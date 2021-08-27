Щоб українські металурги не програвали конкурентам, їх потрібно забезпечити металобрухтом, - аналітик

Україні слід ввести заборону на експорт металобрухту, щоб підтримати вітчизняних металургів і забезпечити реалізацію стратегічного плану по зниженню викидів.

Про це написав головний аналітик CMK Center Андрій Тарасенко у своїй колонці.

Експерт нагадав, що згідно з Національно визначеним вкладом у досягнення цілей Паризької угоди (НВВ2) Україна 2030 року має знизити викиди на 7% від поточного рівня і на металургію покладаються особливі надії, оскільки на неї припадає 26% викидів. Тому забезпечення металургії необхідним для роботи по більш екологічним технологіям, де в якості сировини використовується брухт, має бути одним із пріоритетних завдань для держави.

"Лом – це ключова сировина для зниження викидів СО2 в металургії. Більше використання брухту – найпростіший спосіб знизити викиди не тільки за рахунок розвитку електрометалургії, у якій брухт є основною сировиною, але і за рахунок його більшого використання в конвертерному виробництві", – пояснив Тарасенко.

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За словами експерта, на сьогодні споживання брухту в Україні становить близько 3,5 млн т на рік, але потенціал його споживання в рази вищий – 7,5-8 млн т. При цьому тренд на підвищення споживання брухту є загальносвітовим, що вже призвело до різкого зростання цін на сировину на світових ринках і спровокувало масовий вивіз його з України. Зокрема, у червні експорт брухту з України склав 85 тис т – рекордно високий обсяг з травня 2016 року, а в липні – ще вище – 104 тис. т.

Тарасенко зазначив, що низка країн вже почала дискусію про необхідність введення обмежень на експорт брухту, і Україні слід йти тим же шляхом, щоб вітчизняні виробники не програвали своїм конкурентам.

"Мито на експорт брухту в Росії було підвищене спочатку з €5 до €45, а потім до €70. Група євродепутатів відстоює рішення про заборону експорту брухту з ЄС. Мита на експорт брухту також існують в Індії (20%), Малайзії (15 %), Саудівській Аравії. Тимчасова заборона на експорт брухту водилася в ОАЕ. Аналогічна міра у липні введена в ПАР", – повідомив Тарасенко.

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Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, якщо Україна не заборонить експорт металобрухту, почнуть зупинятися вітчизняні металургійні заводи і різко знизиться приплив валюти в країну, що негативно позначиться на курсі гривні.

Зі свого боку народний депутат Андрій Ніколаєнко наголосив, що встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовим вивезенням сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт.