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США контактують із союзниками з питання можливого визнання "Талібану", - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США контактують із союзниками з питання можливого визнання

Вашингтон перебуває в регулярному контакті із союзниками і партнерами з питання можливого визнання руху "Талібан" урядом Афганістану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник держдепу США Нед Прайс.

"Щодо визнання, то з цього приводу ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками і партнерами у всьому світі", - заявив Прайс на брифінгу в п'ятницю.

Раніше цього тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що всі країни G7 зараз згодні, що рано порушувати питання про визнання руху "Талібан". Раніше вона також зазначала, що ЄС підтримує контакти з талібами, але про політичні переговори чи визнання не йдеться.

Раніше в серпні рух "Талібан" узяв під контроль територію Афганістану, зокрема Кабул. У цій ситуації багато іноземців і афганців прагнуть покинути територію країни через кабульський міжнародний аеропорт. США і деякі їхні союзники гарантують безпеку аеропорту та організовують евакуацію людей.

Рух "Талібан" попередив, що не має наміру терпіти перебування іноземних військ на своїй території після 31 серпня, у зв'язку з цим західні країни поспішають евакуювати всіх охочих до цієї дати.

Читайте також: Вашингтон не передбачає дипломатичної присутності в Афганістані після 31 серпня, - Білий дім
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Топ коментарі
+21
Вот так. Если ты террорист - тебя признавать нельзя. Но это только если ты слабый террорист. А если ты сильный - то иногда можно. А то чёрт тебя знает: бросишь бомбу в канализационный люк, и ремонтируй потом пол-города. Нет уж, лучше признать, от греха подальше.

Такой позорной администрации в США никогда не было, за всю историю страны.
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28.08.2021 02:18
+17
Таліби: "Ми перемогли! Влада в наших руках! Тепер:
ООН: давай нам їсти, бо наші діти вимруть з голоду!...
Турки :прийдіть і наведіть порядок в Кабульському аеропорту, бо ми тільки ослів запрягать уміємо!...
Європейські промисловці: прийдіть і створіть нам гірничорудну промисловість, щоб ми мали чим торгувать і мать гроші на купівлю зброї для убивства "невірних", бо ми нічого складнішого від кетменя і автомата Калашникова не знаємо..."
Питається в задачі: "А нахрена ви захоплювали владу, якщо не знаєте що з нею робить?!!!"...
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28.08.2021 05:41
+16
- МарьВанна, а кто такие «зелёные»?
- Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
- А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид*расы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
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28.08.2021 06:47
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США вместе с союзниками ломаются как целки чес слово США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4702
- давайте признавайте быстрей потерпевшие, пока это не сделали рашка и китай..
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28.08.2021 01:44 Відповісти
прилагательное русский, шо там, бункерной вошьдь уже рассекретил рашисткие военные потери в мирное время? В какой еще стране секретят военные потери в мирное время, кроме Фашисткой Федерации?
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28.08.2021 02:02 Відповісти
Ох уж эти влажные кацапские мечты...
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28.08.2021 05:07 Відповісти
А ви не задумувалися над тим:

- Чому пройшов "світовий політичний землетрус", коли таліби прийшли до влади - і в росії і в Європі..., і в Америці і в Китаї? Афганістан, за площею такий же, як і Україна.... населення - в півтора рази менше, ніж в Україні, а ВВП - майже в чотири рази менше ніж в Україні? Регулярної армії нема...Індустрія не розвинена, орної землі -надто обмаль...Чому, раптом всі потужні держави і їх об'єднання не лише їх визнали, але й забажали раптом і дружити з ними ? Чому всі раптом "затряслися" перед ними, коли ще місяць тому над ними насміхалися і "засуджували"?. Не дивлячись, що і в Афгані і в самому русі талібан наявні не подолані внутрішні і досить не прості протиріччя... в т.ч. й етнічні? Чому ніхто вже й не думає нападати на нього, вводити війська чи відкушувати його території, А ті хто їх вводили -завжди ВИВОДЯТЬ (двічі Великобританія в 19 столітті, ссср в 20-му, США в 21-му)? Чому ж ніхто нині не посмів вже зараз... шантажувати ні їх країну, ні самих талібів? А до цього ж писали всілякі застереження на кшталт -"терористична організація заборонена в росії"

