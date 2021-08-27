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Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить металлоломом, - аналитик

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить металлоломом, - аналитик

Украине следует ввести запрет на экспорт металлолома, чтобы поддержать отечественных металлургов и обеспечить реализацию стратегического плана по снижению выбросов.

Об этом написал главный аналитик CMK Center Андрей Тарасенко в своей колонке.

Эксперт напомнил, что согласно Национально определенному вкладу в достижение целей Парижского соглашения (НВВ2) Украина к 2030 г. должна снизить выбросы на 7% от текущего уровня и на металлургию возлагаются особые надежды, так как на нее приходится 26% выбросов. Поэтому обеспечение металлургии необходимым для работы по более экологическим технологиям, где в качестве сырья используется лом, должно быть одной из приоритетных задач для государства.

"Лом – это ключевое сырье для снижения выбросов СО2 в металлургии. Большее использование лома – самый простой способ снизить выбросы не только за счет развития электрометаллургии, в которой лом является основным сырьем, но и за счет его большего использования в конвертерном производстве", - объяснил Тарасенко.

По словам эксперта, на сегодня потребление лома в Украине составляет порядка 3,5 млн т в год, но потенциал его потребления в разы выше – 7,5-8 млн т. При этом тренд на повышение потребления лома является общемировым, что уже привело к резкому росту цен на сырье на мировых рынках и спровоцировало массовый вывоз его из Украины. В частности, в июне экспорт лома из Украины составил 85 тыс т – рекордно высокий объем с мая 2016 г, а в июле – еще выше – 104 тыс т.

Тарасенко отметил, что ряд стран уже начали дискуссию о необходимости введения ограничений на экспорт лома, и Украине следует идти тем же путем, чтобы отечественные производители не проигрывали своим конкурентам.

"Пошлина на экспорт лома в России была повышена сначала с €5 до €45, а затем до €70. Группа Евродепутатов отстаивает решение о запрете экспорта лома из ЕС. Пошлины на экспорт лома также существуют в Индии (20%), Малайзии (15%), Саудовской Аравии. Временный запрет на экспорт лома водился в ОАЭ. Аналогичная мера в июле введена в ЮАР", - сообщил Тарасенко.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, если Украина не запретит экспорт металлолома, начнут останавливаться отечественные металлургические заводы и резко снизится приток валюты в страну, что негативно скажется на курсе гривны.

В свою очередь народный депутат Андрей Николаенко подчеркнул, что установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.
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Топ комментарии
+13
а платить реальную цену за металлолом не хотите???????????
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27.08.2021 18:45
+12
Украинец, будь сознателен!
Сдай на предприятия ахметова или коломойского с пинчуком всё железо из своего дома!
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27.08.2021 18:43
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Украинец, будь сознателен!
Сдай на предприятия ахметова или коломойского с пинчуком всё железо из своего дома!
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27.08.2021 18:43 Ответить
Сознательно и регулярно сдаю люминий с работы в рабочее время,медюхи нет...)))
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27.08.2021 18:47 Ответить
Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить металлоломом, - аналитик - Цензор.НЕТ 6157
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27.08.2021 19:16 Ответить
Планета Земля имеет ограниченное количество железа на поверхности. Но, хорошая новость, железо никуда не исчезает ( по закону сохранения материи). Оно просто окисляется в ржавчину. Поэтому человечество в свое распоряжение все больше и большее извлекает железо из недр и ставит его на службу . И с каждым годом мы имеем все больше и больше металлолома. И задача человечества - закольцевать его, пустить в круговорот, как например это делают атомы кислорода, или молекулы воды.
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27.08.2021 19:07 Ответить
каждый день одно и тоже.та дайте уже Ахметке шо он хочет и не засерайте Цензор.
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27.08.2021 19:41 Ответить
Уже дали. Списали ему и ему подобным 100 миллиардов долгов перед бюджетом. Сегодня.
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27.08.2021 19:51 Ответить
раз ноют,значит мало дали.дайте ему еще 100млрдов!
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27.08.2021 19:54 Ответить
А шо, Вофка и дасть. За долю малую.
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27.08.2021 20:01 Ответить
За копейки!
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27.08.2021 20:25 Ответить
Я би сказав - навпаки. От у мене давній товариш є. Він уже давно гроші зберігає в міді. Не іржавіє, і вартість весь час зростає Щоб українські металурги не програвали конкурентам, їх потрібно забезпечити металобрухтом, - аналітик - Цензор.НЕТ 8668
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27.08.2021 22:15 Ответить
а платить реальную цену за металлолом не хотите???????????
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27.08.2021 18:45 Ответить
Металлолом - мусор. Это ты должен платить за транспортные расходы, чтобы его вывезли . В советские времена пионеры собирали металлолом и бесплатно несли его к школе, где он лежал месяцами и годами, пока его не вывезут на завод.
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27.08.2021 19:20 Ответить
Ну так железо же, а не золото, серебро.☺️
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27.08.2021 19:21 Ответить
"Лом - это ключевое сырье для снижения выбросов СО2 в металлургии. Большее использование лома - самый простой способ снизить выбросы не только за счет развития электрометаллургии, в которой лом является основным сырьем, но и за счет его большего использования в конвертерном производстве", - объяснил Тарасенко. Источник: https://censor.net/ru/n3284956\\\\\\\\\\\

Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить металлоломом, - аналитик - Цензор.НЕТ 6441
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27.08.2021 18:46 Ответить
Из всех унитазов уже вещают)))
Пионеров осталось подключить))
Шантаж на гос уровне
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27.08.2021 18:52 Ответить
Гос уровень должен запретить экспорт лома, так же как он запретил вывоз дерева - кругляка.
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27.08.2021 19:25 Ответить
Это вчера выяснилось???
Или уже 30 лет как???
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27.08.2021 19:27 Ответить
Тільки не треба тут про захист навколишнього середовища, ну, виплавлять метал із металобрухту не в Україні, а в іншій країні. Яка різниц? Не хочете, щоб металобрухт виїжджав, платіть в Україні за нього більше. В чому проблема? То ж ні, вдавляться, і заради надприбутків наших металургійних олігархів роблять ці заборони від яких, власне, постраждають власники брухту Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить металлоломом, - аналитик - Цензор.НЕТ 1005
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27.08.2021 18:55 Ответить
Тебя волнует больше экономика Украины или какой- то другой страны?
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27.08.2021 19:27 Ответить
заржавіла затичка, тебе послати чи сам підеш? Щоб українські металурги не програвали конкурентам, їх потрібно забезпечити металобрухтом, - аналітик - Цензор.НЕТ 6169
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27.08.2021 20:14 Ответить
Обмеження ринку, усілякі заборони заради збагачення певної групи осіб назвати економікою важко
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27.08.2021 21:59 Ответить
ну нехай вам бомжі проволочку і консервні банки на прийомку несуть після " запрета "... а ввести заборону на вивіз зерна прямо з поля в порт і далі нє , тут уже ніяка " отрасль " не вмре ?? щоб хліб не здорожчав і ячмінь з кукурузкою їли українські свині і корови , яких з кожним роком усе меншає , .. пропорційно і населенню України .
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27.08.2021 18:58 Ответить
Вообще-то выгоднее конечно муку продавать, а не зерно. И кстати Северная Корея муку у нас закупает. Но другие страны - нет. А ведь зерно имеет свойство - гнить. И если ты его не продашь в течении года, то через год вообще ничего не продашь. И ещё надо каждый год освобождать элеваторы для нового урожая. Вот и приходится его продавать. А вообще в неурожайный год можно и запретить продавать, что и делают периодически.
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27.08.2021 19:32 Ответить
Лом по монопольно низким ценам - это альфа и омега благосостояния Ахметки и Пини.Эти сироты просто нуждаются в ведении вывозных пошлин на металлолом. Ради этого не грех и эксперта благодарностью охватить.
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27.08.2021 19:01 Ответить
Подскажи, а кто продает лом? Не сдает, а именно продает? Кто так страдает, кроме бомжей или цыган на приемке.
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27.08.2021 19:36 Ответить
Все предприятия, которые работают с металлопрокатом, или которые используют металлические изделия в своем производстве. И это куда больший объем, чем сдает население, причем в разы.
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27.08.2021 19:52 Ответить
За рубежом дают больше денег за металолом + доставка и у них конкурентные цены. Наши же хотят металолом за даром получь, чтоб были у них конкурентные цены.
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27.08.2021 19:01 Ответить
А ты за иностранные корпорации заступаешься? За Рокфеллера страдаешь?
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27.08.2021 19:38 Ответить
Я за те що народ України почував себе комфортно проживаючи в Україні, а не навпаки.
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27.08.2021 19:48 Ответить
А хоч би і так. Так у нас підприємства Ахмєтова, Коломойського, Пінчука теж усі іноземні, бо власники офшорні іноземні компанії, щоб уникати податків.
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27.08.2021 22:04 Ответить
"Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить металлоломом"

