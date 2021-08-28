Аеропорт Кабула охороняють 5 тисяч американських військових

Понад 5000 військових США контролюють аеропорт у Кабулі, запобігаючи можливим терактам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє AFP.

Пряма мова генерала Кеннета Маккензі: "Ми маємо перевірити людей, перш ніж вони вийдуть на аеродром. Ми маємо переконатися, що вони не несуть бомбу чи будь-яку іншу зброю, яка може потрапити на літак".

Понад 5000 американських військовослужбовців, які контролюють аеропорт, взяли на себе роль охоронців на вході аеропорту в Кабулі.

Пентагон також заявив, що має намір продовжити перевірку біженців на вході в аеропорт і під час посадки на літаки до 31 серпня.

Нагадаємо, унаслідок теракту біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, загинуло не менше 200 осіб, серед них 13 американських військових.

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