Американские полицейские судятся с Трампом из-за штурма Капитолия
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Иск подали семеро полицейских, охранявших здание Капитолия 6 января 2021 года. Они считают, что именно Трамп отвечает за то, что протестующие пошли на штурм.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".
Кроме Трампа, ответчиками по этому иску является республиканец Роджер Стоун и еще несколько политиков.
Полицейские утверждают, что пострадали во время штурма от слезоточивого газа и оскорблений.
В иске они обвиняют американских политиков в "провоцировании, поддержке и участии" в событиях 6 января, а также попытке использовать "силу, запугивание и угрозы", чтобы помешать утверждению результатов голосования на президентских выборах в США.
Это не первый иск, поданный полицейскими против Трампа из-за штурма Капитолия. Двое правоохранителей уже требуют от бывшего президента компенсации ущерба за полученные ранения в сумме 75 тыс. долларов.
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"Русофобию затевают" (с)
"Нашы деды ехали на Берлин, а мы в Вашингтон".
Про те, що за Трампа у 2020 р. "топила" вся паРаша та рускаязичниє у США, я був в курсі. А там у коментах ще й з інших країн підгавкують:
mikheil vardiashvili: "Трамп объединяет. всех хороших людей и нетолко Америки"
Elena: "Удачи вам! Мы в Германии мысленно с вами. Свечи горят, всемирная медитация"
І всі вірять, що у них "забралі нашу пабєду".
Вони такі ж тупі, як і всі виборці та прихильники Трампа на минулорічних виборах.
І запитати у свого начальства, чому воно відкинуло пропозицію НацГвардії про допомогу - не бажають ?