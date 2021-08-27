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Щоб українські металурги не програвали конкурентам, їх потрібно забезпечити металобрухтом, - аналітик

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Щоб українські металурги не програвали конкурентам, їх потрібно забезпечити металобрухтом, - аналітик

Україні слід ввести заборону на експорт металобрухту, щоб підтримати вітчизняних металургів і забезпечити реалізацію стратегічного плану по зниженню викидів.

Про це написав головний аналітик CMK Center Андрій Тарасенко у своїй колонці.

Експерт нагадав, що згідно з Національно визначеним вкладом у досягнення цілей Паризької угоди (НВВ2) Україна 2030 року має знизити викиди на 7% від поточного рівня і на металургію покладаються особливі надії, оскільки на неї припадає 26% викидів. Тому забезпечення металургії необхідним для роботи по більш екологічним технологіям, де в якості сировини використовується брухт, має бути одним із пріоритетних завдань для держави.

"Лом – це ключова сировина для зниження викидів СО2 в металургії. Більше використання брухту – найпростіший спосіб знизити викиди не тільки за рахунок розвитку електрометалургії, у якій брухт є основною сировиною, але і за рахунок його більшого використання в конвертерному виробництві", – пояснив Тарасенко.

Читайте також: Мінекономіки має захистити металургійну галузь і запровадити тимчасову заборону на експорт брухту, - нардеп

За словами експерта, на сьогодні споживання брухту в Україні становить близько 3,5 млн т на рік, але потенціал його споживання в рази вищий – 7,5-8 млн т. При цьому тренд на підвищення споживання брухту є загальносвітовим, що вже призвело до різкого зростання цін на сировину на світових ринках і спровокувало масовий вивіз його з України. Зокрема, у червні експорт брухту з України склав 85 тис т – рекордно високий обсяг з травня 2016 року, а в липні – ще вище – 104 тис. т.

Тарасенко зазначив, що низка країн вже почала дискусію про необхідність введення обмежень на експорт брухту, і Україні слід йти тим же шляхом, щоб вітчизняні виробники не програвали своїм конкурентам.

"Мито на експорт брухту в Росії було підвищене спочатку з €5 до €45, а потім до €70. Група євродепутатів відстоює рішення про заборону експорту брухту з ЄС. Мита на експорт брухту також існують в Індії (20%), Малайзії (15 %), Саудівській Аравії. Тимчасова заборона на експорт брухту водилася в ОАЕ. Аналогічна міра у липні введена в ПАР", – повідомив Тарасенко.

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Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, якщо Україна не заборонить експорт металобрухту, почнуть зупинятися вітчизняні металургійні заводи і різко знизиться приплив валюти в країну, що негативно позначиться на курсі гривні.

