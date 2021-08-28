Приватизацію ОГХК відклали, - Фонд держмайна
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Фонд державного майна скасував приватизаційний аукціон Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК): заявився тільки один учасник.
Про це повідомили в пресслужбі ФДМ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
ФДМ отримав три заявки на участь в аукціоні з приватизації ОГХК. Але два потенційні учасники подали неповний пакет документів, і їм довелося відмовити. Оскільки учасник залишився тільки один - торги вирішили відкласти.
Фонд розраховує на проведення нового аукціону до кінця року, і що на ньому буде більше кількість учасників.
Стартова ціна ОГХК - 3,7 млрд грн, крок аукціону - 50 млн грн.
Як повідомлялося, уряд відніс ОГХК до переліку компаній, що підлягають приватизації, у серпні 2016 року. Однак терміни приватизації відкладали декілька разів, востаннє - у зв'язку з коронакризою та карантином.
ОГХК реалізує продукцію більше ніж до 30 країн світу і є одним із найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Основні ринки збуту - ЄС, Китай, Туреччина, а також США та країни Африки. Компанія видобуває руду для виробництва 20 тис. тонн титану на рік.
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