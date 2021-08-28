Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Более 5000 военных США контролируют аэропорт в Кабуле, предотвращая возможные теракты.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылукой на Интерфакс-Украина, об этом сообшщает AFP
Прямая речь генерала Кеннета МакКензи: "Мы должны проверить людей, прежде чем они выйдут на аэродром. Мы должны убедиться, что они не несут бомбы или любой другой оружия, которое может попасть на самолет".
Более 5000 американских военнослужащих, которые контролируют аэропорт, взяли на себя роль охранников на входе аэропорта в Кабуле.
Пентагон при этом заявил, что намерен продолжить проверку беженцев на входе в аэропорт и при посадке на самолеты до 31 августа.
Напомним результате теракта возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 200 человек, среди них 13 американских военных.
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> 200 літаків та гвинтокрилів
> 600 000 одиниць стрілецької зброї та легкого озброєння
> блек хоків більше, ніж у 85% країн світу прилади нічного бачення засоби медичного захисту
+ біометричні дані (відбитки пальців, скани сітківки, фото) афганців, які 20 років допомогали штатам
такий собі лендліз...
молодці!
Я говорил всегда, день мокшанской свинособаки должен быть тревожным, ночь маятной, а жизнь в целом - х@евой. Как твоя.
Приплыло оно на огонек, ***. Чеченский презерватив.
Слопатоед, раздавить т**е персик?
27 серпня святкують День українського сала.
амеры решили эвакуироваться досрочно
в кабуле бросают даже американских граждан, никто их теперь уже не эвакуирует - сами добирайтесь, ножками
Тих сил, що були в аеропорту з авіацією звичайно достатньо щоб розгромити талібан, але це нікому вже не потрібно. Таліби не є загрозою для США, а значить не є ворогами.