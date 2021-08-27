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За літо в Росії розбилося 10 літаків і вертольотів, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

За літо в Росії розбилося 10 літаків і вертольотів, - Бутусов

Літо 2021 року стало катастрофічним для російської авіації. Причини цього - стара техніка, слабкий контроль і падіння рівня підготовки фахівців.

Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Літо 2021 року в Росії стало рекордним за кількістю авіакатастроф - розбилося 10 літаків і вертольотів, це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу, більше, ніж у всіх країнах НАТО, разом узятих. Загинуло 52 людини", - вказав він.

Бутусов наводить список цих катастроф.

  1. Су-24 - сьогодні, 27.08, розбився в Пермському краї під час перельоту внаслідок несправності;
  2. МіГ-29СМТ - 23.08 згорів на землі в Астраханській області після виконання польотів унаслідок несправності;
  3. МіГ-29СМТ - 18.08 розбився в Астраханській області в навчальному польоті внаслідок помилки пілота, 1 особа загинула;
  4. Іл-112В - 17.08 розбився в Московській області у випробувальному польоті внаслідок несправності, 3 людини загинули;
  5. Бе-200 - 14.08 розбився в Туреччині внаслідок помилки пілота, 8 осіб загинуло;
  6. Мі-8 - 12.08 розбився на Камчатці внаслідок помилки пілота, 8 осіб загинуло;
  7. Су-35 - 31.07 розбився на Сахаліні внаслідок помилки пілота і керівника польотів;
  8. Ан-28 - 16.07 розбився в Томській області внаслідок несправності;
  9. Ан-26 - 6.07 розбився на Камчатці внаслідок помилки пілота, 28 людей загинуло;
  10. L-410 - 19.06 розбився в Кемерово внаслідок помилки пілота, 4 людини загинули.

"Ця серія катастроф демонструє очевидні системні проблеми російської авіації. Падіння якості підготовки пілотів і технічного персоналу, причому особливо помітне у військовій авіації, слабкий технічний контроль, широке застосування застарілої авіатехніки і технічні проблеми нових літаків", - підсумував журналіст.

Читайте також: Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися
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Топ коментарі
+67
Это успех, я считаю...но не стоит останавливаться!
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27.08.2021 19:05
+55
это успех ПВО Вейшнории)) За лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 196
За лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2147
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27.08.2021 19:07
+48
мало.. За лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2319
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27.08.2021 19:04
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Похоже на проблемы в движках. Импортозамещение
У новейшего Ила просто загорелся, у Бе-200 похоже тяги не хватило. Про ошибку пилота нельзя писать, пока нету заключения. Там опытнейшие лётчики, вряд ли они камикадзе, в гору лететь. С вертолётами тоже понятно
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28.08.2021 05:00 Відповісти
Пишуть що, пілоти скрєпольота випєндрювалися по повній
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28.08.2021 10:12 Відповісти
ДанньІе по лаптестану с 2013 года можно?
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28.08.2021 07:17 Відповісти
А ты дурачок гос долг омерики видел? Что вы всё время киваете на кого-то, когда сами жопорукие
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28.08.2021 09:19 Відповісти
))
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28.08.2021 13:28 Відповісти
Не скули свинособака...
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28.08.2021 09:56 Відповісти
В России заявят, что это просто проводят учения по групповому катапультированию. За літо в Росії розбилося 10 літаків і вертольотів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 517
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28.08.2021 07:01 Відповісти
Правильным путем идете, скрепные поносцы ! И так чтоб было каждый день. Или через день, но тогда по 2 ераплана.
Патаму шта хороший репоед - это дохлый репоед.
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28.08.2021 07:50 Відповісти
Одна помилка у Бутусова - Вони були важчі за повітря.
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28.08.2021 08:00 Відповісти
👍👍👍👍👍😂
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28.08.2021 08:19 Відповісти
помилки пілотів не є технічними проблемами.
А взагалі для раші це норма
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28.08.2021 09:04 Відповісти
Во как бандеровцы всыпали москалям! Наш Ан-26 (9 позиция в списке)сразу с собой 28 москаликов забрал... чувствуется вседоставучая рука бендеровщины!
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28.08.2021 09:08 Відповісти
ну что же, хорошее начинание... так держать и идти на рекорды... в "светлый" путь "дорогие друзья"!
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28.08.2021 09:14 Відповісти
А шо тут удивительного?
https://www.rbc.ua/rus/styler/rossiyskaya-armiya-opozorilas-supersovremennym-1630106473.html
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28.08.2021 09:37 Відповісти
Да нормально все, чего вы !?

За літо в Росії розбилося 10 літаків і вертольотів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4967

* * *
и ремонтировать не надо теперь - одной проблемой меньше

* * *
да. Сплошные выгоды

* * *
летел на плановое падение

* * *
По новым данным разведки мы воевали сами с собой...

* * *
совок подгадил, ресурс маленький заложил.

https://polka.d3.ru/uzh-avgust-blizilsia-k-iskhodu-2190084/?sorting=rating
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28.08.2021 10:41 Відповісти
вяличие разваливается
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28.08.2021 11:10 Відповісти
Очевидно, за лето паРаша понесла потерь из-за своей жопорукости в разы больше, чем от наших ЗСУ. А это говорит не в гашу пользу.
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28.08.2021 11:11 Відповісти
Как могли, старались - хотели поздравить Украину с 30 летием Независимости!
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28.08.2021 13:07 Відповісти
За літо в Росії розбилося 10 літаків і вертольотів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1533
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28.08.2021 13:34 Відповісти
рано..
цыплят т.е падающие самолеты по осени считают
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28.08.2021 15:03 Відповісти
В Украина самолетов и вертолетов пара десятков, все сдали в металлом за 30лет, поэтому и аварий нет. Теперь хоть в соседскую жопу заглянуть и похаять.
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28.08.2021 16:35 Відповісти
Це добре, що ви так вважаєте.
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30.08.2021 11:58 Відповісти
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