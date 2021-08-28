Американські поліцейські судяться із Трампом через штурм Капітолію

Позов подали семеро поліцейських, які охороняли будівлю Капітолію 6 січня 2021 року. Вони вважають, що саме Трамп відповідає за те, що учасники протесту пішли на штурм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки".

Крім Трампа, відповідачами за цим позовом є республіканець Роджер Стоун і ще кілька політиків.

Поліцейські стверджують, що постраждали під час штурму від сльозогінного газу і образ.

У позові вони звинувачують американських політиків у "провокуванні, підтримці та участі" в подіях 6 січня, а також спробі використовувати "силу, залякування і погрози", щоб перешкодити затвердженню результатів голосування на президентських виборах у США.

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Це не перший позов, поданий поліцейськими проти Трампа через штурм Капітолію. Двоє правоохоронців вже вимагають від колишнього президента компенсації збитку в розмірі 75 тис. доларів за поранення, яких вони зазнали.