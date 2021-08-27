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Новости Общество
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Денисова (994) долг (1144) омбудсмен (577) коммунальные услуги (344)

Вывешивание списков должников за коммунальные услуги - это нарушение закона, - Офис обмудсмена

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вывешивание списков должников за коммунальные услуги - это нарушение закона, - Офис обмудсмена

Распространение поставщиками жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и балансодержателями домов списков должников с именами, адресами, номерами лицевых счетов и суммами задолженности нарушает действующее законодательство.

Об этом завили в Офисе омбудсмена, сообщает Цензор.НЕТ.

"Совокупность данных о номерах лицевых счетов, адресах, суммах задолженности должников в понимании Закона Украины "О защите персональных данных" являются персональными данными. ... размещение в свободном доступе такой информации является нарушением законодательства в сфере защиты персональных данных и влечет за собой административную ответственность", - сообщили в Офисе.

Как пояснили в Офисе, в соответствии со ст. 32 Конституции Украины никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

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Кроме того, согласно решению Конституционного суда, информацией о личной и семейной жизни лица являются любые сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. Такая информация является конфиденциальной и может быть распространена только с их согласия, кроме случаев, определенных законом.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации.

В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За: 19

чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения, зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
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27.08.2021 18:38
+7
Возвращаются старые времена когда списки должников висели на подездах.И знаете что меня тогда удивило в списках не было тех кто выживал на последние купоны а только средний класс которые скепя душей погашали долги.А тем кто тогда жил в достатке и был при власти вообще не платили и в списках их тоже небыло но в итоге им задолженость просто списали.
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27.08.2021 18:25
+2
У меня в доме должники - те кто сдают квартиры.
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27.08.2021 18:38
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не волнуйтесь, оно все-равно не висит более часа.
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27.08.2021 18:19 Ответить
Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации.

В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За: 19

чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения, зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
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27.08.2021 18:38 Ответить
зеленский с радуцким набивают карманы,
а лохам без счётчиков напаривают долги ...
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28.08.2021 06:12 Ответить
Возвращаются старые времена когда списки должников висели на подездах.И знаете что меня тогда удивило в списках не было тех кто выживал на последние купоны а только средний класс которые скепя душей погашали долги.А тем кто тогда жил в достатке и был при власти вообще не платили и в списках их тоже небыло но в итоге им задолженость просто списали.
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27.08.2021 18:25 Ответить
"Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки."
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27.08.2021 18:33 Ответить
Абсолютно согласен, в нашем доме именно так и было
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27.08.2021 18:34 Ответить
ну это вранье. Те, кто при власти в обычных хрущах не живут, поэтому откуда инфа о том, что там у них? Не платили ваши же соседи, которые считали себя докуя сделанными. Эти списки - это не более чем "подъездое пристыдение", которое очень хорошо работает на совков, для которых очень важным было "не выделяться" и "быть такими как все"
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27.08.2021 18:38 Ответить
С обвинениями поосторожней,в то время даже тогдашние миллионеры пили копеечное кислое пиво как Корейко и жили тоже в зассаных подездах.
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27.08.2021 18:42 Ответить
и сейчас спишут.. клован же списал олигархам 100 млрд.грн долгов..
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27.08.2021 18:39 Ответить
Зеля,*****,спиши людям коммуналку,пока тебя не закатали в асфальт,рейт поднимишь...
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27.08.2021 18:36 Ответить
Не дождешься, пенсионеры - самые умные, которые не платят уйдут на кладбище скоро с такой жизнью. Вот тогда с их деток долги выбьют по полной - с пеней, инфляцией - в два раза больше. Кто-то скажет новая власть будет лучше и все спишет. Новые будут еше хуже, они все одной крови, промолчу какой. С начала нового века у нас начали строить новый феодализм. За 20 лет они свой план полностью выполнили и даже перевыполнили. 70% населеня за чертой бедности, хуже рабов. Рабы никогда не были полуголодными...
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27.08.2021 19:37 Ответить
У меня в доме должники - те кто сдают квартиры.
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27.08.2021 18:38 Ответить
Поширення постачальниками житлово-комунальних послуг (ЖКП) та балансоутримувачами будинків списків боржників з іменами, адресами, номерами особових рахунків і сумами заборгованості порушує чинне законодавство. Джерело: https://censor.net/ua/n3284949

Вже готуються, що кількість боржників буде стрімко рости)
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27.08.2021 18:42 Ответить
В нашем доме в списках нет тех, кто получает субсидии.
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27.08.2021 18:52 Ответить
Опана. Вы о конституционных правах что ли вспомнили... ну надо же...
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27.08.2021 18:57 Ответить
Так пусть должники в суд подадут за то что их пропечатали. Здесь иное вылазит. Получается, что те кто платит исправно, платит как бы и за неплательщика? Речь о многоквартирных домах. Значит поставщику хватает на жизнь. Отсюда вылазит что тарифы излишне высоки---раз хватает. И те кто платит попадают под тему---*ты умный---я дурак*. Или снижайте тарифы, и требуйте в месячный срок погасить. А если нет погашения---через суд, без явки 25% с зарплаты высчитывать, и с пенсии тоже.
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27.08.2021 19:43 Ответить
У нас ті списки регулярно вивішують і всім відомо, хто не платить (це далеко не найбідніші люди). Що це змінило? Нічого.
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27.08.2021 19:54 Ответить
Дикость! Пипец!!
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27.08.2021 22:04 Ответить
вывешивают я фотал творюкы
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27.08.2021 23:09 Ответить
вместо незаконноо вывешивания списков скоро задолжавших будут законно выкидывать на улицу
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28.08.2021 02:07 Ответить
 
 