І якщо росія мусує тему, що таліби їх запрошують в свою економіку - для розробки надр корисних копалин - то росіяни прийдуть туди не як пани чи власники надр? Ні ! Вони там будуть ходити чітко- "по струнці", "по лінієчці", як і належить гастарбайтерам!!!

-А чому ж тоді майже ніхто не сприймає набагато потужнішу Україну, як сильного міжнародного гравця? Чому дозволяють собі її постійно надурювати - як зі вступом в НАТО, як з "Будапештським меморандумом", "Мінськими угодами", недолугими "формулами, типу якихось "штанів маєра"?

В наших же надрах лежить вся таблиця Мєндєлєєва, народ - один з найосвіченіших у світі, потужний індустріальний потенціал, четвертина світових запасів чорноземів! Але у владі України немає таких же потужних організаторів виробництва, оборони, суспільного життя , немає патріотів ... лише хитропопі мародери, махінатори, антиукраїнці... і так вже третє покоління "манагерів", три останні каденції... Чому ж цивілізований світ не вводить ніяких санкцій проти них персонально? Чому вони й досі бажані гості в цивілізованих країнах? Світ що, не розуміє що з курячого яйця ніколи не вилупиться страус, що повія ніколи не зможе стати зразком викладача моралі і цнотливості, що "джентльмени" в масках з ножами... з підворотні - ніколи не зможуть стати зразком законопослушності?

А висновок (як відповідь на поставлені вище запитання) лежить на поверхні... - Згуртованість націоналістів (попри існуючі розбіжності і вподобання), задля спільної боротьби і перемоги і повна нещадність до тих, кого вони вважають своїми ворогами!

А невже ви не замітили ще один феномен, що "сильні світу сього" сміються над станом справ в Україні (економічних, політичних, соціальних), але одночасно страшно бояться "приходу до влади в Україні правих", - тобто - її патріотів! Але й не вводять санкцій проти мародерів, які і у владі нинішньої України!

Але всі вмить і одночасно полюбили талібів, коли вони прийшли до влади не надто потужної країни.. але ж вони також "праві", як і патріоти України...

А "прийшли" таліби до влади тому, що народу Афганістану за 50 років осточортіли різноманітні, "чиїсь ставленики" на чолі. Народ повірив своїм правим. Чи зуміють вони перебороти внутрішні розбіжності - час покаже...

Як не прикро, але частина політиків цивілізованих країн - з подвійною мораллю, "подвійним дном", яким не вигідне зростання України, її поступ....як і нинішнім владним "людцям" в Україні...

І доки народ в Україні цього не зрозуміє (а віддає більшість своїх голосів різним антидержавницьким ОПЗЖ, СН...) - очікувати на якесь"процвітання", на якийсь поступ, на виведення окупаційних військ агресора - не варто ...

А не зрозуміли й не усвідомили тому, що більшість населення ще не стали її відданими патріотами...
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28.08.2021 13:41 Відповісти
Рамшат и Джамшут
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28.08.2021 09:47 Відповісти
признанием террористической организацией ?

