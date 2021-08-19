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Обыски проходят в одном из департаментов КГГА, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Обыски проходят в одном из департаментов КГГА, - прокуратура

Подольская окружная прокуратура Киева проводит обыски в помещениях департамента строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации (КГГА) в рамках уголовного производства по факту присвоения средств городского бюджета во время капитального ремонта жилищного фонда столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Следствием установлено, что в течение 2019-2021 годов группой лиц из числа руководителей департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП "Спецжилфонд", КП "Житлоинвестбуд-УКБ" проведены подконтрольные тендерные закупки и привлечены аффилированные с участниками группы подрядные предприятия для выполнения строительства дошкольного учебного заведения в Святошинском районе, прокладки наружных инженерных сетей к жилому дому на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе, выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции территории производственно-складской базы под строительство жилых домов и складских зданий в Соломенском районе, реконструкции дома на бульваре Кольцова в Святошинском районе и других объектов в столице", - отмечается в информации.

Всего указанная группа лиц перечислила аффилированным подрядчикам более 250 млн грн. При этом, как установлено следствием, работы на указанных и других объектах строительства проведены по завышенным ценам, частично не проведены или выполнены некачественно, с нарушением требований ГСН.

Также читайте: По результатам обысков в Киеве объявлены подозрения двум чиновникам и двум предпринимателям, - спикер прокуратуры Максимец

Предварительный размер убытков местному бюджету составляет более 30 млн грн. В настоящее время на основании постановлений суда продолжаются обыски.

Кроме того, Печерская окружная прокуратура Киева совместно с СБУ провела неотложные следственные действия в помещении управления туризма и промоций КГГА.

"Следственные действия проведены, чтобы найти первичные финансовые документы и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления по поводу необоснованного перечисления средств за услуги по организации культурных мероприятий, которые фактически не предоставлялись", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В горсовете Запорожья проводятся обыски в рамках дела о растрате имущества

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Ой как ЗЕлядям хочется заполучить Киев, на смотря на то, что выборы они с треском просрали.
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19.08.2021 19:36
+8
Шось другий рік шукають в КГГА, а нічого знайти не можуть. Може подивитесь в офісі Зеленського?
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19.08.2021 19:36
+7
Ну так если потерпевший вiслюк - это проект "янукович-2", то и действия он повторяет за своим прототипом...
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19.08.2021 19:37
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Ой как ЗЕлядям хочется заполучить Киев, на смотря на то, что выборы они с треском просрали.
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19.08.2021 19:36 Ответить
Ну так если потерпевший вiслюк - это проект "янукович-2", то и действия он повторяет за своим прототипом...
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19.08.2021 19:37 Ответить
Шось другий рік шукають в КГГА, а нічого знайти не можуть. Може подивитесь в офісі Зеленського?
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19.08.2021 19:36 Ответить
Кличко практикует хук и аппрекот в железу Зеленского
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19.08.2021 21:40 Ответить
шукайте краще , може Льоню Космоса знайдете !
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19.08.2021 19:37 Ответить
Как же хочется зелёным тварюкам поставить в Киеве своего смотрящего 😡
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19.08.2021 19:39 Ответить
а що Коля котлета вже не справляється ?
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19.08.2021 19:43 Ответить
Он уже на таможне дань собирает для партийного общака
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19.08.2021 21:06 Ответить
ЗЕбильное шоу продолжается
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19.08.2021 19:41 Ответить
Кому 30 річчя країни - а Єрмаку час зачистити Київ під себе. Початок мєнтами вже поклав...
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19.08.2021 19:46 Ответить
Єрмаааак нє гані лошадєееей, вам нєкуда большє спєшіть, васв Кієвє нєеееекаму боьшєеее любііііть! Єрмааак нє ганііі лашадєееей!
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19.08.2021 19:49 Ответить
КМДА не дозволяла встановлювати сцену для концерту Бочеллі на меморіалі
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19.08.2021 19:58 Ответить
Обыски проходят в одном из департаментов КГГА, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4012
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19.08.2021 19:53 Ответить
Вот только Верещалку вызвать на ринг нельзя было, а Беленюка можно. Обыски проходят в одном из департаментов КГГА, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9686

