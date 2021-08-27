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Новости За рубежом
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авиакатастрофа (1660) авиация (2591) Россия (91225) Бутусов Юрий (3906)

За лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

За лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов, - Бутусов

Лето 2021 года стало катастрофическим для российской авиации. Причины этого - старая техника, слабый контроль и падение уровня подготовки специалистов.

Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Лето 2021 года в России стало рекордным по числу авиакатастроф - разбилось 10 самолетов и вертолетов, это больше, чем в любой другой стране мира, больше, чем во всех странах НАТО, вместе взятых. Погибли 52 человека", - указал он.

Читайте: Бомбардировщик Су-24 разбился в РФ, пилоты катапультировались

Бутусов приводит список этих катастроф.

  1. Су-24 - сегодня, 27.08, разбился в Пермском крае во время перелета в результате неисправности;

  2. МиГ-29СМТ - 23.08 сгорел на земле в Астраханской области после выполнения полетов в результате неисправности;

  3. МиГ-29СМТ - 18.08 разбился в Астраханской области в учебном полете в результате ошибки пилота, 1 человек погиб;

  4. Ил-112В - 17.08 разбился в Московской области в испытательном полете в результате неисправности, 3 человека погибли;

  5. Бе-200 - 14.08 разбился в Турции в результате ошибки пилота, 8 человек погибли;

  6. Ми-8 - 12.08 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 8 человек погибли;

  7. Су-35 - 31.07 разбился на Сахалине в результате ошибки пилота и руководителя полетов;

  8. Ан-28 - 16.07 разбился в Томской области в результате неисправности;

  9. Ан-26 - 6.07 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 28 человек погибли;

  10. L-410 - 19.06 разбился в Кемерово в результате ошибки пилота, 4 человека погибли.

Также читайте: Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов". ФОТО

"Эта серия катастроф демонстрирует очевидные системные проблемы российской авиации. Падение качества подготовки пилотов и технического персонала, причем особенно заметное в военной авиации, слабый технический контроль, широкое применение устаревшей авиатехники и технические проблемы новых самолетов", - подытожил журналист.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+67
Это успех, я считаю...но не стоит останавливаться!
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27.08.2021 19:05
+55
это успех ПВО Вейшнории)) За лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 196
За лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2147
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27.08.2021 19:07
+48
мало.. За лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2319
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27.08.2021 19:04
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Страница 2 из 2
Похоже на проблемы в движках. Импортозамещение
У новейшего Ила просто загорелся, у Бе-200 похоже тяги не хватило. Про ошибку пилота нельзя писать, пока нету заключения. Там опытнейшие лётчики, вряд ли они камикадзе, в гору лететь. С вертолётами тоже понятно
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28.08.2021 05:00 Ответить
Пишуть що, пілоти скрєпольота випєндрювалися по повній
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28.08.2021 10:12 Ответить
ДанньІе по лаптестану с 2013 года можно?
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28.08.2021 07:17 Ответить
А ты дурачок гос долг омерики видел? Что вы всё время киваете на кого-то, когда сами жопорукие
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28.08.2021 09:19 Ответить
))
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28.08.2021 13:28 Ответить
Не скули свинособака...
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28.08.2021 09:56 Ответить
В России заявят, что это просто проводят учения по групповому катапультированию. За літо в Росії розбилося 10 літаків і вертольотів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 517
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28.08.2021 07:01 Ответить
Правильным путем идете, скрепные поносцы ! И так чтоб было каждый день. Или через день, но тогда по 2 ераплана.
Патаму шта хороший репоед - это дохлый репоед.
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28.08.2021 07:50 Ответить
Одна помилка у Бутусова - Вони були важчі за повітря.
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28.08.2021 08:00 Ответить
👍👍👍👍👍😂
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28.08.2021 08:19 Ответить
помилки пілотів не є технічними проблемами.
А взагалі для раші це норма
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28.08.2021 09:04 Ответить
Во как бандеровцы всыпали москалям! Наш Ан-26 (9 позиция в списке)сразу с собой 28 москаликов забрал... чувствуется вседоставучая рука бендеровщины!
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28.08.2021 09:08 Ответить
ну что же, хорошее начинание... так держать и идти на рекорды... в "светлый" путь "дорогие друзья"!
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28.08.2021 09:14 Ответить
А шо тут удивительного?
https://www.rbc.ua/rus/styler/rossiyskaya-armiya-opozorilas-supersovremennym-1630106473.html
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28.08.2021 09:37 Ответить
Да нормально все, чего вы !?

За літо в Росії розбилося 10 літаків і вертольотів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4967

* * *
и ремонтировать не надо теперь - одной проблемой меньше

* * *
да. Сплошные выгоды

* * *
летел на плановое падение

* * *
По новым данным разведки мы воевали сами с собой...

* * *
совок подгадил, ресурс маленький заложил.

https://polka.d3.ru/uzh-avgust-blizilsia-k-iskhodu-2190084/?sorting=rating
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28.08.2021 10:41 Ответить
вяличие разваливается
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28.08.2021 11:10 Ответить
Очевидно, за лето паРаша понесла потерь из-за своей жопорукости в разы больше, чем от наших ЗСУ. А это говорит не в гашу пользу.
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28.08.2021 11:11 Ответить
Как могли, старались - хотели поздравить Украину с 30 летием Независимости!
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28.08.2021 13:07 Ответить
За літо в Росії розбилося 10 літаків і вертольотів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1533
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28.08.2021 13:34 Ответить
рано..
цыплят т.е падающие самолеты по осени считают
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28.08.2021 15:03 Ответить
В Украина самолетов и вертолетов пара десятков, все сдали в металлом за 30лет, поэтому и аварий нет. Теперь хоть в соседскую жопу заглянуть и похаять.
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28.08.2021 16:35 Ответить
Це добре, що ви так вважаєте.
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30.08.2021 11:58 Ответить
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