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Ассоциацию журналистов ликвидировали в Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Об этом сообщает Telegram-канал организации, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя Белорусской ассоциации журналистов об отказе в удовлетворении иска не должны считаться важными, а представитель ответчика "неправильно понимает закон".
БАЖ действует с осени 1995 года. Она объединяет более 1 300 членов - сотрудников медийной сферы. БАЖ - влиятельная организация, признанная международным профессиональным сообществом.
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