Лука хотя бы выборы проводил для профуры,
а эти шайтаны и не собираются
это демократические стандарты ?
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28.08.2021 11:05 Відповісти
Демократія -- річ не передбачувана, ще виберуть когось собі на голову...
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28.08.2021 18:08 Відповісти
Мудло! Предал США путлеру! США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2915
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28.08.2021 01:58 Відповісти
Да, Трамп мудло, подписал мировую с террористами, которых теперь G7 и Байден не признают...
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28.08.2021 05:08 Відповісти
Ви й досі свої штани від Трампа не очистили?
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28.08.2021 10:38 Відповісти
Вот это клоуны на фото!
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28.08.2021 07:50 Відповісти
Вот так. Если ты террорист - тебя признавать нельзя. Но это только если ты слабый террорист. А если ты сильный - то иногда можно. А то чёрт тебя знает: бросишь бомбу в канализационный люк, и ремонтируй потом пол-города. Нет уж, лучше признать, от греха подальше.

Такой позорной администрации в США никогда не было, за всю историю страны.
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28.08.2021 02:18 Відповісти
ой-йой, а шо такое? У США долгие годы не было достойных противников. Байдан просто жертва)))
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28.08.2021 02:24 Відповісти
Байден исполняет роль "говорящей головы", причём страдающей деменцией.
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28.08.2021 02:28 Відповісти
Позорные тут только говноольгинские боты Пригожина, которые пытаются подменить договорняк Трампа с террористами на отказ Байдена и G7 признавать террористов афганским правительством) Ваш трампопоезд ушёл, до свидания.
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28.08.2021 05:22 Відповісти
Tю. Трамп планировал спокойный вывод войск, а не позорное бегство.
А что касается нынешней сенильной администрации - так его уйдут по 25-й Поправке.
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28.08.2021 15:01 Відповісти
А что остаётся, если не хочется по взрослому воевать за чужой, далёкий афганский народ. Пытались им очень помочь- вооружили, з.п. обеспечивали. Пытались сделать нормальное светское государство. Но только им это не надо- как только перестали платить з.п. сразу все "по тапкам". Пусть теперь афганцы живут дальше со своей сумасшедшей организаций, состоящий из банд, навязывающий им шариат и средневековье.
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28.08.2021 03:02 Відповісти
Ну тогда пусть ждёт что ему эти террористы устроят "исламскую республику" где-нибудь на территории США, и будут постепенно расширять её территорию. Если тебе непонятно чём я говорю, погугли концепцию "всемирного халифата".
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28.08.2021 03:34 Відповісти
Да я читал. Бред. Пастушки овец (причём не все они смотрят на овец, как на животных. Есть такие, что соблазняются формами США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1763) будут ещё угрожать завладеть ситуацией. Не смешите. Их удел "окультурится" и успокоится.
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28.08.2021 03:41 Відповісти
Ничего более смешного давно не читал.
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28.08.2021 03:45 Відповісти
Смейтесь дальше. Когда-то любые новые инициативы и реалии, вызывали смех у консерваторов. Потом эти консерваторы защищали до хрипаты, пришедший новый мир. Хвалясь этим успехом, как плодами своей консервативной цивилизации.
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28.08.2021 03:50 Відповісти
В резании глоток овец вся соль культуры мигрантов, а кому не нравится присоединятся к овцам. О какой культуре вы говорите, это даже не средневековье

