За літо в Росії розбилося 10 літаків і вертольотів, - Бутусов

Літо 2021 року стало катастрофічним для російської авіації. Причини цього - стара техніка, слабкий контроль і падіння рівня підготовки фахівців.

Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Літо 2021 року в Росії стало рекордним за кількістю авіакатастроф - розбилося 10 літаків і вертольотів, це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу, більше, ніж у всіх країнах НАТО, разом узятих. Загинуло 52 людини", - вказав він.

Бутусов наводить список цих катастроф.

Су-24 - сьогодні, 27.08, розбився в Пермському краї під час перельоту внаслідок несправності; МіГ-29СМТ - 23.08 згорів на землі в Астраханській області після виконання польотів унаслідок несправності; МіГ-29СМТ - 18.08 розбився в Астраханській області в навчальному польоті внаслідок помилки пілота, 1 особа загинула; Іл-112В - 17.08 розбився в Московській області у випробувальному польоті внаслідок несправності, 3 людини загинули; Бе-200 - 14.08 розбився в Туреччині внаслідок помилки пілота, 8 осіб загинуло; Мі-8 - 12.08 розбився на Камчатці внаслідок помилки пілота, 8 осіб загинуло; Су-35 - 31.07 розбився на Сахаліні внаслідок помилки пілота і керівника польотів; Ан-28 - 16.07 розбився в Томській області внаслідок несправності; Ан-26 - 6.07 розбився на Камчатці внаслідок помилки пілота, 28 людей загинуло; L-410 - 19.06 розбився в Кемерово внаслідок помилки пілота, 4 людини загинули.

"Ця серія катастроф демонструє очевидні системні проблеми російської авіації. Падіння якості підготовки пілотів і технічного персоналу, причому особливо помітне у військовій авіації, слабкий технічний контроль, широке застосування застарілої авіатехніки і технічні проблеми нових літаків", - підсумував журналіст.

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