И шото мне подсказывает, что валяние на ковре Беленюку не очень поможет.
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19.08.2021 20:06 Ответить
У фізбуці, Наталія МагИлевська заступалась за белєнюка, почитайте, цікаво.....
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19.08.2021 20:20 Ответить
Это не столько о Порохе или Кличко, сколько о Зеле и его кодле. Готовьте поп-корн. Обыски проходят в одном из департаментов КГГА, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6080
"А то, что действительно представляет для этих деятелей опасность, имеет сетецентрический характер и как таковых лидеров там нет прямо до момента, когда это может понадобиться. Порох является формальным лидером, но уж точно - не головой всего этого движения. Поэтому пытаться душить его - такая же бесполезная трата времени, как и все остальное. И вот именно то, что для зелени представляет настоящую опасность, просто слегка показало зубы и вот это позорище пришлось убирать. Но сейчас подходит момент, на который янелох не может повлиять в принципе. Вернее, он на него влияет как может и это влияние имеет для него крайне отрицательные последствия. Просто он доправился до того, что часть публики, которая занесла его на трон и помазала денатуратом на царстве, сейчас уже неистово желает проверить крепкость узла его галстука. А осенью будет новый тарифный удар и таких станет больше. Вот тогда может начаться самое интересное." Обыски проходят в одном из департаментов КГГА, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5104
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19.08.2021 20:07 Ответить
Злобний хриплий ЗЕ-пацюк. Зачищає політичних конкурентів
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19.08.2021 20:12 Ответить
зебилы подготавливаете почву с этими заявами на отсранение Кличка по всем новостях что проводятся там и там обыски чтоб отстранить Кличка которого обрал народ и поставить чиновника своего ручного для клоуна посмотрим как проглотят это киевляне -Кличко готовят подозрение, его хотят отстранить с должности- политической партии теперь все свои мусора свои под Монастырским один мер остался"Слуга народа" сообщают о возможном готовящемся подозрении мэру Киева Виталию Кличко, а также о его планируемом отстранении от должности главы КГГА.
По опубликованным данным, на его место хотят поставить Алексея Чернышова, министра развития общин и территорий. Источники "Обозревателя утверждают, что якобы, правоохранительные органы сначала получили поручение о поиске любой информации, способной дискредитировать Кличко. Теперь же планируется вручить ему подозрение.
Цель таких действий - отстранить Виталия Владимировича с должности главы КГГА. Причем утверждается, что сделать это планируется буквально на днях, до заседания СНБО 20 августа.
Причем не так важно, насколько обоснованным будет подозрение. Даже если дело развалится в суде. "Главное - заляпать Кличко сейчас. А дальше пусть оправдывается".
Упомянутого Чернышова же планируют уволить с текущей должности на внеочередном заседании Верховной Рады.
Напомним, что Виталий Кличко записывал видеообращение к киевлянам, в котором утверждал о давлении на него со стороны центральных властей.
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19.08.2021 20:15 Ответить
Зелені ідіоти йдуть пеньками Яника - спочатку вгору, а потім вниз ... Посадив Юлю, Луценка... все ніби-то й тихо було , й після звільнення ніхто з них не піднявся у рейтингу , не за них люди вийшли звосім . Але ж капелька до капельки накоплювалося й накоплювалося... Якби навіть почас з відмови про асоціацію з ЄС й то мабуть так рвонуло одразу... Ці ж накапують в терпіння українців у турборежимі...
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19.08.2021 20:22 Ответить
за два года своего бездарного правления, зе-лох доказал, что может быть реально хуже чем было при его папередниках. Так что люди поддерживают кличка, в большинстве своем, исключительно, чтобы не было песец как хреново в Киеве при очередном упыре из квартала95.
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19.08.2021 21:12 Ответить
Неужели оно не понимает, что этим делают неистовый рейтинг Виталику🤦🏻‍♂️
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19.08.2021 23:03 Ответить
Кличко може і не ідеал, але Зеленськьому до нього дуже далеко. Не пам'ятаю жодної влади яка б так нахабно і безцеремонно намагалася узурпувати владу попри вибори. Чомусь поліція, СБУ і перевірки приходять виключно до політичних оппонентів Зеленського, і той час як куми Зеленсько спокійно пилять бюджет.
І Ви думаєте що ця квартальна гнида проведе чесні президентські вибори?
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20.08.2021 04:38 Ответить
"После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от "Слуги народа", его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ"
Там слуги барахляться і закінчують свою епоху бідності у турборежимі і жодному "правоохоронному" органу немає діла.
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20.08.2021 04:49 Ответить
 
 