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Новости За рубежом
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иск (635) США (23177) штурм (392) Трамп (3343)

Американские полицейские судятся с Трампом из-за штурма Капитолия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Американские полицейские судятся с Трампом из-за штурма Капитолия

Иск подали семеро полицейских, охранявших здание Капитолия 6 января 2021 года. Они считают, что именно Трамп отвечает за то, что протестующие пошли на штурм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Кроме Трампа, ответчиками по этому иску является республиканец Роджер Стоун и еще несколько политиков.

Полицейские утверждают, что пострадали во время штурма от слезоточивого газа и оскорблений.

В иске они обвиняют американских политиков в "провоцировании, поддержке и участии" в событиях 6 января, а также попытке использовать "силу, запугивание и угрозы", чтобы помешать утверждению результатов голосования на президентских выборах в США.

Также читайте: Первый приговор по делу о штурме Капитолия: сторонник Трампа проведет в тюрьме 8 месяцев

Это не первый иск, поданный полицейскими против Трампа из-за штурма Капитолия. Двое правоохранителей уже требуют от бывшего президента компенсации ущерба за полученные ранения в сумме 75 тыс. долларов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Чому ж не подають в суд на блм, яке поліцейських чморило весь 2020 рік ?
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28.08.2021 01:44
+5
это те, которые спокойно пропустили "штурмующих" внутрь?
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28.08.2021 02:14
+4
оставь уже палец Трампыни в покое, скрепушок
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28.08.2021 00:27
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Просрут и это высланное из пальца дело.
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28.08.2021 00:04 Ответить
оставь уже палец Трампыни в покое, скрепушок
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28.08.2021 00:27 Ответить
Вот теперь Донни не отвертеться
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28.08.2021 00:09 Ответить
Молодцы! Нужно ставить на место таких провокаторов, как Трамп!
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28.08.2021 00:30 Ответить
дайош ещё один импичмент!
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28.08.2021 00:32 Ответить
Чому ж не подають в суд на блм, яке поліцейських чморило весь 2020 рік ?
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28.08.2021 01:44 Ответить
Саме це хотіла написати !
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28.08.2021 09:26 Ответить
это те, которые спокойно пропустили "штурмующих" внутрь?
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28.08.2021 02:14 Ответить
Good luck. Американские полицейские судятся с Трампом из-за штурма Капитолия - Цензор.НЕТ 8209
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28.08.2021 02:23 Ответить
тут скорее подходит "Good fuck".
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28.08.2021 08:35 Ответить
А американских полицейских когда будут судить? Или нет оснований? Американские полицейские судятся с Трампом из-за штурма Капитолия - Цензор.НЕТ 1336
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28.08.2021 03:20 Ответить
Вот же ж хвашисты.
"Русофобию затевают" (с)
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28.08.2021 06:34 Ответить
РУзкая трампо-массовка 5янв2021
"Нашы деды ехали на Берлин, а мы в Вашингтон".
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28.08.2021 06:40 Ответить
Ахаха, пореготав. Якийсь єврей-мігрант з паРаші з друзями їде в "горад-гєрой Вашингтон" і коментує: "Очєнь многа наших рускаязичних сабіраюцца."
Про те, що за Трампа у 2020 р. "топила" вся паРаша та рускаязичниє у США, я був в курсі. А там у коментах ще й з інших країн підгавкують:

mikheil vardiashvili: "Трамп объединяет. всех хороших людей и нетолко Америки"
Elena: "Удачи вам! Мы в Германии мысленно с вами. Свечи горят, всемирная медитация"

І всі вірять, що у них "забралі нашу пабєду".
Вони такі ж тупі, як і всі виборці та прихильники Трампа на минулорічних виборах.
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28.08.2021 07:49 Ответить
Так, дійсно, рузкаязичні в штатах, як за звичай, добряче 'покусані' совком та російськимТБ щодо пабєдобєсія та вялічия. Безкоштовні корисні ідіоти Кремля.
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28.08.2021 09:28 Ответить
У Трампа и американская разведка была виновата, а теперь и полиция.
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28.08.2021 08:10 Ответить
А чому поліція впустила маніфестувальників ?
І запитати у свого начальства, чому воно відкинуло пропозицію НацГвардії про допомогу - не бажають ?
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28.08.2021 09:28 Ответить
Поліція скаржиться на сльозогінний газ? Американські поліцейські судяться із Трампом через штурм Капітолію - Цензор.НЕТ 1355
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28.08.2021 11:32 Ответить
Ну, головне що, їх не хвилює, як БЛМ та Антіфа політкоректно мочить їх в демократичних штатах. Що там смерті в порівнянні з відчуттям образи.
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28.08.2021 11:13 Ответить
трамп, как баловень судьбы и профессор имитации бурной кипучей деятольности, всесте с семейкой решил внять совету друга Вовы и "повторить майдан". Один даже нарядился как предки Трампа по материнской линии викингом. И шо ? Этот "викинг" птенец из "кукушкиного гнезда" в прямом смысле. А сам клиничный идиот даже проиграл все в штате, оплоте куклусклана. Ну как американцы могли понять завихрения в "нестандартном разуме" рыжего. Вот и пусть суд разбирается.
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28.08.2021 12:22 Ответить
 
 