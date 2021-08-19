Обшуки проходять в одному з департаментів КМДА, - прокуратура
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Подольська окружна прокуратура Києва проводить обшуки в приміщеннях департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів міського бюджету під час капітального ремонту житлового фонду столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"Слідством встановлено, що упродовж 2019-2021 років групою осіб, з числа керівників Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП "Спецжитлофонд", КП "Житлоінвестбуд-УКБ" проведено підконтрольні тендерні закупівлі та залучено афілійовані з учасниками групи підрядні підприємства для виконання будівництва дошкільного навчального закладу у Святошинському районі, прокладання зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі, виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель у Солом’янському районі, реконструкції будинку на бульварі Кольцова у Святошинському районі та інших об’єктів у столиці", - наголошується в інформації.
Загалом зазначена група осіб перерахувала афілійованим підрядникам понад 250 млн гривень. При цьому, як встановлено слідством, роботи на вказаних та інших об’єктах будівництва проведено за завищеними цінами, частково не проведено або виконано неякісно, з порушенням вимог ДБН.
Попередній розмір збитків місцевому бюджету становить понад 30 млн гривень. На даний час на підставі ухвал суду тривають обшуки.
Крім того, Печерська окружна прокуратура Києва спільно з СБУ провела невідкладні слідчі дії в приміщенні управління туризму та промоцій КМДА.
"Слідчі дії проведені, щоб знайти первинні фінансові документи і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з приводу необґрунтованого перерахування коштів за послуги з організації культурно-мистецьких заходів, які фактично не надавалися", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
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И шото мне подсказывает, что валяние на ковре Беленюку не очень поможет.
"А то, что действительно представляет для этих деятелей опасность, имеет сетецентрический характер и как таковых лидеров там нет прямо до момента, когда это может понадобиться. Порох является формальным лидером, но уж точно - не головой всего этого движения. Поэтому пытаться душить его - такая же бесполезная трата времени, как и все остальное. И вот именно то, что для зелени представляет настоящую опасность, просто слегка показало зубы и вот это позорище пришлось убирать. Но сейчас подходит момент, на который янелох не может повлиять в принципе. Вернее, он на него влияет как может и это влияние имеет для него крайне отрицательные последствия. Просто он доправился до того, что часть публики, которая занесла его на трон и помазала денатуратом на царстве, сейчас уже неистово желает проверить крепкость узла его галстука. А осенью будет новый тарифный удар и таких станет больше. Вот тогда может начаться самое интересное."
По опубликованным данным, на его место хотят поставить Алексея Чернышова, министра развития общин и территорий. Источники "Обозревателя утверждают, что якобы, правоохранительные органы сначала получили поручение о поиске любой информации, способной дискредитировать Кличко. Теперь же планируется вручить ему подозрение.
Цель таких действий - отстранить Виталия Владимировича с должности главы КГГА. Причем утверждается, что сделать это планируется буквально на днях, до заседания СНБО 20 августа.
Причем не так важно, насколько обоснованным будет подозрение. Даже если дело развалится в суде. "Главное - заляпать Кличко сейчас. А дальше пусть оправдывается".
Упомянутого Чернышова же планируют уволить с текущей должности на внеочередном заседании Верховной Рады.
Напомним, что Виталий Кличко записывал видеообращение к киевлянам, в котором утверждал о давлении на него со стороны центральных властей.
І Ви думаєте що ця квартальна гнида проведе чесні президентські вибори?
Там слуги барахляться і закінчують свою епоху бідності у турборежимі і жодному "правоохоронному" органу немає діла.