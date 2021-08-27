За літо в Росії розбилося 10 літаків і вертольотів, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Літо 2021 року стало катастрофічним для російської авіації. Причини цього - стара техніка, слабкий контроль і падіння рівня підготовки фахівців.
Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.
"Літо 2021 року в Росії стало рекордним за кількістю авіакатастроф - розбилося 10 літаків і вертольотів, це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу, більше, ніж у всіх країнах НАТО, разом узятих. Загинуло 52 людини", - вказав він.
Бутусов наводить список цих катастроф.
- Су-24 - сьогодні, 27.08, розбився в Пермському краї під час перельоту внаслідок несправності;
- МіГ-29СМТ - 23.08 згорів на землі в Астраханській області після виконання польотів унаслідок несправності;
- МіГ-29СМТ - 18.08 розбився в Астраханській області в навчальному польоті внаслідок помилки пілота, 1 особа загинула;
- Іл-112В - 17.08 розбився в Московській області у випробувальному польоті внаслідок несправності, 3 людини загинули;
- Бе-200 - 14.08 розбився в Туреччині внаслідок помилки пілота, 8 осіб загинуло;
- Мі-8 - 12.08 розбився на Камчатці внаслідок помилки пілота, 8 осіб загинуло;
- Су-35 - 31.07 розбився на Сахаліні внаслідок помилки пілота і керівника польотів;
- Ан-28 - 16.07 розбився в Томській області внаслідок несправності;
- Ан-26 - 6.07 розбився на Камчатці внаслідок помилки пілота, 28 людей загинуло;
- L-410 - 19.06 розбився в Кемерово внаслідок помилки пілота, 4 людини загинули.
"Ця серія катастроф демонструє очевидні системні проблеми російської авіації. Падіння якості підготовки пілотів і технічного персоналу, причому особливо помітне у військовій авіації, слабкий технічний контроль, широке застосування застарілої авіатехніки і технічні проблеми нових літаків", - підсумував журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
У новейшего Ила просто загорелся, у Бе-200 похоже тяги не хватило. Про ошибку пилота нельзя писать, пока нету заключения. Там опытнейшие лётчики, вряд ли они камикадзе, в гору лететь. С вертолётами тоже понятно
Патаму шта хороший репоед - это дохлый репоед.
А взагалі для раші це норма
https://www.rbc.ua/rus/styler/rossiyskaya-armiya-opozorilas-supersovremennym-1630106473.html
* * *
и ремонтировать не надо теперь - одной проблемой меньше
* * *
да. Сплошные выгоды
* * *
летел на плановое падение
* * *
По новым данным разведки мы воевали сами с собой...
* * *
совок подгадил, ресурс маленький заложил.
https://polka.d3.ru/uzh-avgust-blizilsia-k-iskhodu-2190084/?sorting=rating
цыплят т.е падающие самолеты по осени считают