В средневековье в арабских странах процветала наука, медицина, так было до прихода исламского фундаментализма.Нет это история средневековой Европы, с кострами для еретиков, ведьм и повальным мракобесием
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28.08.2021 04:03 Відповісти
Я говорю, что Европа от "средневековья" ушла, а эти, до сих пор, там. И хотят дальше там пребывать. А рассказывать про их достижения науки и медицины не корректно, тк явные успехи у них, были ещё до средневековья. А к тому же, давайте ещё про Египет вспомним))
Я не про это в целом.
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28.08.2021 04:11 Відповісти
"Эти", это отдельные персонажи, которые могут причинить смерть только ценой собственной смерти. Их единицы. Остальные - пещерное беспомощное стадо.
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28.08.2021 05:17 Відповісти
уже устроили и уже им рога пообламывали. Устроилка укоротилась до размеров Афганистана.
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28.08.2021 05:24 Відповісти
у мусульман рождаемость ого-го
обнулили одних джихадистов - пришли новые
учи матчасть
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28.08.2021 09:21 Відповісти
А их кто-то просил? Совки наверно тоже подобную чушь несли.
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28.08.2021 03:41 Відповісти
Очередной раз поиграли в Капитана Америку на триллион долларов американских налогоплательщиков.
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28.08.2021 04:17 Відповісти
Ну зато хоть не в Капитана *****
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28.08.2021 05:18 Відповісти
Воюйте хоча б за свій народ, бо вже й субсидії відбирають.
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28.08.2021 18:15 Відповісти
Ты ничего не попутал? Это кацапы Талибан признают, а США и G7 нет.
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28.08.2021 05:05 Відповісти
Ботяра под прокси, США выполняют договор подписанный Трампом с талибами. И, если афганцев устраивает, что талибы взяли государство под контроль, то это их право. и нужно устанавливать хоть какие-то отношения.
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28.08.2021 08:52 Відповісти
США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 43 США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 878страна победивших понтов...
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28.08.2021 05:21 Відповісти
Таліби: "Ми перемогли! Влада в наших руках! Тепер:
ООН: давай нам їсти, бо наші діти вимруть з голоду!...
Турки :прийдіть і наведіть порядок в Кабульському аеропорту, бо ми тільки ослів запрягать уміємо!...
Європейські промисловці: прийдіть і створіть нам гірничорудну промисловість, щоб ми мали чим торгувать і мать гроші на купівлю зброї для убивства "невірних", бо ми нічого складнішого від кетменя і автомата Калашникова не знаємо..."
Питається в задачі: "А нахрена ви захоплювали владу, якщо не знаєте що з нею робить?!!!"...
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28.08.2021 05:41 Відповісти
Це ж питания треба задавали і нащим зеленим шмарклям.
А відповідь проста - пиляти гроші.
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28.08.2021 06:31 Відповісти
- МарьВанна, а кто такие «зелёные»?
- Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
- А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид*расы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
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28.08.2021 06:47 Відповісти
Есть такая маленькая страна Таиланд,где собирают любой американский автомобиль... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 929а это значит что механики работающие в Таиланде лучшие в Мире....
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28.08.2021 05:46 Відповісти
Лишь бы Ольга ********* что то блеяла,типа Мавзолейные Понты Путлера круче Пентагона и Госдепа.... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 6344
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28.08.2021 05:51 Відповісти
На 85 миллиардов долларов США вооружили Талибан. ( 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 000 единиц стрелкового и легкого оружия) (Индепендент написала, если что). Видимо не спроста. (Но мы же не террористы, нам не положено).
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28.08.2021 06:12 Відповісти
Вложив 1 триллион долларов за 20 лет в Афган,США поняли одну вещь...не могут Шариковы и Швондеры построить нормальное цивилизованное и демократическое общество... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 6877РАБссия это доказала еще в 1922 году создав дерьмо по имении ГУЛАГ Ссср... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 8239
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28.08.2021 06:16 Відповісти
Страшную страну мы наворотили,"подвиг" полковника Буданова в Чечне,подавляющая часть населения РАБссии признала нормой.на мой взгляд такое может постигнуть лишь страну круговорй невменяемости,где Сумашедшие Все,-снизу доверху...
Анна Политковская.2005 год.
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28.08.2021 06:27 Відповісти
Сколько полковников РАБссии Будановых было на Донбассе,догадайтесь сами...,одного знаю точно.... Безлер....эта гнида достойна долгой смерти....медленной....и имменно в Горловке надо казнить этого зверя....
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28.08.2021 06:43 Відповісти
Буданова посадили и казнили, а у нас они ещё и пенсии получают
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28.08.2021 06:59 Відповісти
Ты прав...по условиям прав человека подписанным Украиной...Азиров и прочие Индюковичи получают украинскую пенсию...
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28.08.2021 07:22 Відповісти
А вот талибы ничего не подписывали и увидите, их признают.. реальная политика..
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28.08.2021 07:40 Відповісти
Ты не прав...говно не бывает реальным... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7520ты плохо изучил труды чЛенина...
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28.08.2021 07:45 Відповісти
Я ничего не забыл....,покойный отец Сенатор так научил....,Андрюха, запоминай любую мелочь,даже самую махонькую...,она поможет тебе в будущем понять Истину...
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28.08.2021 07:02 Відповісти
Талібан визнати, далі хто з терористів-вбивць на черзі?

