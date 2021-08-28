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Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных

Более 5000 военных США контролируют аэропорт в Кабуле, предотвращая возможные теракты.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылукой на Интерфакс-Украина, об этом сообшщает AFP

Прямая речь генерала Кеннета МакКензи: "Мы должны проверить людей, прежде чем они выйдут на аэродром. Мы должны убедиться, что они не несут бомбы или любой другой оружия, которое может попасть на самолет".

Более 5000 американских военнослужащих, которые контролируют аэропорт, взяли на себя роль охранников на входе аэропорта в Кабуле.

Пентагон при этом заявил, что намерен продолжить проверку беженцев на входе в аэропорт и при посадке на самолеты до 31 августа.

Напомним результате теракта возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 200 человек, среди них 13 американских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Мечты о куче туалетов в доме, вместо одной дырки в огороде, выдают в вас кацапа)) За вас уже подумали, не переживайте
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28.08.2021 05:32
+7
Страх и ненависть на ********

Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 3349
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28.08.2021 06:56
+7
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 8274
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28.08.2021 08:05
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ок.. а когда я писал в белый дом шоб прислали 6й флот к хортице шоб причалил- вы меня за дурака приняли и заспамили спамом..спс дрочитесь сами у кабуле без Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 4632 сала))
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28.08.2021 02:55 Ответить
Но цель смертников убить именно американцев (не афганцев, т.к. на них всем наплевать). Т.е. эффективней всего, это сделать, как раз, при проверке.
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28.08.2021 03:07 Ответить
при проверке он максимум убьет одного-двух проверяющих, а скорей всего процедура проверки организована так, что и проверяющих не достанет. Срать Талибан хотел на американцев, цель Талибана - запугать и поработить афганцев.
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28.08.2021 05:30 Ответить
Цель талибана знает только талибан. Аеропорт Кабула охороняють 5 тисяч американських військових - Цензор.НЕТ 4335 Мы можем только предполагать. И логика мне что-то подсказывает, что именно сейчас убивать американцев не в их интересах. Им сейчас нужно получить всю полноту власти. И этого еще мало. Им не менее важно легитимизировать свою власть в мировой общественности.
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28.08.2021 15:35 Ответить
Каждый беженец потенциальный террорист, только его целью станут мирные жители США и Европы, может пора заканчивать с толерантностью и подумать о безопасности своих граждан. Лояльные к США люди должны были быть эвакуированы до вывода войск США, а сейчас поздно проявлять гуманность
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28.08.2021 03:48 Ответить
а до "вывода" было 3000 на весь афганистан
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28.08.2021 03:51 Ответить
в британии семья из 12 человек из афгана получит бесплатное жилье 6-8 комнат и четыре туалета в доме....плюс 12 тысяч фунтов......в месяц................но это только на один год..............дальше что....в сша принцыпы теже...солдаты США находятся в 150 странах мира...и что всех будут тащить сюда кто типа топил .............за демократию......налоги наши кто работают не выдержат......что то не так......времени нет ..думатть срочно надо
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28.08.2021 04:24 Ответить
Мечты о куче туалетов в доме, вместо одной дырки в огороде, выдают в вас кацапа)) За вас уже подумали, не переживайте
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28.08.2021 05:32 Ответить
оскорбление ваше принимаю...но есть кое какие вопросы....вы платите налоги в сша....нет...и тогда молчите и молчите в тряпочкую....и не вякайте под флагом знаменитой страны....
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28.08.2021 05:43 Ответить
outright comic that an advanced nation would so thoroughly arm their enemy to the teeth and paint targets on their own allies.
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28.08.2021 06:49 Ответить
What county do you live in?
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28.08.2021 09:57 Ответить
Таиланд собирает любые американские автомобили и сохраняет авторынок США лучше всех в Мире...,остальным такое солтрудничество в страшном сне не приснится....,типа Уралвагонзавод и прочее совдеповское дерьмо...
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28.08.2021 05:35 Ответить
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 789
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28.08.2021 05:57 Ответить
таліби мають військового обладнання на $85 мільярдів, це: 75 000 засобів пересування
> 200 літаків та гвинтокрилів
> 600 000 одиниць стрілецької зброї та легкого озброєння
> блек хоків більше, ніж у 85% країн світу прилади нічного бачення засоби медичного захисту
+ біометричні дані (відбитки пальців, скани сітківки, фото) афганців, які 20 років допомогали штатам
такий собі лендліз...
молодці!
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28.08.2021 06:46 Ответить
Это все хлам!!АК,осел и пояс шахида,для остального голова нужна
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28.08.2021 07:48 Ответить
Я просто напомню, что этот так называемый хлам имеет довольно высокий потенциал убивать.
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28.08.2021 15:37 Ответить
Хто на цих блекхоках літатиме? Хто їх хзаправлятиме і ремонтуватиме? Ну, допустим, деякі пілоти перейшли на бік талібів, але обслуговували і комп'ютерну діагностику ж проводили американці!
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28.08.2021 09:58 Ответить
А хіба американці не готували технарів з афганців?
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28.08.2021 15:38 Ответить
Лише для простих процедур, саме комп'ютерну діагностику робили виключно американці і своїми програмами і ноутбуками не ділилился.
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28.08.2021 23:10 Ответить
Страх и ненависть на ********

Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 3349
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28.08.2021 06:56 Ответить
Ну молодец, набутылочная насадка, разоблачила всех на свете. )))

Я говорил всегда, день мокшанской свинособаки должен быть тревожным, ночь маятной, а жизнь в целом - х@евой. Как твоя.
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28.08.2021 07:55 Ответить
Мокшанская свинособака да нам ***** - что-то там промычал кацап или нет, абы сдох. Надо чтобы он за все платил больше, а получал меньше, и так постоянно. Это дырка в боку, через которую травится витальность нации. Гибридный мир в ответ на гибридную войну.
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28.08.2021 08:03 Ответить
Наrуй иди отсюда, мокшанская свинособака **@ная.
Приплыло оно на огонек, ***. Чеченский презерватив.

Слопатоед, раздавить т**е персик?
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28.08.2021 08:11 Ответить
Домой спать иди, мокшанская бродяга под фонарем. Таджик уже ушел от твоей мамаши. Тебе оставил абрикос.
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28.08.2021 08:20 Ответить
это с сайта юмора
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28.08.2021 09:14 Ответить
Ну это типа из разряда украинцы и талибанцы одиннарод,а РАБссиянцы Путлера и гимнастки Кабаевой Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 2304 Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 2304 это Золотая Орда Хана Батыя....с 1237 года......паБЕДА бессие...
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28.08.2021 07:30 Ответить
І я про таке велике свято тільки щойно дізнаюсь????

27 серпня святкують День українського сала.

Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 3212
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28.08.2021 07:40 Ответить
Дякую)
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 7984
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28.08.2021 07:48 Ответить
Ще 5 тис потенційних жертв.
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28.08.2021 07:44 Ответить
Мокшанская свинособака у тебя ритм в строчках кривой. Из тебя ванга как из кацапа слесарь - деталь кривая и палец отрезал.
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28.08.2021 07:53 Ответить
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 4154 Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 2360
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28.08.2021 07:52 Ответить
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 8274
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28.08.2021 08:05 Ответить
Шото ******** ************ в субботу. На отдых в Крыму шоли зарабатываешь?
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 6352
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28.08.2021 08:18 Ответить
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 5633 Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 5633 Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 6043

Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 1840
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28.08.2021 08:32 Ответить
талибы уже в аэропорту
амеры решили эвакуироваться досрочно
в кабуле бросают даже американских граждан, никто их теперь уже не эвакуирует - сами добирайтесь, ножками
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28.08.2021 09:13 Ответить
Невже ці 5000 американців за підтримки авіації не можуть ввалить ***** талібам? Якщо таліби порушили угоду (яку з ними Трамп підписав), то і американці тепер у праві!
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28.08.2021 09:59 Ответить
Таліби ніяких угод з американцями не порушували.Якщо ви маєте на увазі вибух в аеропорту, то це справа рук ігіл. Вони вороги талібів і американців. Під час теракту загинуло 13 американських військових і більше 30 талібів.
Тих сил, що були в аеропорту з авіацією звичайно достатньо щоб розгромити талібан, але це нікому вже не потрібно. Таліби не є загрозою для США, а значить не є ворогами.
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28.08.2021 10:11 Ответить
Как можно столько лет воевать с "не ворогами"? А еще говорят что Байден маразматик.
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28.08.2021 10:46 Ответить
Британец эвакуировал 200 кошек и собак, а Вы беспокоитесь о людях.
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28.08.2021 09:50 Ответить
Кому выгоден взрыв(ы) в Кабуле.1.Россия(валит как всегда на ИГИЛ и как всегда Игил все берет на себя???) 2.Китай -датть всем их почуствовать и чтоб амеры испугавшись отвалили в конце концов.3.Израиль-бардак в мусульманском мире и межусобные столкновения,ато вспомнят о Палестине и Сирии.4.Пакистан-чтоб их пуштунские талибы наконецто остались одни в Афганистане(без ОмурАги-Жизни Господин,которую открыл Пэриджан=Персия,а не какаято Португалия) 5.Сам Талибан -наказать убегающих предателей и коллобарционистов(по их мнению)., которые создадут правительство в изгнании. 6. Люди таджика АхмадШаха и узбека Достума,чтоб заних еще не взялись.7.Сами амеры? маловероятно,но черт его знает.
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28.08.2021 10:21 Ответить
 
 