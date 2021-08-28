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Аеропорт Кабула охороняють 5 тисяч американських військових

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Аеропорт Кабула охороняють 5 тисяч американських військових

Понад 5000 військових США контролюють аеропорт у Кабулі, запобігаючи можливим терактам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє AFP.

Пряма мова генерала Кеннета Маккензі: "Ми маємо перевірити людей, перш ніж вони вийдуть на аеродром. Ми маємо переконатися, що вони не несуть бомбу чи будь-яку іншу зброю, яка може потрапити на літак".

Понад 5000 американських військовослужбовців, які контролюють аеропорт, взяли на себе роль охоронців на вході аеропорту в Кабулі.

Пентагон також заявив, що має намір продовжити перевірку біженців на вході в аеропорт і під час посадки на літаки до 31 серпня.

Нагадаємо, унаслідок теракту біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, загинуло не менше 200 осіб, серед них 13 американських військових.

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Топ коментарі
+7
Мечты о куче туалетов в доме, вместо одной дырки в огороде, выдают в вас кацапа)) За вас уже подумали, не переживайте
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28.08.2021 05:32
+7
Страх и ненависть на ********

Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 3349
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28.08.2021 06:56
+7
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 8274
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28.08.2021 08:05
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ок.. а когда я писал в белый дом шоб прислали 6й флот к хортице шоб причалил- вы меня за дурака приняли и заспамили спамом..спс дрочитесь сами у кабуле без Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 4632 сала))
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28.08.2021 02:55 Відповісти
Но цель смертников убить именно американцев (не афганцев, т.к. на них всем наплевать). Т.е. эффективней всего, это сделать, как раз, при проверке.
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28.08.2021 03:07 Відповісти
при проверке он максимум убьет одного-двух проверяющих, а скорей всего процедура проверки организована так, что и проверяющих не достанет. Срать Талибан хотел на американцев, цель Талибана - запугать и поработить афганцев.
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28.08.2021 05:30 Відповісти
Цель талибана знает только талибан. Аеропорт Кабула охороняють 5 тисяч американських військових - Цензор.НЕТ 4335 Мы можем только предполагать. И логика мне что-то подсказывает, что именно сейчас убивать американцев не в их интересах. Им сейчас нужно получить всю полноту власти. И этого еще мало. Им не менее важно легитимизировать свою власть в мировой общественности.
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28.08.2021 15:35 Відповісти
Каждый беженец потенциальный террорист, только его целью станут мирные жители США и Европы, может пора заканчивать с толерантностью и подумать о безопасности своих граждан. Лояльные к США люди должны были быть эвакуированы до вывода войск США, а сейчас поздно проявлять гуманность
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28.08.2021 03:48 Відповісти
а до "вывода" было 3000 на весь афганистан
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28.08.2021 03:51 Відповісти
в британии семья из 12 человек из афгана получит бесплатное жилье 6-8 комнат и четыре туалета в доме....плюс 12 тысяч фунтов......в месяц................но это только на один год..............дальше что....в сша принцыпы теже...солдаты США находятся в 150 странах мира...и что всех будут тащить сюда кто типа топил .............за демократию......налоги наши кто работают не выдержат......что то не так......времени нет ..думатть срочно надо
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28.08.2021 04:24 Відповісти
Мечты о куче туалетов в доме, вместо одной дырки в огороде, выдают в вас кацапа)) За вас уже подумали, не переживайте
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28.08.2021 05:32 Відповісти
оскорбление ваше принимаю...но есть кое какие вопросы....вы платите налоги в сша....нет...и тогда молчите и молчите в тряпочкую....и не вякайте под флагом знаменитой страны....
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28.08.2021 05:43 Відповісти
outright comic that an advanced nation would so thoroughly arm their enemy to the teeth and paint targets on their own allies.
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28.08.2021 06:49 Відповісти
What county do you live in?
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28.08.2021 09:57 Відповісти
Таиланд собирает любые американские автомобили и сохраняет авторынок США лучше всех в Мире...,остальным такое солтрудничество в страшном сне не приснится....,типа Уралвагонзавод и прочее совдеповское дерьмо...
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28.08.2021 05:35 Відповісти
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 789
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28.08.2021 05:57 Відповісти
таліби мають військового обладнання на $85 мільярдів, це: 75 000 засобів пересування
> 200 літаків та гвинтокрилів
> 600 000 одиниць стрілецької зброї та легкого озброєння
> блек хоків більше, ніж у 85% країн світу прилади нічного бачення засоби медичного захисту
+ біометричні дані (відбитки пальців, скани сітківки, фото) афганців, які 20 років допомогали штатам
такий собі лендліз...
молодці!
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28.08.2021 06:46 Відповісти
Это все хлам!!АК,осел и пояс шахида,для остального голова нужна
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28.08.2021 07:48 Відповісти
Я просто напомню, что этот так называемый хлам имеет довольно высокий потенциал убивать.
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28.08.2021 15:37 Відповісти
Хто на цих блекхоках літатиме? Хто їх хзаправлятиме і ремонтуватиме? Ну, допустим, деякі пілоти перейшли на бік талібів, але обслуговували і комп'ютерну діагностику ж проводили американці!
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28.08.2021 09:58 Відповісти
А хіба американці не готували технарів з афганців?
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28.08.2021 15:38 Відповісти
Лише для простих процедур, саме комп'ютерну діагностику робили виключно американці і своїми програмами і ноутбуками не ділилился.
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28.08.2021 23:10 Відповісти
Страх и ненависть на ********

Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 3349
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28.08.2021 06:56 Відповісти
Ну молодец, набутылочная насадка, разоблачила всех на свете. )))

Я говорил всегда, день мокшанской свинособаки должен быть тревожным, ночь маятной, а жизнь в целом - х@евой. Как твоя.
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28.08.2021 07:55 Відповісти
Мокшанская свинособака да нам ***** - что-то там промычал кацап или нет, абы сдох. Надо чтобы он за все платил больше, а получал меньше, и так постоянно. Это дырка в боку, через которую травится витальность нации. Гибридный мир в ответ на гибридную войну.
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28.08.2021 08:03 Відповісти
Наrуй иди отсюда, мокшанская свинособака **@ная.
Приплыло оно на огонек, ***. Чеченский презерватив.

Слопатоед, раздавить т**е персик?
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28.08.2021 08:11 Відповісти
Домой спать иди, мокшанская бродяга под фонарем. Таджик уже ушел от твоей мамаши. Тебе оставил абрикос.
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28.08.2021 08:20 Відповісти
это с сайта юмора
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28.08.2021 09:14 Відповісти
Ну это типа из разряда украинцы и талибанцы одиннарод,а РАБссиянцы Путлера и гимнастки Кабаевой Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 2304 Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 2304 это Золотая Орда Хана Батыя....с 1237 года......паБЕДА бессие...
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28.08.2021 07:30 Відповісти
І я про таке велике свято тільки щойно дізнаюсь????

27 серпня святкують День українського сала.

Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 3212
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28.08.2021 07:40 Відповісти
Дякую)
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 7984
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28.08.2021 07:48 Відповісти
Ще 5 тис потенційних жертв.
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28.08.2021 07:44 Відповісти
Мокшанская свинособака у тебя ритм в строчках кривой. Из тебя ванга как из кацапа слесарь - деталь кривая и палец отрезал.
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28.08.2021 07:53 Відповісти
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 4154 Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 2360
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28.08.2021 07:52 Відповісти
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 8274
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28.08.2021 08:05 Відповісти
Шото ******** ************ в субботу. На отдых в Крыму шоли зарабатываешь?
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 6352
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28.08.2021 08:18 Відповісти
Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 5633 Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 5633 Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 6043

Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных - Цензор.НЕТ 1840
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28.08.2021 08:32 Відповісти
талибы уже в аэропорту
амеры решили эвакуироваться досрочно
в кабуле бросают даже американских граждан, никто их теперь уже не эвакуирует - сами добирайтесь, ножками
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28.08.2021 09:13 Відповісти
Невже ці 5000 американців за підтримки авіації не можуть ввалить ***** талібам? Якщо таліби порушили угоду (яку з ними Трамп підписав), то і американці тепер у праві!
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28.08.2021 09:59 Відповісти
Таліби ніяких угод з американцями не порушували.Якщо ви маєте на увазі вибух в аеропорту, то це справа рук ігіл. Вони вороги талібів і американців. Під час теракту загинуло 13 американських військових і більше 30 талібів.
Тих сил, що були в аеропорту з авіацією звичайно достатньо щоб розгромити талібан, але це нікому вже не потрібно. Таліби не є загрозою для США, а значить не є ворогами.
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28.08.2021 10:11 Відповісти
Как можно столько лет воевать с "не ворогами"? А еще говорят что Байден маразматик.
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28.08.2021 10:46 Відповісти
Британец эвакуировал 200 кошек и собак, а Вы беспокоитесь о людях.
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28.08.2021 09:50 Відповісти
Кому выгоден взрыв(ы) в Кабуле.1.Россия(валит как всегда на ИГИЛ и как всегда Игил все берет на себя???) 2.Китай -датть всем их почуствовать и чтоб амеры испугавшись отвалили в конце концов.3.Израиль-бардак в мусульманском мире и межусобные столкновения,ато вспомнят о Палестине и Сирии.4.Пакистан-чтоб их пуштунские талибы наконецто остались одни в Афганистане(без ОмурАги-Жизни Господин,которую открыл Пэриджан=Персия,а не какаято Португалия) 5.Сам Талибан -наказать убегающих предателей и коллобарционистов(по их мнению)., которые создадут правительство в изгнании. 6. Люди таджика АхмадШаха и узбека Достума,чтоб заних еще не взялись.7.Сами амеры? маловероятно,но черт его знает.
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28.08.2021 10:21 Відповісти
 
 