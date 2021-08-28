Аеропорт Кабула охороняють 5 тисяч американських військових
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Понад 5000 військових США контролюють аеропорт у Кабулі, запобігаючи можливим терактам.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє AFP.
Пряма мова генерала Кеннета Маккензі: "Ми маємо перевірити людей, перш ніж вони вийдуть на аеродром. Ми маємо переконатися, що вони не несуть бомбу чи будь-яку іншу зброю, яка може потрапити на літак".
Понад 5000 американських військовослужбовців, які контролюють аеропорт, взяли на себе роль охоронців на вході аеропорту в Кабулі.
Пентагон також заявив, що має намір продовжити перевірку біженців на вході в аеропорт і під час посадки на літаки до 31 серпня.
Нагадаємо, унаслідок теракту біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, загинуло не менше 200 осіб, серед них 13 американських військових.
Будь ласка, зачекайте...
> 200 літаків та гвинтокрилів
> 600 000 одиниць стрілецької зброї та легкого озброєння
> блек хоків більше, ніж у 85% країн світу прилади нічного бачення засоби медичного захисту
+ біометричні дані (відбитки пальців, скани сітківки, фото) афганців, які 20 років допомогали штатам
такий собі лендліз...
молодці!
Я говорил всегда, день мокшанской свинособаки должен быть тревожным, ночь маятной, а жизнь в целом - х@евой. Как твоя.
Приплыло оно на огонек, ***. Чеченский презерватив.
Слопатоед, раздавить т**е персик?
27 серпня святкують День українського сала.
амеры решили эвакуироваться досрочно
в кабуле бросают даже американских граждан, никто их теперь уже не эвакуирует - сами добирайтесь, ножками
Тих сил, що були в аеропорту з авіацією звичайно достатньо щоб розгромити талібан, але це нікому вже не потрібно. Таліби не є загрозою для США, а значить не є ворогами.