Конкуренты металлолом покупают за реальную цену - их никто не обеспечивает металлоломом за пару копеек.
Почему украинские металлурги не могут быть конкурентными, покупая металлолом по тем же ценам, что и конкуренты? Кто будет вывозить металлолом, если его можно будет продать в Украине в той же цене?
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27.08.2021 19:03 Ответить
Раз у нас будет дешевле лом, то и готовый металл будет дешевле, и значит мы можем выиграть на мировом рынке. Никто не будет покупать наш металл, если он будет дороже конкурентов. Это понятно?
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27.08.2021 19:40 Ответить
Не буде метал дешевше, прибутки тих, робить той метал будуть більшими
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27.08.2021 22:05 Ответить
А почему наш металл должен быть ДОРОЖЕ, чем у конкурентов, если наши металлурги будут получать лом по тем же ценам, что и конкуренты?
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28.08.2021 07:40 Ответить
Дело тут не в конкурентности нашего металла, а в том, что наши олигархи привыкли получать сверхприбыли и та прибыль, которая вполне устраивает конкурентов - не устраивает отечественных олигархов.
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28.08.2021 07:42 Ответить
О, конкурент из США подьехал. Помните как вы судили нашего Бойко, директора Ильича, за демпинговые цены на металл. И выиграли. И поэтому наш завод потерял заказы в США. Это было до Ахметова.
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27.08.2021 19:42 Ответить
Я металлом не занимаюсь. Дело это грязное и малоприбыльное.
Но факт публикации трех материалов с воплями на металлоломную тему есть на месте.
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27.08.2021 21:48 Ответить
Задрали ахметовською джинсою вже.
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27.08.2021 19:07 Ответить
Повтор без змін мабуть на більше десятка статей один -Плач за українською халявою:Ну реально напряг пішов,один комент на усі статі-Як тільки великі олігархи. та держ посадовці у єдинові пориві ( виявляється не тільки й вони) ,починають дуже активно вболівать за народ та країну, розповідаючи про молочні ріки ,з яких країні все рівно нічого не перепаде, якщо шось і дійсно буде Раніше кмоентар:"Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку." Що стосується по суті: ЦІНА НА СТАЛЬ ОДНА У СВІТІ ВИРОБЛЯЮТЬ УСІ ,АЛЕ ЗАРПЛАТИ ТА НАЛОГИ НАЙ НИЖЧІ У НАШІЙ КРАЇНІ. ХОЧА наші хазяйни заводів володіють як у нас так і за кордоном,де платять зарплати налоги і БЕРЕЖУТЬ ПРИРОДУ-НЕ ТАК ЯК У НАС ЗВЕРТАЮСЬ до Вас зпитання класіка-" где деньги-брат"(різниця у кількасот дол, тут цілком зрозуміло, До речі укожному дворі є негодне залізо,я думаю,коли тут писали про бомжів які тільки одні здають металобрухт то пошуткували До речі неодноразово бував на підприємствах де приймаютьлом і торгують неліквідом. то зовсім нормальні люди сдають- купують, такі як я, як Ви ,як інші
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27.08.2021 19:07 Ответить
Ось чим наші анали тики, заробряють-брехнею і маніпуляціями ,Цікаво на ще одній ставкі сидять, чи так добрий підробіток. З такими аналітиками і ворогів не треба.
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27.08.2021 19:12 Ответить
какие такие аналитики? Чего? Ты вот набери в поиске этот самый центр где этот аналитик работает!
Организация ТОВ "СМК ЦЕНТР" зарегистрирована 24.02.2015 по юридическому адресу 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ УЖГОРОДСЬКА, будинок 48 Б. Руководителем организации является ПРИМИЧ ЮРІЙ ТАРАСОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 1 000,00 грн.


