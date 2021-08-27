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декларація (850) Вища рада правосуддя (523) Маловацький Олексій (13)

Член ВРП Маловацький стверджує, що вчасно вніс у декларацію $230 тис.

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Член ВРП Маловацький стверджує, що вчасно вніс у декларацію $230 тис.

Олексій Маловацький вважає, що проти нього в ЗМІ розгорнули кампанію з дискредитації.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Маловацький відреагував на публікацію видання "Про суд".

"В декларації за 2016 рік остаточно задекларована вся сума грошових коштів, містить 230 000 тис., які "незадекларовані" в хворобливій уяві "ньюс створювачів"", - написав він.

В іншій публікації він відповів на звинувачення в самовільному будівництві заміського будинку.

""Не так" отримано дозвіл на будівництво? Але отримано і зареєстровано. Без рішення судів, без незаконного будівництва і т.д. Припущення про штрафи рівні припущенням про польоти на Марс, начебто можливі, але поки фантастика", - стверджує член ВРП.

На думку Маловацького, проти нього розгорнули дискредитаційну кампанію в ЗМІ. "Я, наприклад, бачу величезну судову перспективу щодо "ньюс створювачів" і, навіть більше, щодо обраного шляху судової реформи", - написав він.

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Топ коментарі
+8
а откуда взял, то внес?...три жизни работать нужно на такую сумму.. Член ВСП Маловацкий утверждает, что вовремя внес в декларацию $230 тыс. - Цензор.НЕТ 2705
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27.08.2021 19:15
+4
звідки такі бабулеси у пересічного юриста?
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27.08.2021 19:19
+3
Несчастный...Плачу.Казанская сирота... Член ВСП Маловацкий утверждает, что вовремя внес в декларацию $230 тыс. - Цензор.НЕТ 2361
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27.08.2021 19:16
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а откуда взял, то внес?...три жизни работать нужно на такую сумму.. Член ВСП Маловацкий утверждает, что вовремя внес в декларацию $230 тыс. - Цензор.НЕТ 2705
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27.08.2021 19:15 Відповісти
Пять лет в Siemens Украина
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27.08.2021 19:25 Відповісти
там таких зп и в помине нет...
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27.08.2021 19:36 Відповісти
Скажем так не у всех
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27.08.2021 20:13 Відповісти
да хоть где!))..такую сумму, чтобы отложить, глав. спецом на фирме известной какой, за 5 лет и в штатах хрен заработаешь...этому поцу -нобелю сколько лет отроду было в 16-м то году?))..чем он знаменит?))
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27.08.2021 19:38 Відповісти
Откуда, откуда, нажито непосильным трудом!
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27.08.2021 20:17 Відповісти
Несчастный...Плачу.Казанская сирота... Член ВСП Маловацкий утверждает, что вовремя внес в декларацию $230 тыс. - Цензор.НЕТ 2361
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27.08.2021 19:16 Відповісти
дай бог каждому столько внести, и, чтобы,
не последние
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27.08.2021 19:18 Відповісти
звідки такі бабулеси у пересічного юриста?
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27.08.2021 19:19 Відповісти
Если декриминализоровать грабежи денег и имущества полученного незаконным путем, то колличество желающих забыть в декларации левое майно сведется к нулю
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27.08.2021 19:21 Відповісти
Ган-Дон , а не Член ВСП. Коли ви вже там від жадібності вдавитеся?
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27.08.2021 19:25 Відповісти
Ніколи,цю систему треба знищити під корінь.
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27.08.2021 19:30 Відповісти
Уверен шо справедливость восторжествует и такой честный человек будет и дальше вершить правосудие на благо мудрого нариду.
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27.08.2021 19:32 Відповісти
Я також впевнений що за своє благо він буде і далі вершити правосуддя.
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27.08.2021 20:20 Відповісти
*****!
Если бы у меня было 230 косарей...... такое же забыть невозможно!)
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27.08.2021 19:41 Відповісти
Так посеред "лімонів"і могли загубитися.
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27.08.2021 20:25 Відповісти
Лет 10 надо взятки в должности судьи собирать в захудалом городишке. А в столице можно и за 5 лет собрать.
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27.08.2021 20:18 Відповісти
Це якщо скромно збирати, а так 1 рік
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27.08.2021 22:45 Відповісти
До речі це юрист великого хетьмана іншої частини дегенератів
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27.08.2021 20:41 Відповісти
Ага,він вже не голова ВРП,а тільки її член,значить. Так нехай отой "член" розкаже звідки він узяв оті 230000 баксів. Заробив непосильною працею,чи бабця у спадок залишила? Мабуть таки бабця із Гарбузівки.
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28.08.2021 00:34 Відповісти
 
 