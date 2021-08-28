США контактують із союзниками з питання можливого визнання "Талібану", - Держдеп

Вашингтон перебуває в регулярному контакті із союзниками і партнерами з питання можливого визнання руху "Талібан" урядом Афганістану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник держдепу США Нед Прайс.

"Щодо визнання, то з цього приводу ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками і партнерами у всьому світі", - заявив Прайс на брифінгу в п'ятницю.

Раніше цього тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що всі країни G7 зараз згодні, що рано порушувати питання про визнання руху "Талібан". Раніше вона також зазначала, що ЄС підтримує контакти з талібами, але про політичні переговори чи визнання не йдеться.

Раніше в серпні рух "Талібан" узяв під контроль територію Афганістану, зокрема Кабул. У цій ситуації багато іноземців і афганців прагнуть покинути територію країни через кабульський міжнародний аеропорт. США і деякі їхні союзники гарантують безпеку аеропорту та організовують евакуацію людей.

Рух "Талібан" попередив, що не має наміру терпіти перебування іноземних військ на своїй території після 31 серпня, у зв'язку з цим західні країни поспішають евакуювати всіх охочих до цієї дати.

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