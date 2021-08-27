Приватизацию ОГХК отложили, - Фонд госимущества

Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион Объединенной горно-химической компании (ОГХК): заявился только один участник.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

ФГИ получил три заявки на участие в аукционе по приватизации ОГХК. Но два потенциальных участника подали неполный пакет документов, и им пришлось отказать. Раз участник остался только один - торги решили отложить.

Фонд рассчитывает, что аукцион будет проведен до конца года, и что на нем будет больше число участников.

Стартовая цена ОГХК - 3,7 млрд грн, шаг аукциона - 50 млн грн.

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Как сообщалось, правительство отнесло ОГХК к списку подлежащих к приватизации компаний в августе 2016 года. Однако сроки приватизации откладывали несколько раз, в последний - в связи с коронакризисом и карантином.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

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