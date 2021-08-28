Український воїн загинув унаслідок російського обстрілу біля Новомихайлівки, - штаб ООС

Від початку доби, 27 серпня, зафіксовано один обстріл з боку російсько-окупаційних військ. Один український воїн загинув.

Про це йдеться в вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17.00 27 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення несумісного з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в повідомленні.

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Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - сказано в повідомленні.