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Ассоциацию журналистов ликвидировали в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ассоциацию журналистов ликвидировали в Беларуси

Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Об этом сообщает Telegram-канал организации, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя Белорусской ассоциации журналистов об отказе в удовлетворении иска не должны считаться важными, а представитель ответчика "неправильно понимает закон".

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БАЖ действует с осени 1995 года. Она объединяет более 1 300 членов - сотрудников медийной сферы. БАЖ - влиятельная организация, признанная международным профессиональным сообществом.
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Лизали лизали Луке жопу четверть века, а их раз, и ликвидировали. Ассоциацию журналистов ликвидировали в Беларуси - Цензор.НЕТ 3206
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27.08.2021 18:32 Ответить
оскільки журналістів у Білорусі вже не залишилось, то який сенс у такій спілці?
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27.08.2021 18:34 Ответить
А "слуга народа" у бульбофюрера сейчас опыт перенимает.
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27.08.2021 18:49 Ответить
Скажений Лукашенко не пустив бєларуських вчених на Міжнародну конференцію в Україні http://nano-conference.iop.kiev.ua/en/. Сьогодні їх не пропустили через кордон. Доповіді відмінені.
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27.08.2021 18:53 Ответить
Да и основать вместо журналюг ассоциацию гомиков с прежним составом
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27.08.2021 19:38 Ответить
Берці знімали поліцаї коли заходили у приміщення Асоціації? Мабуть, журналісти, які їх зустрічали, попросили про це.
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27.08.2021 20:37 Ответить
.Ассоциацию журналистов ликвидировали в Беларуси

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і тут грає похоронний марш Асоціацію журналістів ліквідували в Білорусі - Цензор.НЕТ 3114
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27.08.2021 20:40 Ответить
 
 