США зі світового поліцейського, який не веде перемов з терористами, перетворюється у світового імпотента і посміховище, чим непремінно скористуються Расея і Китай.
У світі залишається одне право - право сильного.
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28.08.2021 07:38 Відповісти
Та як би на черзі не були ДыНыРы та ЛыНыРы та Крим.
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28.08.2021 07:47 Відповісти
Говноеды РАБссии и Китая...это простое дерьмо из одного теста....Краснопузые БАРАНЫ.... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2459
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28.08.2021 07:42 Відповісти
В августе 2021 гогда на РАБссии упало 8 самолетов...двигатели для них изготовили в КИТАЕ...,следовательно китайские движки даже на самолетах и вертолетах,и прочих подлодках КУРСК... по мощности никогда не догонят США... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3657 США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3657
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28.08.2021 07:52 Відповісти
Нет, я просто обращаюсь к вам,как уважам диванэкпердам, ну просто по человечески, ну проще простого простака......ну вот вы идите по улице,...разваляной разбитой с покосившмися домами, а вам навстречу!!....идет ЛИЦО! ....пауза,...которое натянуло на себя нук бабушкино платье, поверху патронташ, труселя на голову, а сверху простреленная каска! И...в зубах держит чеку от гранаты....!!!....???
Ну вы признаете его как полноценного собеседника? Не я серьезно? Нужен ответ для коллег амеров, не знают как поступить? Это официальный опрос .....
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28.08.2021 08:29 Відповісти
угу, сначала отдали талибам своих агентов и граждан, а теперь можно их и признать
очешуенная логика у Бидона!
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28.08.2021 09:22 Відповісти
Туреччина, Росія, Китай вже фактично визнали....... А там і інші підтянуться.
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28.08.2021 09:38 Відповісти
Так недалеко і до визнання терористичних організацій линири-динири. Маразматик Біден може дійти до того, що відкриє посольство США в цих псевдореспубліках.
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28.08.2021 09:54 Відповісти
То, что случилось в Афгане сильно напоминает события 1917 года в Роисе
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28.08.2021 10:42 Відповісти
Та заспокойтеся ви з обрахунками чого і скільки американці поставили в Афганістан. Тому звідти так швидко відвели війська аби ніхто не порахував реальний стан.
Стосовно байок про Трампа. Якщо вас Гугл не забанив то, можете подивитися план Трампа: США виводить чверть військ але залишають розвідувальну, залишають радниківі авіаційну підтримку урядових військ; Талібан заключає з владою всеосяжний мирний договір і вони взявшися за руки починають боротися з тероризмом; США виводить решту військ.
Але демократи вирішили що, треба всіх і обдразу.
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28.08.2021 10:48 Відповісти
то есть 11 сентября и убитые солдаты в Афгане за 20 лет - США благополучно похерила..... браво.....
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28.08.2021 10:55 Відповісти
А что признание является обязательным. Странно. По моему это не является чем то безусловным. Даже Советскую Россию или КНР признали не сразу и не все.. да и вообще примеров масса. Тем более если в стране победила признанная почти повсеместно во всем мире террористическая организация. Признание, это уже будет капитуляцией №2.
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28.08.2021 11:36 Відповісти
совок тоже какое-то время не признавали, потом постепенно признали. и этих признают
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28.08.2021 11:37 Відповісти
 
 