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Американські поліцейські судяться із Трампом через штурм Капітолію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Американські поліцейські судяться із Трампом через штурм Капітолію

Позов подали семеро поліцейських, які охороняли будівлю Капітолію 6 січня 2021 року. Вони вважають, що саме Трамп відповідає за те, що учасники протесту пішли на штурм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки".

Крім Трампа, відповідачами за цим позовом є республіканець Роджер Стоун і ще кілька політиків.

Поліцейські стверджують, що постраждали під час штурму від сльозогінного газу і образ.

У позові вони звинувачують американських політиків у "провокуванні, підтримці та участі" в подіях 6 січня, а також спробі використовувати "силу, залякування і погрози", щоб перешкодити затвердженню результатів голосування на президентських виборах у США.

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Це не перший позов, поданий поліцейськими проти Трампа через штурм Капітолію. Двоє правоохоронців вже вимагають від колишнього президента компенсації збитку в розмірі 75 тис. доларів за поранення, яких вони зазнали.
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Топ коментарі
+5
Чому ж не подають в суд на блм, яке поліцейських чморило весь 2020 рік ?
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28.08.2021 01:44
+5
это те, которые спокойно пропустили "штурмующих" внутрь?
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28.08.2021 02:14
+4
оставь уже палец Трампыни в покое, скрепушок
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28.08.2021 00:27
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Просрут и это высланное из пальца дело.
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28.08.2021 00:04 Відповісти
оставь уже палец Трампыни в покое, скрепушок
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28.08.2021 00:27 Відповісти
Вот теперь Донни не отвертеться
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28.08.2021 00:09 Відповісти
Молодцы! Нужно ставить на место таких провокаторов, как Трамп!
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28.08.2021 00:30 Відповісти
дайош ещё один импичмент!
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28.08.2021 00:32 Відповісти
Чому ж не подають в суд на блм, яке поліцейських чморило весь 2020 рік ?
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28.08.2021 01:44 Відповісти
Саме це хотіла написати !
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28.08.2021 09:26 Відповісти
это те, которые спокойно пропустили "штурмующих" внутрь?
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28.08.2021 02:14 Відповісти
Good luck. Американские полицейские судятся с Трампом из-за штурма Капитолия - Цензор.НЕТ 8209
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28.08.2021 02:23 Відповісти
тут скорее подходит "Good fuck".
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28.08.2021 08:35 Відповісти
А американских полицейских когда будут судить? Или нет оснований? Американские полицейские судятся с Трампом из-за штурма Капитолия - Цензор.НЕТ 1336
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28.08.2021 03:20 Відповісти
Вот же ж хвашисты.
"Русофобию затевают" (с)
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28.08.2021 06:34 Відповісти
РУзкая трампо-массовка 5янв2021
"Нашы деды ехали на Берлин, а мы в Вашингтон".
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28.08.2021 06:40 Відповісти
Ахаха, пореготав. Якийсь єврей-мігрант з паРаші з друзями їде в "горад-гєрой Вашингтон" і коментує: "Очєнь многа наших рускаязичних сабіраюцца."
Про те, що за Трампа у 2020 р. "топила" вся паРаша та рускаязичниє у США, я був в курсі. А там у коментах ще й з інших країн підгавкують:

mikheil vardiashvili: "Трамп объединяет. всех хороших людей и нетолко Америки"
Elena: "Удачи вам! Мы в Германии мысленно с вами. Свечи горят, всемирная медитация"

І всі вірять, що у них "забралі нашу пабєду".
Вони такі ж тупі, як і всі виборці та прихильники Трампа на минулорічних виборах.
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28.08.2021 07:49 Відповісти
Так, дійсно, рузкаязичні в штатах, як за звичай, добряче 'покусані' совком та російськимТБ щодо пабєдобєсія та вялічия. Безкоштовні корисні ідіоти Кремля.
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28.08.2021 09:28 Відповісти
У Трампа и американская разведка была виновата, а теперь и полиция.
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28.08.2021 08:10 Відповісти
А чому поліція впустила маніфестувальників ?
І запитати у свого начальства, чому воно відкинуло пропозицію НацГвардії про допомогу - не бажають ?
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28.08.2021 09:28 Відповісти
Поліція скаржиться на сльозогінний газ? Американські поліцейські судяться із Трампом через штурм Капітолію - Цензор.НЕТ 1355
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28.08.2021 11:32 Відповісти
Ну, головне що, їх не хвилює, як БЛМ та Антіфа політкоректно мочить їх в демократичних штатах. Що там смерті в порівнянні з відчуттям образи.
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28.08.2021 11:13 Відповісти
трамп, как баловень судьбы и профессор имитации бурной кипучей деятольности, всесте с семейкой решил внять совету друга Вовы и "повторить майдан". Один даже нарядился как предки Трампа по материнской линии викингом. И шо ? Этот "викинг" птенец из "кукушкиного гнезда" в прямом смысле. А сам клиничный идиот даже проиграл все в штате, оплоте куклусклана. Ну как американцы могли понять завихрения в "нестандартном разуме" рыжего. Вот и пусть суд разбирается.
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28.08.2021 12:22 Відповісти
 
 