За лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лето 2021 года стало катастрофическим для российской авиации. Причины этого - старая техника, слабый контроль и падение уровня подготовки специалистов.
Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ главный редактор издания Юрий Бутусов.
"Лето 2021 года в России стало рекордным по числу авиакатастроф - разбилось 10 самолетов и вертолетов, это больше, чем в любой другой стране мира, больше, чем во всех странах НАТО, вместе взятых. Погибли 52 человека", - указал он.
Бутусов приводит список этих катастроф.
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Су-24 - сегодня, 27.08, разбился в Пермском крае во время перелета в результате неисправности;
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МиГ-29СМТ - 23.08 сгорел на земле в Астраханской области после выполнения полетов в результате неисправности;
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МиГ-29СМТ - 18.08 разбился в Астраханской области в учебном полете в результате ошибки пилота, 1 человек погиб;
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Ил-112В - 17.08 разбился в Московской области в испытательном полете в результате неисправности, 3 человека погибли;
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Бе-200 - 14.08 разбился в Турции в результате ошибки пилота, 8 человек погибли;
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Ми-8 - 12.08 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 8 человек погибли;
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Су-35 - 31.07 разбился на Сахалине в результате ошибки пилота и руководителя полетов;
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Ан-28 - 16.07 разбился в Томской области в результате неисправности;
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Ан-26 - 6.07 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 28 человек погибли;
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L-410 - 19.06 разбился в Кемерово в результате ошибки пилота, 4 человека погибли.
"Эта серия катастроф демонстрирует очевидные системные проблемы российской авиации. Падение качества подготовки пилотов и технического персонала, причем особенно заметное в военной авиации, слабый технический контроль, широкое применение устаревшей авиатехники и технические проблемы новых самолетов", - подытожил журналист.
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У новейшего Ила просто загорелся, у Бе-200 похоже тяги не хватило. Про ошибку пилота нельзя писать, пока нету заключения. Там опытнейшие лётчики, вряд ли они камикадзе, в гору лететь. С вертолётами тоже понятно
Патаму шта хороший репоед - это дохлый репоед.
А взагалі для раші це норма
https://www.rbc.ua/rus/styler/rossiyskaya-armiya-opozorilas-supersovremennym-1630106473.html
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и ремонтировать не надо теперь - одной проблемой меньше
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да. Сплошные выгоды
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летел на плановое падение
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По новым данным разведки мы воевали сами с собой...
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совок подгадил, ресурс маленький заложил.
https://polka.d3.ru/uzh-avgust-blizilsia-k-iskhodu-2190084/?sorting=rating
цыплят т.е падающие самолеты по осени считают