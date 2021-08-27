Щоб українські металурги не програвали конкурентам, їх потрібно забезпечити металобрухтом, - аналітик
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Україні слід ввести заборону на експорт металобрухту, щоб підтримати вітчизняних металургів і забезпечити реалізацію стратегічного плану по зниженню викидів.
Про це написав головний аналітик CMK Center Андрій Тарасенко у своїй колонці.
Експерт нагадав, що згідно з Національно визначеним вкладом у досягнення цілей Паризької угоди (НВВ2) Україна 2030 року має знизити викиди на 7% від поточного рівня і на металургію покладаються особливі надії, оскільки на неї припадає 26% викидів. Тому забезпечення металургії необхідним для роботи по більш екологічним технологіям, де в якості сировини використовується брухт, має бути одним із пріоритетних завдань для держави.
"Лом – це ключова сировина для зниження викидів СО2 в металургії. Більше використання брухту – найпростіший спосіб знизити викиди не тільки за рахунок розвитку електрометалургії, у якій брухт є основною сировиною, але і за рахунок його більшого використання в конвертерному виробництві", – пояснив Тарасенко.
За словами експерта, на сьогодні споживання брухту в Україні становить близько 3,5 млн т на рік, але потенціал його споживання в рази вищий – 7,5-8 млн т. При цьому тренд на підвищення споживання брухту є загальносвітовим, що вже призвело до різкого зростання цін на сировину на світових ринках і спровокувало масовий вивіз його з України. Зокрема, у червні експорт брухту з України склав 85 тис т – рекордно високий обсяг з травня 2016 року, а в липні – ще вище – 104 тис. т.
Тарасенко зазначив, що низка країн вже почала дискусію про необхідність введення обмежень на експорт брухту, і Україні слід йти тим же шляхом, щоб вітчизняні виробники не програвали своїм конкурентам.
"Мито на експорт брухту в Росії було підвищене спочатку з €5 до €45, а потім до €70. Група євродепутатів відстоює рішення про заборону експорту брухту з ЄС. Мита на експорт брухту також існують в Індії (20%), Малайзії (15 %), Саудівській Аравії. Тимчасова заборона на експорт брухту водилася в ОАЕ. Аналогічна міра у липні введена в ПАР", – повідомив Тарасенко.
Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, якщо Україна не заборонить експорт металобрухту, почнуть зупинятися вітчизняні металургійні заводи і різко знизиться приплив валюти в країну, що негативно позначиться на курсі гривні.
Зі свого боку народний депутат Андрій Ніколаєнко наголосив, що встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовим вивезенням сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт.
Будь ласка, зачекайте...
Сдай на предприятия ахметова или коломойского с пинчуком всё железо из своего дома!
Пионеров осталось подключить))
Шантаж на гос уровне
Или уже 30 лет как???
Конкуренты металлолом покупают за реальную цену - их никто не обеспечивает металлоломом за пару копеек.
Почему украинские металлурги не могут быть конкурентными, покупая металлолом по тем же ценам, что и конкуренты? Кто будет вывозить металлолом, если его можно будет продать в Украине в той же цене?
Но факт публикации трех материалов с воплями на металлоломную тему есть на месте.
Организация ТОВ "СМК ЦЕНТР" зарегистрирована 24.02.2015 по юридическому адресу 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ УЖГОРОДСЬКА, будинок 48 Б. Руководителем организации является ПРИМИЧ ЮРІЙ ТАРАСОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 1 000,00 грн.
Виды деятельности 69.10 Юридические услуги.
Не способны работать в конкурентном рынке - процедура банкротства, продажа другому более ефективному собственнику... Попривыкали монопольки и сверхприбыли создавать с помощью продажного государства и его лоббистских законов...