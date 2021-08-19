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Обшуки проходять в одному з департаментів КМДА, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Обшуки проходять в одному з департаментів КМДА, - прокуратура

Подольська окружна прокуратура Києва проводить обшуки в приміщеннях департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів міського бюджету під час капітального ремонту житлового фонду столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Слідством встановлено, що упродовж 2019-2021 років групою осіб, з числа керівників Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП "Спецжитлофонд", КП "Житлоінвестбуд-УКБ" проведено підконтрольні тендерні закупівлі та залучено афілійовані з учасниками групи підрядні підприємства для виконання будівництва дошкільного навчального закладу у Святошинському районі, прокладання зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі, виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель у Солом’янському районі, реконструкції будинку на бульварі Кольцова у Святошинському районі та інших об’єктів у столиці", - наголошується в інформації.

Загалом зазначена група осіб перерахувала афілійованим підрядникам понад 250 млн гривень. При цьому, як встановлено слідством, роботи на вказаних та інших об’єктах будівництва проведено за завищеними цінами, частково не проведено або виконано неякісно, з порушенням вимог ДБН.

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Попередній розмір збитків місцевому бюджету становить понад 30 млн гривень. На даний час на підставі ухвал суду тривають обшуки.

Крім того, Печерська окружна прокуратура Києва спільно з СБУ провела невідкладні слідчі дії в приміщенні управління туризму та промоцій КМДА.

"Слідчі дії проведені, щоб знайти первинні фінансові документи і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з приводу необґрунтованого перерахування коштів за послуги з організації культурно-мистецьких заходів, які фактично не надавалися", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Ой как ЗЕлядям хочется заполучить Киев, на смотря на то, что выборы они с треском просрали.
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19.08.2021 19:36
+8
Шось другий рік шукають в КГГА, а нічого знайти не можуть. Може подивитесь в офісі Зеленського?
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19.08.2021 19:36
+7
Ну так если потерпевший вiслюк - это проект "янукович-2", то и действия он повторяет за своим прототипом...
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19.08.2021 19:37
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Ой как ЗЕлядям хочется заполучить Киев, на смотря на то, что выборы они с треском просрали.
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19.08.2021 19:36 Відповісти
Ну так если потерпевший вiслюк - это проект "янукович-2", то и действия он повторяет за своим прототипом...
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19.08.2021 19:37 Відповісти
Шось другий рік шукають в КГГА, а нічого знайти не можуть. Може подивитесь в офісі Зеленського?
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19.08.2021 19:36 Відповісти
Кличко практикует хук и аппрекот в железу Зеленского
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19.08.2021 21:40 Відповісти
шукайте краще , може Льоню Космоса знайдете !
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19.08.2021 19:37 Відповісти
Как же хочется зелёным тварюкам поставить в Киеве своего смотрящего 😡
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19.08.2021 19:39 Відповісти
а що Коля котлета вже не справляється ?
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19.08.2021 19:43 Відповісти
Он уже на таможне дань собирает для партийного общака
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19.08.2021 21:06 Відповісти
ЗЕбильное шоу продолжается
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19.08.2021 19:41 Відповісти
Кому 30 річчя країни - а Єрмаку час зачистити Київ під себе. Початок мєнтами вже поклав...
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19.08.2021 19:46 Відповісти
Єрмаааак нє гані лошадєееей, вам нєкуда большє спєшіть, васв Кієвє нєеееекаму боьшєеее любііііть! Єрмааак нє ганііі лашадєееей!
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19.08.2021 19:49 Відповісти
КМДА не дозволяла встановлювати сцену для концерту Бочеллі на меморіалі
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19.08.2021 19:58 Відповісти
Обыски проходят в одном из департаментов КГГА, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4012
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19.08.2021 19:53 Відповісти
Вот только Верещалку вызвать на ринг нельзя было, а Беленюка можно. Обыски проходят в одном из департаментов КГГА, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9686

