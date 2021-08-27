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Асоціацію журналістів ліквідували в Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Асоціацію журналістів ліквідували в Білорусі

Верховний суд Білорусі задовольнив позов Міністерства юстиції про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів (БАЖ).

Про це повідомляє Telegram-канал організації, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням Верховного суду, всі доводи представника Білоруської асоціації журналістів про відмову в задоволенні позову не повинні вважатися важливими, а представник відповідача "неправильно розуміє закон".

БАЖ діє з осені 1995 року. Вона об'єднує понад 1 300 членів - співробітників медійної сфери. БАЖ - впливова організація, визнана міжнародною професійною спільнотою.

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Лизали лизали Луке жопу четверть века, а их раз, и ликвидировали. Ассоциацию журналистов ликвидировали в Беларуси - Цензор.НЕТ 3206
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27.08.2021 18:32 Відповісти
оскільки журналістів у Білорусі вже не залишилось, то який сенс у такій спілці?
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27.08.2021 18:34 Відповісти
А "слуга народа" у бульбофюрера сейчас опыт перенимает.
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27.08.2021 18:49 Відповісти
Скажений Лукашенко не пустив бєларуських вчених на Міжнародну конференцію в Україні http://nano-conference.iop.kiev.ua/en/. Сьогодні їх не пропустили через кордон. Доповіді відмінені.
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27.08.2021 18:53 Відповісти
Да и основать вместо журналюг ассоциацию гомиков с прежним составом
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27.08.2021 19:38 Відповісти
Берці знімали поліцаї коли заходили у приміщення Асоціації? Мабуть, журналісти, які їх зустрічали, попросили про це.
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27.08.2021 20:37 Відповісти
.Ассоциацию журналистов ликвидировали в Беларуси

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і тут грає похоронний марш Асоціацію журналістів ліквідували в Білорусі - Цензор.НЕТ 3114
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27.08.2021 20:40 Відповісти
 
 