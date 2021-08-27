УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5027 відвідувачів онлайн
Новини Події
4 632 24
міськрада (461) обшук (1342) Харків (3880)

У міськраді Харкова проходять обшуки, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

У міськраді Харкова проходять обшуки, - прокуратура

Правоохоронці прийшли з обшуками в будівлю Харківської міської ради. Обшуки проводяться в рамках кримінальної справи за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна сказав прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Йдеться про можливе завищення цін та присвоєння бюджетних коштів при виконанні робіт з ремонту приватними ФОПами та фірмами під'їздів в багатоквартирних будинках на території Харкова", - розповів він.

Чубенко зазначив, що замовником ремонтних робіт було комунальне підприємство "Жилкомсервіс".

"Проводяться обшуки та виїмка документів. Ведеться слідство, продовжується збір та вивчення доказової бази", - додав представник прокуратури.

Читайте також: Обшуки проходять в одному з департаментів КМДА, - прокуратура
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
а вот это копанули под основного кандидата на пост городского головы - Терехова!
показати весь коментар
27.08.2021 21:15
+5
Ваня, пока что истерики только от зебила с зельонкой в сторону Порошенко. А куда зебельман уйдьот через 8лет? Из жизни? Хотя да, наркоши долго не живут.
показати весь коментар
27.08.2021 21:33
+2
а что здесь приятного?
допа получает дополнительные шансы
показати весь коментар
27.08.2021 21:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОПЗЖопу с ЖОПоблоком гандонят..не хотят как труханов дань платить
показати весь коментар
27.08.2021 21:15 Відповісти
нет
показати весь коментар
27.08.2021 21:15 Відповісти
а вот это копанули под основного кандидата на пост городского головы - Терехова!
показати весь коментар
27.08.2021 21:15 Відповісти
тут понятно, им приятней видеть в Харькове тоже пархатую мразь, как и вся эта вонючая 95я синагога
показати весь коментар
27.08.2021 22:54 Відповісти
а Терехов, если кто не знает - друг Авакова
показати весь коментар
27.08.2021 21:16 Відповісти
У міськраді Харкова проходять обшуки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2435
показати весь коментар
27.08.2021 23:18 Відповісти
если удастся Терехова сбить с выборов, то будут два кандидата - Добкин и Светличная
показати весь коментар
27.08.2021 21:17 Відповісти
Погоди Светличная от Порошенко, и однозначно не устраивает ЗЕ, а Допа в ЖОПоблоке..и тут уже ситуация непонятна..ЖОПоблок конкурент ОПЗЖопы за корыто...значит зеленые могут поставить на него...
показати весь коментар
27.08.2021 21:28 Відповісти
светлиная была губернатором по протекции ложкина, а ложкин был у пороха главой администрации
устраивает ли сейчас светличная зе - я хз (сам зе скорее всего еще не знает)
показати весь коментар
27.08.2021 21:38 Відповісти
Мелочь, а приятно.
показати весь коментар
27.08.2021 21:18 Відповісти
а что здесь приятного?
допа получает дополнительные шансы
показати весь коментар
27.08.2021 21:19 Відповісти
Там по любому кто то, что то получит.
показати весь коментар
27.08.2021 21:24 Відповісти
про принцип выбора меньшего из зол не слышал, не?
показати весь коментар
27.08.2021 21:39 Відповісти
Дупа может стать мэром ,но не надолго.Пойдет по этапу следом.Не спасет и графа №5.Несменяемый Аваков ушел мирно.Не то что Богдан или Порошенко.Истерик не закатывает..Пришло время и ушел..Ничто не вечно под луной .Лет через 8 уйдет и Зеленский..
показати весь коментар
27.08.2021 21:25 Відповісти
Ваня, пока что истерики только от зебила с зельонкой в сторону Порошенко. А куда зебельман уйдьот через 8лет? Из жизни? Хотя да, наркоши долго не живут.
показати весь коментар
27.08.2021 21:33 Відповісти
ну, аваков не ушел, а временно отошел
а вот допа в качестве мера - это будет катастрофа
показати весь коментар
27.08.2021 21:40 Відповісти
аваков уже раз отходил от игры - в 2010-м
чтобы потом триумфально вернуться
попытается и еще раз
показати весь коментар
27.08.2021 21:44 Відповісти
Вопрос только - откуда уйдет, из Украины ли?
показати весь коментар
28.08.2021 22:03 Відповісти
Шо они сейчас там хотят найти?
Терехов по сранению с Гепой мелкий воришка.
Гепа все цены завышал примерно в 100 раз , а этот только в 10.)
показати весь коментар
27.08.2021 21:51 Відповісти
Реальных кандидатов на пост мера в Харькове всего два Добкин и Терехов... и оба, к огромному сожалению, "ватники"... Но, если Терехов "ватник" по инерции и ему главное не "скрепы" и прочая муйня, а подворовывать на ремонтах, реставрациях и дорогах, то Добкин это хронический ватник-запутинец, "скрепаносец", ненавидящий Независимую Украину всем своим нутром, до сих пор сохраняющий тесные связи с экс-полит-тусовкой партии регионов, сейчас отсиживающихся в Мацкабаде ... Поэтому из двух зол меньшее для Харькова однозначно Терехов...
показати весь коментар
27.08.2021 21:52 Відповісти
Расскажите мне про демократию теперь!
показати весь коментар
27.08.2021 22:01 Відповісти
Пора и в Днепре навести порядок . А то геша и филя всё разворуют.
показати весь коментар
27.08.2021 22:11 Відповісти
за 10 лет 1 станция метро и то ещё при Союзе строили. Население увеличилось, и где бабло евофондов выделенное на строительство
показати весь коментар
28.08.2021 05:14 Відповісти
Что дома,что Терехов два пид##са.
показати весь коментар
28.08.2021 09:43 Відповісти
 
 