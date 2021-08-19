Обыски проходят в одном из департаментов КГГА, - прокуратура
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Подольская окружная прокуратура Киева проводит обыски в помещениях департамента строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации (КГГА) в рамках уголовного производства по факту присвоения средств городского бюджета во время капитального ремонта жилищного фонда столицы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Следствием установлено, что в течение 2019-2021 годов группой лиц из числа руководителей департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП "Спецжилфонд", КП "Житлоинвестбуд-УКБ" проведены подконтрольные тендерные закупки и привлечены аффилированные с участниками группы подрядные предприятия для выполнения строительства дошкольного учебного заведения в Святошинском районе, прокладки наружных инженерных сетей к жилому дому на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе, выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции территории производственно-складской базы под строительство жилых домов и складских зданий в Соломенском районе, реконструкции дома на бульваре Кольцова в Святошинском районе и других объектов в столице", - отмечается в информации.
Всего указанная группа лиц перечислила аффилированным подрядчикам более 250 млн грн. При этом, как установлено следствием, работы на указанных и других объектах строительства проведены по завышенным ценам, частично не проведены или выполнены некачественно, с нарушением требований ГСН.
Предварительный размер убытков местному бюджету составляет более 30 млн грн. В настоящее время на основании постановлений суда продолжаются обыски.
Кроме того, Печерская окружная прокуратура Киева совместно с СБУ провела неотложные следственные действия в помещении управления туризма и промоций КГГА.
"Следственные действия проведены, чтобы найти первичные финансовые документы и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления по поводу необоснованного перечисления средств за услуги по организации культурных мероприятий, которые фактически не предоставлялись", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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И шото мне подсказывает, что валяние на ковре Беленюку не очень поможет.
"А то, что действительно представляет для этих деятелей опасность, имеет сетецентрический характер и как таковых лидеров там нет прямо до момента, когда это может понадобиться. Порох является формальным лидером, но уж точно - не головой всего этого движения. Поэтому пытаться душить его - такая же бесполезная трата времени, как и все остальное. И вот именно то, что для зелени представляет настоящую опасность, просто слегка показало зубы и вот это позорище пришлось убирать. Но сейчас подходит момент, на который янелох не может повлиять в принципе. Вернее, он на него влияет как может и это влияние имеет для него крайне отрицательные последствия. Просто он доправился до того, что часть публики, которая занесла его на трон и помазала денатуратом на царстве, сейчас уже неистово желает проверить крепкость узла его галстука. А осенью будет новый тарифный удар и таких станет больше. Вот тогда может начаться самое интересное."
По опубликованным данным, на его место хотят поставить Алексея Чернышова, министра развития общин и территорий. Источники "Обозревателя утверждают, что якобы, правоохранительные органы сначала получили поручение о поиске любой информации, способной дискредитировать Кличко. Теперь же планируется вручить ему подозрение.
Цель таких действий - отстранить Виталия Владимировича с должности главы КГГА. Причем утверждается, что сделать это планируется буквально на днях, до заседания СНБО 20 августа.
Причем не так важно, насколько обоснованным будет подозрение. Даже если дело развалится в суде. "Главное - заляпать Кличко сейчас. А дальше пусть оправдывается".
Упомянутого Чернышова же планируют уволить с текущей должности на внеочередном заседании Верховной Рады.
Напомним, что Виталий Кличко записывал видеообращение к киевлянам, в котором утверждал о давлении на него со стороны центральных властей.
І Ви думаєте що ця квартальна гнида проведе чесні президентські вибори?
Там слуги барахляться і закінчують свою епоху бідності у турборежимі і жодному "правоохоронному" органу немає діла.