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В горсовете Харькова проходят обыски, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В горсовете Харькова проходят обыски, - прокуратура

Правоохранители пришли с обысками в здание Харьковского городского совета. Обыски проводятся в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Речь идет о возможном завышении цен и присвоении бюджетных средств при выполнении работ по ремонту частными ФОПами и фирмами подъездов в многоквартирных домах на территории Харькова", - рассказал он.

Чубенко отметил, что заказчиком ремонтных работ было коммунальное предприятие "Жилкомсервис".

"Проводятся обыски и выемка документов. Ведется следствие, продолжается сбор и изучение доказательной базы", - добавил представитель прокуратуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновники Харьковского горсовета украли предназначенные для продуктов в детсады 5 млн грн, - правоохранители. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
а вот это копанули под основного кандидата на пост городского головы - Терехова!
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27.08.2021 21:15
+5
Ваня, пока что истерики только от зебила с зельонкой в сторону Порошенко. А куда зебельман уйдьот через 8лет? Из жизни? Хотя да, наркоши долго не живут.
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27.08.2021 21:33
+2
а что здесь приятного?
допа получает дополнительные шансы
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27.08.2021 21:19
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ОПЗЖопу с ЖОПоблоком гандонят..не хотят как труханов дань платить
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27.08.2021 21:15 Ответить
нет
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27.08.2021 21:15 Ответить
а вот это копанули под основного кандидата на пост городского головы - Терехова!
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27.08.2021 21:15 Ответить
тут понятно, им приятней видеть в Харькове тоже пархатую мразь, как и вся эта вонючая 95я синагога
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27.08.2021 22:54 Ответить
а Терехов, если кто не знает - друг Авакова
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27.08.2021 21:16 Ответить
У міськраді Харкова проходять обшуки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2435
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27.08.2021 23:18 Ответить
если удастся Терехова сбить с выборов, то будут два кандидата - Добкин и Светличная
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27.08.2021 21:17 Ответить
Погоди Светличная от Порошенко, и однозначно не устраивает ЗЕ, а Допа в ЖОПоблоке..и тут уже ситуация непонятна..ЖОПоблок конкурент ОПЗЖопы за корыто...значит зеленые могут поставить на него...
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27.08.2021 21:28 Ответить
светлиная была губернатором по протекции ложкина, а ложкин был у пороха главой администрации
устраивает ли сейчас светличная зе - я хз (сам зе скорее всего еще не знает)
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27.08.2021 21:38 Ответить
Мелочь, а приятно.
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27.08.2021 21:18 Ответить
а что здесь приятного?
допа получает дополнительные шансы
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27.08.2021 21:19 Ответить
Там по любому кто то, что то получит.
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27.08.2021 21:24 Ответить
про принцип выбора меньшего из зол не слышал, не?
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27.08.2021 21:39 Ответить
Дупа может стать мэром ,но не надолго.Пойдет по этапу следом.Не спасет и графа №5.Несменяемый Аваков ушел мирно.Не то что Богдан или Порошенко.Истерик не закатывает..Пришло время и ушел..Ничто не вечно под луной .Лет через 8 уйдет и Зеленский..
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27.08.2021 21:25 Ответить
Ваня, пока что истерики только от зебила с зельонкой в сторону Порошенко. А куда зебельман уйдьот через 8лет? Из жизни? Хотя да, наркоши долго не живут.
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27.08.2021 21:33 Ответить
ну, аваков не ушел, а временно отошел
а вот допа в качестве мера - это будет катастрофа
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27.08.2021 21:40 Ответить
аваков уже раз отходил от игры - в 2010-м
чтобы потом триумфально вернуться
попытается и еще раз
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27.08.2021 21:44 Ответить
Вопрос только - откуда уйдет, из Украины ли?
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28.08.2021 22:03 Ответить
Шо они сейчас там хотят найти?
Терехов по сранению с Гепой мелкий воришка.
Гепа все цены завышал примерно в 100 раз , а этот только в 10.)
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27.08.2021 21:51 Ответить
Реальных кандидатов на пост мера в Харькове всего два Добкин и Терехов... и оба, к огромному сожалению, "ватники"... Но, если Терехов "ватник" по инерции и ему главное не "скрепы" и прочая муйня, а подворовывать на ремонтах, реставрациях и дорогах, то Добкин это хронический ватник-запутинец, "скрепаносец", ненавидящий Независимую Украину всем своим нутром, до сих пор сохраняющий тесные связи с экс-полит-тусовкой партии регионов, сейчас отсиживающихся в Мацкабаде ... Поэтому из двух зол меньшее для Харькова однозначно Терехов...
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27.08.2021 21:52 Ответить
Расскажите мне про демократию теперь!
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27.08.2021 22:01 Ответить
Пора и в Днепре навести порядок . А то геша и филя всё разворуют.
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27.08.2021 22:11 Ответить
за 10 лет 1 станция метро и то ещё при Союзе строили. Население увеличилось, и где бабло евофондов выделенное на строительство
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28.08.2021 05:14 Ответить
Что дома,что Терехов два пид##са.
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28.08.2021 09:43 Ответить
 
 