодого життя, а другі,сволота пакосна, гадять їй знущаючись привселюдно із екс-Президентів України.
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27.08.2021 20:07 Ответить
Кровь погибших за последний год на руках Зеленского. Это следствие его "просто перестать стрелять" и "кончить войну".
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27.08.2021 22:21 Ответить
корректировал огонь беспилотник который спокойно там летал а сбить его было запрещено
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27.08.2021 23:04 Ответить
З таким "главкомом" скоро взагалі не буде кому давать "отвєтку", навіть коли і дозволять. 150 пілотів ВПС України полишили службу і пішли на вільні хліба. Інтересно, хто вилітав на парад 24 серпня? Мабуть це вже запрошені з Азербайджану пілоти,якІ засвітились в аеропорту Баку. Так що " отвєтка" під питанням вже і в небі, друзі !
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28.08.2021 07:39 Ответить
А ПОЧЕМУ НЕ СДЕЛАТЬ В ОКОПАХ КАКИЕ НИБУДЬ БРОНИРОВАННЫЕ УКРЫТИЯ, ЧТО БЫ НА МОМЕНТ ОБСТРЕЛА ТУДА МОЖНО БЫЛО БЫ ЗАСКОЧИТЬ??? КАК НАПРИМЕР В ИЗРАИЛЕ!!! СКОЛЬКО БЫ СБЕРЕГЛИ БЫ ЖИЗНЕЙ НАШИХ БОЙЦОВ!!! БРОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА АМБРАЗУР, ТОЖЕ БЫ ПРИГОДИЛИСЬ!!! ВЕДЬ ВСЕ ЧИНОВНИКИ ТЯСУТЬСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЕЗДЯТ В БРОНЕАВТОМОБИЛЯХ С БРОНИРОВАННЫМИ СТЕКЛАМИ!!! ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ НАШИМ ВОИНАМ ТАКИЕ СПАСИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ НА ПЕРЕДОВОЙ??? ВОСЬМОЙ ГОД ИДЕТ ВОЙНА И ЗА ВОИНОВ НАШЕЙ У ВЛАСТИ НЕ БОЛИТ ДУША??? НУ ДА, БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ??? ТАМ ЖЕ НЕ ВАШИ ДЕТИ НА ФРОНТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ОТДАЮТ!!!
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28.08.2021 13:59 Ответить
 
 