У міськраді Харкова проходять обшуки, - прокуратура
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Правоохоронці прийшли з обшуками в будівлю Харківської міської ради. Обшуки проводяться в рамках кримінальної справи за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна сказав прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
"Йдеться про можливе завищення цін та присвоєння бюджетних коштів при виконанні робіт з ремонту приватними ФОПами та фірмами під'їздів в багатоквартирних будинках на території Харкова", - розповів він.
Чубенко зазначив, що замовником ремонтних робіт було комунальне підприємство "Жилкомсервіс".
"Проводяться обшуки та виїмка документів. Ведеться слідство, продовжується збір та вивчення доказової бази", - додав представник прокуратури.
Топ коментарі
+5 Дилетант Дилетантов
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+5 marusia klimova
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+2 Дилетант Дилетантов
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устраивает ли сейчас светличная зе - я хз (сам зе скорее всего еще не знает)
допа получает дополнительные шансы
а вот допа в качестве мера - это будет катастрофа
чтобы потом триумфально вернуться
попытается и еще раз
Терехов по сранению с Гепой мелкий воришка.
Гепа все цены завышал примерно в 100 раз , а этот только в 10.)