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декларация (1313) Высший совет правосудия (544) Маловацкий Алексей (13)

Член ВСП Маловацкий утверждает, что вовремя внес в декларацию $230 тыс.

Новости Цензор.НЕТ Общество

Член ВСП Маловацкий утверждает, что вовремя внес в декларацию $230 тыс.

Алексей Маловацкий считает, что против него в СМИ развернули кампанию по дискредитации.

Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом Маловацкий отреагировал на публикацию издания "Про суд".

"В декларации за 2016 год окончательно задекларирована вся сумма денежных средств, содержит 230 000 тыс., которые "незадекларированные" в болезненном воображении "ньюс создателей"", - написал он.

В другой публикации он ответил на обвинения в самовольном строительстве загородного дома.

""Не так" получено разрешение на строительство? Но получено и зарегистрировано. Без решения судов, без незаконного строительства и т.д. Предположения о штрафах равны предположению о полетах на Марс, вроде бы возможны, но пока фантастика", - утверждает член ВСП.

Читайте: Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ

По мнению Маловацкого, против него развернули дискредитационную кампанию в СМИ. "Я, например, вижу огромную судебную перспективу относительно "ньюс создателей" и, даже больше, относительно выбранного пути судебной реформы", - написал он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
а откуда взял, то внес?...три жизни работать нужно на такую сумму.. Член ВСП Маловацкий утверждает, что вовремя внес в декларацию $230 тыс. - Цензор.НЕТ 2705
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27.08.2021 19:15
+4
звідки такі бабулеси у пересічного юриста?
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27.08.2021 19:19
+3
Несчастный...Плачу.Казанская сирота... Член ВСП Маловацкий утверждает, что вовремя внес в декларацию $230 тыс. - Цензор.НЕТ 2361
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27.08.2021 19:16
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а откуда взял, то внес?...три жизни работать нужно на такую сумму.. Член ВСП Маловацкий утверждает, что вовремя внес в декларацию $230 тыс. - Цензор.НЕТ 2705
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27.08.2021 19:15 Ответить
Пять лет в Siemens Украина
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27.08.2021 19:25 Ответить
там таких зп и в помине нет...
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27.08.2021 19:36 Ответить
Скажем так не у всех
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27.08.2021 20:13 Ответить
да хоть где!))..такую сумму, чтобы отложить, глав. спецом на фирме известной какой, за 5 лет и в штатах хрен заработаешь...этому поцу -нобелю сколько лет отроду было в 16-м то году?))..чем он знаменит?))
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27.08.2021 19:38 Ответить
Откуда, откуда, нажито непосильным трудом!
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27.08.2021 20:17 Ответить
Несчастный...Плачу.Казанская сирота... Член ВСП Маловацкий утверждает, что вовремя внес в декларацию $230 тыс. - Цензор.НЕТ 2361
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27.08.2021 19:16 Ответить
дай бог каждому столько внести, и, чтобы,
не последние
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27.08.2021 19:18 Ответить
звідки такі бабулеси у пересічного юриста?
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27.08.2021 19:19 Ответить
Если декриминализоровать грабежи денег и имущества полученного незаконным путем, то колличество желающих забыть в декларации левое майно сведется к нулю
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27.08.2021 19:21 Ответить
Ган-Дон , а не Член ВСП. Коли ви вже там від жадібності вдавитеся?
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27.08.2021 19:25 Ответить
Ніколи,цю систему треба знищити під корінь.
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27.08.2021 19:30 Ответить
Уверен шо справедливость восторжествует и такой честный человек будет и дальше вершить правосудие на благо мудрого нариду.
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27.08.2021 19:32 Ответить
Я також впевнений що за своє благо він буде і далі вершити правосуддя.
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27.08.2021 20:20 Ответить
*****!
Если бы у меня было 230 косарей...... такое же забыть невозможно!)
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27.08.2021 19:41 Ответить
Так посеред "лімонів"і могли загубитися.
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27.08.2021 20:25 Ответить
Лет 10 надо взятки в должности судьи собирать в захудалом городишке. А в столице можно и за 5 лет собрать.
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27.08.2021 20:18 Ответить
Це якщо скромно збирати, а так 1 рік
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27.08.2021 22:45 Ответить
До речі це юрист великого хетьмана іншої частини дегенератів
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27.08.2021 20:41 Ответить
Ага,він вже не голова ВРП,а тільки її член,значить. Так нехай отой "член" розкаже звідки він узяв оті 230000 баксів. Заробив непосильною працею,чи бабця у спадок залишила? Мабуть таки бабця із Гарбузівки.
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28.08.2021 00:34 Ответить
 
 