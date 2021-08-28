США контактують із союзниками з питання можливого визнання "Талібану", - Держдеп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вашингтон перебуває в регулярному контакті із союзниками і партнерами з питання можливого визнання руху "Талібан" урядом Афганістану.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник держдепу США Нед Прайс.
"Щодо визнання, то з цього приводу ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками і партнерами у всьому світі", - заявив Прайс на брифінгу в п'ятницю.
Раніше цього тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що всі країни G7 зараз згодні, що рано порушувати питання про визнання руху "Талібан". Раніше вона також зазначала, що ЄС підтримує контакти з талібами, але про політичні переговори чи визнання не йдеться.
Раніше в серпні рух "Талібан" узяв під контроль територію Афганістану, зокрема Кабул. У цій ситуації багато іноземців і афганців прагнуть покинути територію країни через кабульський міжнародний аеропорт. США і деякі їхні союзники гарантують безпеку аеропорту та організовують евакуацію людей.
Рух "Талібан" попередив, що не має наміру терпіти перебування іноземних військ на своїй території після 31 серпня, у зв'язку з цим західні країни поспішають евакуювати всіх охочих до цієї дати.
Будь ласка, зачекайте...
- давайте признавайте быстрей потерпевшие, пока это не сделали рашка и китай..
- Чому пройшов "світовий політичний землетрус", коли таліби прийшли до влади - і в росії і в Європі..., і в Америці і в Китаї? Афганістан, за площею такий же, як і Україна.... населення - в півтора рази менше, ніж в Україні, а ВВП - майже в чотири рази менше ніж в Україні? Регулярної армії нема...Індустрія не розвинена, орної землі -надто обмаль...Чому, раптом всі потужні держави і їх об'єднання не лише їх визнали, але й забажали раптом і дружити з ними ? Чому всі раптом "затряслися" перед ними, коли ще місяць тому над ними насміхалися і "засуджували"?. Не дивлячись, що і в Афгані і в самому русі талібан наявні не подолані внутрішні і досить не прості протиріччя... в т.ч. й етнічні? Чому ніхто вже й не думає нападати на нього, вводити війська чи відкушувати його території, А ті хто їх вводили -завжди ВИВОДЯТЬ (двічі Великобританія в 19 столітті, ссср в 20-му, США в 21-му)? Чому ж ніхто нині не посмів вже зараз... шантажувати ні їх країну, ні самих талібів? А до цього ж писали всілякі застереження на кшталт -"терористична організація заборонена в росії"
І якщо росія мусує тему, що таліби їх запрошують в свою економіку - для розробки надр корисних копалин - то росіяни прийдуть туди не як пани чи власники надр? Ні ! Вони там будуть ходити чітко- "по струнці", "по лінієчці", як і належить гастарбайтерам!!!
-А чому ж тоді майже ніхто не сприймає набагато потужнішу Україну, як сильного міжнародного гравця? Чому дозволяють собі її постійно надурювати - як зі вступом в НАТО, як з "Будапештським меморандумом", "Мінськими угодами", недолугими "формулами, типу якихось "штанів маєра"?
В наших же надрах лежить вся таблиця Мєндєлєєва, народ - один з найосвіченіших у світі, потужний індустріальний потенціал, четвертина світових запасів чорноземів! Але у владі України немає таких же потужних організаторів виробництва, оборони, суспільного життя , немає патріотів ... лише хитропопі мародери, махінатори, антиукраїнці... і так вже третє покоління "манагерів", три останні каденції... Чому ж цивілізований світ не вводить ніяких санкцій проти них персонально? Чому вони й досі бажані гості в цивілізованих країнах? Світ що, не розуміє що з курячого яйця ніколи не вилупиться страус, що повія ніколи не зможе стати зразком викладача моралі і цнотливості, що "джентльмени" в масках з ножами... з підворотні - ніколи не зможуть стати зразком законопослушності?
А висновок (як відповідь на поставлені вище запитання) лежить на поверхні... - Згуртованість націоналістів (попри існуючі розбіжності і вподобання), задля спільної боротьби і перемоги і повна нещадність до тих, кого вони вважають своїми ворогами!
А невже ви не замітили ще один феномен, що "сильні світу сього" сміються над станом справ в Україні (економічних, політичних, соціальних), але одночасно страшно бояться "приходу до влади в Україні правих", - тобто - її патріотів! Але й не вводять санкцій проти мародерів, які і у владі нинішньої України!
Але всі вмить і одночасно полюбили талібів, коли вони прийшли до влади не надто потужної країни.. але ж вони також "праві", як і патріоти України...
А "прийшли" таліби до влади тому, що народу Афганістану за 50 років осточортіли різноманітні, "чиїсь ставленики" на чолі. Народ повірив своїм правим. Чи зуміють вони перебороти внутрішні розбіжності - час покаже...
Як не прикро, але частина політиків цивілізованих країн - з подвійною мораллю, "подвійним дном", яким не вигідне зростання України, її поступ....як і нинішнім владним "людцям" в Україні...
І доки народ в Україні цього не зрозуміє (а віддає більшість своїх голосів різним антидержавницьким ОПЗЖ, СН...) - очікувати на якесь"процвітання", на якийсь поступ, на виведення окупаційних військ агресора - не варто ...
А не зрозуміли й не усвідомили тому, що більшість населення ще не стали її відданими патріотами...
Лука хотя бы выборы проводил для профуры,
а эти шайтаны и не собираются
это демократические стандарты ?
Такой позорной администрации в США никогда не было, за всю историю страны.
А что касается нынешней сенильной администрации - так его уйдут по 25-й Поправке.
В средневековье в арабских странах процветала наука, медицина, так было до прихода исламского фундаментализма.Нет это история средневековой Европы, с кострами для еретиков, ведьм и повальным мракобесием
Я не про это в целом.
обнулили одних джихадистов - пришли новые
учи матчасть
ООН: давай нам їсти, бо наші діти вимруть з голоду!...
Турки :прийдіть і наведіть порядок в Кабульському аеропорту, бо ми тільки ослів запрягать уміємо!...
Європейські промисловці: прийдіть і створіть нам гірничорудну промисловість, щоб ми мали чим торгувать і мать гроші на купівлю зброї для убивства "невірних", бо ми нічого складнішого від кетменя і автомата Калашникова не знаємо..."
Питається в задачі: "А нахрена ви захоплювали владу, якщо не знаєте що з нею робить?!!!"...
А відповідь проста - пиляти гроші.
- Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
- А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид*расы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
Анна Политковская.2005 год.
США зі світового поліцейського, який не веде перемов з терористами, перетворюється у світового імпотента і посміховище, чим непремінно скористуються Расея і Китай.
У світі залишається одне право - право сильного.
Ну вы признаете его как полноценного собеседника? Не я серьезно? Нужен ответ для коллег амеров, не знают как поступить? Это официальный опрос .....
очешуенная логика у Бидона!
Стосовно байок про Трампа. Якщо вас Гугл не забанив то, можете подивитися план Трампа: США виводить чверть військ але залишають розвідувальну, залишають радниківі авіаційну підтримку урядових військ; Талібан заключає з владою всеосяжний мирний договір і вони взявшися за руки починають боротися з тероризмом; США виводить решту військ.
Але демократи вирішили що, треба всіх і обдразу.