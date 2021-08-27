Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить металлоломом, - аналитик

Украине следует ввести запрет на экспорт металлолома, чтобы поддержать отечественных металлургов и обеспечить реализацию стратегического плана по снижению выбросов.

Об этом написал главный аналитик CMK Center Андрей Тарасенко в своей колонке.

Эксперт напомнил, что согласно Национально определенному вкладу в достижение целей Парижского соглашения (НВВ2) Украина к 2030 г. должна снизить выбросы на 7% от текущего уровня и на металлургию возлагаются особые надежды, так как на нее приходится 26% выбросов. Поэтому обеспечение металлургии необходимым для работы по более экологическим технологиям, где в качестве сырья используется лом, должно быть одной из приоритетных задач для государства.

"Лом – это ключевое сырье для снижения выбросов СО2 в металлургии. Большее использование лома – самый простой способ снизить выбросы не только за счет развития электрометаллургии, в которой лом является основным сырьем, но и за счет его большего использования в конвертерном производстве", - объяснил Тарасенко.

По словам эксперта, на сегодня потребление лома в Украине составляет порядка 3,5 млн т в год, но потенциал его потребления в разы выше – 7,5-8 млн т. При этом тренд на повышение потребления лома является общемировым, что уже привело к резкому росту цен на сырье на мировых рынках и спровоцировало массовый вывоз его из Украины. В частности, в июне экспорт лома из Украины составил 85 тыс т – рекордно высокий объем с мая 2016 г, а в июле – еще выше – 104 тыс т.

Тарасенко отметил, что ряд стран уже начали дискуссию о необходимости введения ограничений на экспорт лома, и Украине следует идти тем же путем, чтобы отечественные производители не проигрывали своим конкурентам.

"Пошлина на экспорт лома в России была повышена сначала с €5 до €45, а затем до €70. Группа Евродепутатов отстаивает решение о запрете экспорта лома из ЕС. Пошлины на экспорт лома также существуют в Индии (20%), Малайзии (15%), Саудовской Аравии. Временный запрет на экспорт лома водился в ОАЭ. Аналогичная мера в июле введена в ЮАР", - сообщил Тарасенко.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, если Украина не запретит экспорт металлолома, начнут останавливаться отечественные металлургические заводы и резко снизится приток валюты в страну, что негативно скажется на курсе гривны.

В свою очередь народный депутат Андрей Николаенко подчеркнул, что установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.