Зі свого боку народний депутат Андрій Ніколаєнко наголосив, що встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовим вивезенням сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт.
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Топ коментарі
+13
а платить реальную цену за металлолом не хотите???????????
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27.08.2021 18:45
+12
Украинец, будь сознателен!
Сдай на предприятия ахметова или коломойского с пинчуком всё железо из своего дома!
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27.08.2021 18:43
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Украинец, будь сознателен!
Сдай на предприятия ахметова или коломойского с пинчуком всё железо из своего дома!
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27.08.2021 18:43 Відповісти
Сознательно и регулярно сдаю люминий с работы в рабочее время,медюхи нет...)))
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27.08.2021 18:47 Відповісти
Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить металлоломом, - аналитик - Цензор.НЕТ 6157
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27.08.2021 19:16 Відповісти
Планета Земля имеет ограниченное количество железа на поверхности. Но, хорошая новость, железо никуда не исчезает ( по закону сохранения материи). Оно просто окисляется в ржавчину. Поэтому человечество в свое распоряжение все больше и большее извлекает железо из недр и ставит его на службу . И с каждым годом мы имеем все больше и больше металлолома. И задача человечества - закольцевать его, пустить в круговорот, как например это делают атомы кислорода, или молекулы воды.
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27.08.2021 19:07 Відповісти
каждый день одно и тоже.та дайте уже Ахметке шо он хочет и не засерайте Цензор.
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27.08.2021 19:41 Відповісти
Уже дали. Списали ему и ему подобным 100 миллиардов долгов перед бюджетом. Сегодня.
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27.08.2021 19:51 Відповісти
раз ноют,значит мало дали.дайте ему еще 100млрдов!
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27.08.2021 19:54 Відповісти
А шо, Вофка и дасть. За долю малую.
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27.08.2021 20:01 Відповісти
За копейки!
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27.08.2021 20:25 Відповісти
Я би сказав - навпаки. От у мене давній товариш є. Він уже давно гроші зберігає в міді. Не іржавіє, і вартість весь час зростає Щоб українські металурги не програвали конкурентам, їх потрібно забезпечити металобрухтом, - аналітик - Цензор.НЕТ 8668
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27.08.2021 22:15 Відповісти
а платить реальную цену за металлолом не хотите???????????
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27.08.2021 18:45 Відповісти
Металлолом - мусор. Это ты должен платить за транспортные расходы, чтобы его вывезли . В советские времена пионеры собирали металлолом и бесплатно несли его к школе, где он лежал месяцами и годами, пока его не вывезут на завод.
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27.08.2021 19:20 Відповісти
Ну так железо же, а не золото, серебро.☺️
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27.08.2021 19:21 Відповісти
"Лом - это ключевое сырье для снижения выбросов СО2 в металлургии. Большее использование лома - самый простой способ снизить выбросы не только за счет развития электрометаллургии, в которой лом является основным сырьем, но и за счет его большего использования в конвертерном производстве", - объяснил Тарасенко. Источник: https://censor.net/ru/n3284956\\\\\\\\\\\

Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить металлоломом, - аналитик - Цензор.НЕТ 6441
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27.08.2021 18:46 Відповісти
Из всех унитазов уже вещают)))
Пионеров осталось подключить))
Шантаж на гос уровне
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27.08.2021 18:52 Відповісти
Гос уровень должен запретить экспорт лома, так же как он запретил вывоз дерева - кругляка.
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27.08.2021 19:25 Відповісти
Это вчера выяснилось???
Или уже 30 лет как???
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27.08.2021 19:27 Відповісти
Тільки не треба тут про захист навколишнього середовища, ну, виплавлять метал із металобрухту не в Україні, а в іншій країні. Яка різниц? Не хочете, щоб металобрухт виїжджав, платіть в Україні за нього більше. В чому проблема? То ж ні, вдавляться, і заради надприбутків наших металургійних олігархів роблять ці заборони від яких, власне, постраждають власники брухту Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить металлоломом, - аналитик - Цензор.НЕТ 1005
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27.08.2021 18:55 Відповісти
Тебя волнует больше экономика Украины или какой- то другой страны?
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27.08.2021 19:27 Відповісти
заржавіла затичка, тебе послати чи сам підеш? Щоб українські металурги не програвали конкурентам, їх потрібно забезпечити металобрухтом, - аналітик - Цензор.НЕТ 6169
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27.08.2021 20:14 Відповісти
Обмеження ринку, усілякі заборони заради збагачення певної групи осіб назвати економікою важко
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27.08.2021 21:59 Відповісти
ну нехай вам бомжі проволочку і консервні банки на прийомку несуть після " запрета "... а ввести заборону на вивіз зерна прямо з поля в порт і далі нє , тут уже ніяка " отрасль " не вмре ?? щоб хліб не здорожчав і ячмінь з кукурузкою їли українські свині і корови , яких з кожним роком усе меншає , .. пропорційно і населенню України .
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27.08.2021 18:58 Відповісти
Вообще-то выгоднее конечно муку продавать, а не зерно. И кстати Северная Корея муку у нас закупает. Но другие страны - нет. А ведь зерно имеет свойство - гнить. И если ты его не продашь в течении года, то через год вообще ничего не продашь. И ещё надо каждый год освобождать элеваторы для нового урожая. Вот и приходится его продавать. А вообще в неурожайный год можно и запретить продавать, что и делают периодически.
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27.08.2021 19:32 Відповісти
Лом по монопольно низким ценам - это альфа и омега благосостояния Ахметки и Пини.Эти сироты просто нуждаются в ведении вывозных пошлин на металлолом. Ради этого не грех и эксперта благодарностью охватить.
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27.08.2021 19:01 Відповісти
Подскажи, а кто продает лом? Не сдает, а именно продает? Кто так страдает, кроме бомжей или цыган на приемке.
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27.08.2021 19:36 Відповісти
Все предприятия, которые работают с металлопрокатом, или которые используют металлические изделия в своем производстве. И это куда больший объем, чем сдает население, причем в разы.
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27.08.2021 19:52 Відповісти
За рубежом дают больше денег за металолом + доставка и у них конкурентные цены. Наши же хотят металолом за даром получь, чтоб были у них конкурентные цены.
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27.08.2021 19:01 Відповісти
А ты за иностранные корпорации заступаешься? За Рокфеллера страдаешь?
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27.08.2021 19:38 Відповісти
Я за те що народ України почував себе комфортно проживаючи в Україні, а не навпаки.
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27.08.2021 19:48 Відповісти
А хоч би і так. Так у нас підприємства Ахмєтова, Коломойського, Пінчука теж усі іноземні, бо власники офшорні іноземні компанії, щоб уникати податків.
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27.08.2021 22:04 Відповісти
"Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить металлоломом"

