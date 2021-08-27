Асоціацію журналістів ліквідували в Білорусі

Верховний суд Білорусі задовольнив позов Міністерства юстиції про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів (БАЖ).

Про це повідомляє Telegram-канал організації, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням Верховного суду, всі доводи представника Білоруської асоціації журналістів про відмову в задоволенні позову не повинні вважатися важливими, а представник відповідача "неправильно розуміє закон".

БАЖ діє з осені 1995 року. Вона об'єднує понад 1 300 членів - співробітників медійної сфери. БАЖ - впливова організація, визнана міжнародною професійною спільнотою.

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