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В горсовете Харькова проходят обыски, - прокуратура
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Правоохранители пришли с обысками в здание Харьковского городского совета. Обыски проводятся в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
"Речь идет о возможном завышении цен и присвоении бюджетных средств при выполнении работ по ремонту частными ФОПами и фирмами подъездов в многоквартирных домах на территории Харькова", - рассказал он.
Чубенко отметил, что заказчиком ремонтных работ было коммунальное предприятие "Жилкомсервис".
"Проводятся обыски и выемка документов. Ведется следствие, продолжается сбор и изучение доказательной базы", - добавил представитель прокуратуры.
Топ комментарии
+5 Дилетант Дилетантов
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+5 marusia klimova
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+2 Дилетант Дилетантов
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устраивает ли сейчас светличная зе - я хз (сам зе скорее всего еще не знает)
допа получает дополнительные шансы
а вот допа в качестве мера - это будет катастрофа
чтобы потом триумфально вернуться
попытается и еще раз
Терехов по сранению с Гепой мелкий воришка.
Гепа все цены завышал примерно в 100 раз , а этот только в 10.)