Конкуренты металлолом покупают за реальную цену - их никто не обеспечивает металлоломом за пару копеек.
Почему украинские металлурги не могут быть конкурентными, покупая металлолом по тем же ценам, что и конкуренты? Кто будет вывозить металлолом, если его можно будет продать в Украине в той же цене?
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27.08.2021 19:03 Відповісти
Раз у нас будет дешевле лом, то и готовый металл будет дешевле, и значит мы можем выиграть на мировом рынке. Никто не будет покупать наш металл, если он будет дороже конкурентов. Это понятно?
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27.08.2021 19:40 Відповісти
Не буде метал дешевше, прибутки тих, робить той метал будуть більшими
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27.08.2021 22:05 Відповісти
А почему наш металл должен быть ДОРОЖЕ, чем у конкурентов, если наши металлурги будут получать лом по тем же ценам, что и конкуренты?
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28.08.2021 07:40 Відповісти
Дело тут не в конкурентности нашего металла, а в том, что наши олигархи привыкли получать сверхприбыли и та прибыль, которая вполне устраивает конкурентов - не устраивает отечественных олигархов.
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28.08.2021 07:42 Відповісти
О, конкурент из США подьехал. Помните как вы судили нашего Бойко, директора Ильича, за демпинговые цены на металл. И выиграли. И поэтому наш завод потерял заказы в США. Это было до Ахметова.
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27.08.2021 19:42 Відповісти
Я металлом не занимаюсь. Дело это грязное и малоприбыльное.
Но факт публикации трех материалов с воплями на металлоломную тему есть на месте.
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27.08.2021 21:48 Відповісти
Задрали ахметовською джинсою вже.
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27.08.2021 19:07 Відповісти
Повтор без змін мабуть на більше десятка статей один -Плач за українською халявою:Ну реально напряг пішов,один комент на усі статі-Як тільки великі олігархи. та держ посадовці у єдинові пориві ( виявляється не тільки й вони) ,починають дуже активно вболівать за народ та країну, розповідаючи про молочні ріки ,з яких країні все рівно нічого не перепаде, якщо шось і дійсно буде Раніше кмоентар:"Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку." Що стосується по суті: ЦІНА НА СТАЛЬ ОДНА У СВІТІ ВИРОБЛЯЮТЬ УСІ ,АЛЕ ЗАРПЛАТИ ТА НАЛОГИ НАЙ НИЖЧІ У НАШІЙ КРАЇНІ. ХОЧА наші хазяйни заводів володіють як у нас так і за кордоном,де платять зарплати налоги і БЕРЕЖУТЬ ПРИРОДУ-НЕ ТАК ЯК У НАС ЗВЕРТАЮСЬ до Вас зпитання класіка-" где деньги-брат"(різниця у кількасот дол, тут цілком зрозуміло, До речі укожному дворі є негодне залізо,я думаю,коли тут писали про бомжів які тільки одні здають металобрухт то пошуткували До речі неодноразово бував на підприємствах де приймаютьлом і торгують неліквідом. то зовсім нормальні люди сдають- купують, такі як я, як Ви ,як інші
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27.08.2021 19:07 Відповісти
Ось чим наші анали тики, заробряють-брехнею і маніпуляціями ,Цікаво на ще одній ставкі сидять, чи так добрий підробіток. З такими аналітиками і ворогів не треба.
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27.08.2021 19:12 Відповісти
какие такие аналитики? Чего? Ты вот набери в поиске этот самый центр где этот аналитик работает!
Организация ТОВ "СМК ЦЕНТР" зарегистрирована 24.02.2015 по юридическому адресу 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ УЖГОРОДСЬКА, будинок 48 Б. Руководителем организации является ПРИМИЧ ЮРІЙ ТАРАСОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 1 000,00 грн.