Виды деятельности 69.10 Юридические услуги.

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27.08.2021 20:15 Ответить
Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить нормальной зарплатой
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27.08.2021 19:41 Ответить
во-во. ахметовські металурги на прокомє тут.
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27.08.2021 19:50 Ответить
Щоб українські металурги не програвали конкурентам, потрібно повісити олігархів (і першим з них ахмєтку), які скупили всі меткомбінати, і націоналізувати вкрадені у держави стратегічні підприємства
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27.08.2021 20:00 Ответить
Рішуче не погоджуюся з Вами. Не скупили, а їм їх подарувало Кучмо.
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27.08.2021 20:10 Ответить
Кучмо - лише один із варіантів виведення держпідприємств із власності держави. Але Ваша думка вірна: Кучмо - батько українського олігархату, творець схем та диригент пограбування країни під вивіскою "приватизація". А його методи успішно вдосконалили його здібні учні
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27.08.2021 20:30 Ответить
Ні, це іще гірше бо держава не є ефективним власником. Розкрадуть і збанкрутує усе. От Зеленський поставить керувати когось з 95 Кварталу і капець. Доречі, і з державних підприємств дуже вдало крали, ставлячи туди свій менеджмент. Схем сотні.
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27.08.2021 22:10 Ответить
Довгий у вас був запій, які нафіг державні підприємства.
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28.08.2021 10:19 Ответить
За металолом в Україні дають мізерні кошти, але готову продукцію українцям продають дорожче, ніж іноземним покупцям і ціна регулярно зростає. Металургійні підприємства належать не державі, а олігархам, які незаконно скупили їх за безцінь та заробляють величезні кошти і оскільки це їх бізнес - де і як брати сировину це їх проблеми, відтак, нехай самі їх і вирішують.
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27.08.2021 20:38 Ответить
пусть соберут автохлам и еврокорчи со дворов, многие только спасибо скажут. У меня во дворе Жига сгнила давно, и еще 2 евротрупа стоят уже полгода не двигаясь, без номеров. даже такие крутые марки ломаются и чинить их недешево. Надо спасать ребят))
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27.08.2021 21:08 Ответить
Що ж ви її в брухт не здали, а зараз ціна впала нижче 6 грн за кіло.
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28.08.2021 10:18 Ответить
Еще ж нужно госдопомогу бизнесменам-металлургам с госбюджета выделить, а то загнутся бедняги...
Не способны работать в конкурентном рынке - процедура банкротства, продажа другому более ефективному собственнику... Попривыкали монопольки и сверхприбыли создавать с помощью продажного государства и его лоббистских законов...
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27.08.2021 21:08 Ответить
Дешева електроенергія є, дешева робоча сила є, відсутність екологічних норм, "свої" у владі є. Ще їм халявний металобрухт подавай! Уху їли?!
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27.08.2021 21:20 Ответить
ахметка потребує надприбутків
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27.08.2021 22:29 Ответить
Начебто капіталізм надворі, з якого дива хтось їм щось винен? Хай платять гроші і бомжи їм принесуть. Зараз ціна на металобрухт не вигідна, тому люди і не здають. Брухт вже став матеріальними цінностями.
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28.08.2021 10:15 Ответить
 
 