И шото мне подсказывает, что валяние на ковре Беленюку не очень поможет.
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19.08.2021 20:06 Відповісти
У фізбуці, Наталія МагИлевська заступалась за белєнюка, почитайте, цікаво.....
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19.08.2021 20:20 Відповісти
Это не столько о Порохе или Кличко, сколько о Зеле и его кодле. Готовьте поп-корн. Обыски проходят в одном из департаментов КГГА, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6080
"А то, что действительно представляет для этих деятелей опасность, имеет сетецентрический характер и как таковых лидеров там нет прямо до момента, когда это может понадобиться. Порох является формальным лидером, но уж точно - не головой всего этого движения. Поэтому пытаться душить его - такая же бесполезная трата времени, как и все остальное. И вот именно то, что для зелени представляет настоящую опасность, просто слегка показало зубы и вот это позорище пришлось убирать. Но сейчас подходит момент, на который янелох не может повлиять в принципе. Вернее, он на него влияет как может и это влияние имеет для него крайне отрицательные последствия. Просто он доправился до того, что часть публики, которая занесла его на трон и помазала денатуратом на царстве, сейчас уже неистово желает проверить крепкость узла его галстука. А осенью будет новый тарифный удар и таких станет больше. Вот тогда может начаться самое интересное." Обыски проходят в одном из департаментов КГГА, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5104
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19.08.2021 20:07 Відповісти
Злобний хриплий ЗЕ-пацюк. Зачищає політичних конкурентів
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19.08.2021 20:12 Відповісти
зебилы подготавливаете почву с этими заявами на отсранение Кличка по всем новостях что проводятся там и там обыски чтоб отстранить Кличка которого обрал народ и поставить чиновника своего ручного для клоуна посмотрим как проглотят это киевляне -Кличко готовят подозрение, его хотят отстранить с должности- политической партии теперь все свои мусора свои под Монастырским один мер остался"Слуга народа" сообщают о возможном готовящемся подозрении мэру Киева Виталию Кличко, а также о его планируемом отстранении от должности главы КГГА.
По опубликованным данным, на его место хотят поставить Алексея Чернышова, министра развития общин и территорий. Источники "Обозревателя утверждают, что якобы, правоохранительные органы сначала получили поручение о поиске любой информации, способной дискредитировать Кличко. Теперь же планируется вручить ему подозрение.
Цель таких действий - отстранить Виталия Владимировича с должности главы КГГА. Причем утверждается, что сделать это планируется буквально на днях, до заседания СНБО 20 августа.
Причем не так важно, насколько обоснованным будет подозрение. Даже если дело развалится в суде. "Главное - заляпать Кличко сейчас. А дальше пусть оправдывается".
Упомянутого Чернышова же планируют уволить с текущей должности на внеочередном заседании Верховной Рады.
Напомним, что Виталий Кличко записывал видеообращение к киевлянам, в котором утверждал о давлении на него со стороны центральных властей.
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19.08.2021 20:15 Відповісти
Зелені ідіоти йдуть пеньками Яника - спочатку вгору, а потім вниз ... Посадив Юлю, Луценка... все ніби-то й тихо було , й після звільнення ніхто з них не піднявся у рейтингу , не за них люди вийшли звосім . Але ж капелька до капельки накоплювалося й накоплювалося... Якби навіть почас з відмови про асоціацію з ЄС й то мабуть так рвонуло одразу... Ці ж накапують в терпіння українців у турборежимі...
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19.08.2021 20:22 Відповісти
за два года своего бездарного правления, зе-лох доказал, что может быть реально хуже чем было при его папередниках. Так что люди поддерживают кличка, в большинстве своем, исключительно, чтобы не было песец как хреново в Киеве при очередном упыре из квартала95.
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19.08.2021 21:12 Відповісти
Неужели оно не понимает, что этим делают неистовый рейтинг Виталику🤦🏻‍♂️
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19.08.2021 23:03 Відповісти
Кличко може і не ідеал, але Зеленськьому до нього дуже далеко. Не пам'ятаю жодної влади яка б так нахабно і безцеремонно намагалася узурпувати владу попри вибори. Чомусь поліція, СБУ і перевірки приходять виключно до політичних оппонентів Зеленського, і той час як куми Зеленсько спокійно пилять бюджет.
І Ви думаєте що ця квартальна гнида проведе чесні президентські вибори?
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20.08.2021 04:38 Відповісти
"После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от "Слуги народа", его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ"
Там слуги барахляться і закінчують свою епоху бідності у турборежимі і жодному "правоохоронному" органу немає діла.
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20.08.2021 04:49 Відповісти
 
 