Виды деятельности 69.10 Юридические услуги.

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27.08.2021 20:15 Відповісти
Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить нормальной зарплатой
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27.08.2021 19:41 Відповісти
во-во. ахметовські металурги на прокомє тут.
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27.08.2021 19:50 Відповісти
Щоб українські металурги не програвали конкурентам, потрібно повісити олігархів (і першим з них ахмєтку), які скупили всі меткомбінати, і націоналізувати вкрадені у держави стратегічні підприємства
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27.08.2021 20:00 Відповісти
Рішуче не погоджуюся з Вами. Не скупили, а їм їх подарувало Кучмо.
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27.08.2021 20:10 Відповісти
Кучмо - лише один із варіантів виведення держпідприємств із власності держави. Але Ваша думка вірна: Кучмо - батько українського олігархату, творець схем та диригент пограбування країни під вивіскою "приватизація". А його методи успішно вдосконалили його здібні учні
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27.08.2021 20:30 Відповісти
Ні, це іще гірше бо держава не є ефективним власником. Розкрадуть і збанкрутує усе. От Зеленський поставить керувати когось з 95 Кварталу і капець. Доречі, і з державних підприємств дуже вдало крали, ставлячи туди свій менеджмент. Схем сотні.
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27.08.2021 22:10 Відповісти
Довгий у вас був запій, які нафіг державні підприємства.
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28.08.2021 10:19 Відповісти
За металолом в Україні дають мізерні кошти, але готову продукцію українцям продають дорожче, ніж іноземним покупцям і ціна регулярно зростає. Металургійні підприємства належать не державі, а олігархам, які незаконно скупили їх за безцінь та заробляють величезні кошти і оскільки це їх бізнес - де і як брати сировину це їх проблеми, відтак, нехай самі їх і вирішують.
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27.08.2021 20:38 Відповісти
пусть соберут автохлам и еврокорчи со дворов, многие только спасибо скажут. У меня во дворе Жига сгнила давно, и еще 2 евротрупа стоят уже полгода не двигаясь, без номеров. даже такие крутые марки ломаются и чинить их недешево. Надо спасать ребят))
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27.08.2021 21:08 Відповісти
Що ж ви її в брухт не здали, а зараз ціна впала нижче 6 грн за кіло.
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28.08.2021 10:18 Відповісти
Еще ж нужно госдопомогу бизнесменам-металлургам с госбюджета выделить, а то загнутся бедняги...
Не способны работать в конкурентном рынке - процедура банкротства, продажа другому более ефективному собственнику... Попривыкали монопольки и сверхприбыли создавать с помощью продажного государства и его лоббистских законов...
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27.08.2021 21:08 Відповісти
Дешева електроенергія є, дешева робоча сила є, відсутність екологічних норм, "свої" у владі є. Ще їм халявний металобрухт подавай! Уху їли?!
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27.08.2021 21:20 Відповісти
ахметка потребує надприбутків
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27.08.2021 22:29 Відповісти
Начебто капіталізм надворі, з якого дива хтось їм щось винен? Хай платять гроші і бомжи їм принесуть. Зараз ціна на металобрухт не вигідна, тому люди і не здають. Брухт вже став матеріальними цінностями.
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28.08.2021 10:15 Відповісти
 
 