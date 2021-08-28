Иностранный беспилотник зафиксирован над Харьковщиной, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковским регионом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба управления СБ Украины в Харьковской области.
"В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - сказано в сообщении.
В СБУ призывают неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.
"Просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, на телефон доверия СБУ (057) 700 34 50, Национальной полиции -102 или другим удобным способом", - подчеркнули в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
А снайперов в СБУ нет ?
Таран ещё не застрелился?
или главное - перестать стрелять?
нахуа аваковские веТролёты?.. тёлок и зекоманду на дачу катать?
По какому закону мы должны оказывать помощь врагу ?))) (термин враг почитайте). Кто это мы и кто оказывает помощь ???
По какому закону оказывается помощь беспилотникам ?))) кем и как ???
Вы пишите про международный договор , закон или приказ ???? определитесь !
При чем здесь СБУ?
Где Аэрорух?
Где ПВО?
надо привлекать СБУ к ответственности за то,что обнаружила безпилотник ,но в целях безопасности Украины не уничтожила его ,или не дала указание сделать это ПВО Украины
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба управления СБ Украины в Харьковской области?
Граждане,у нас в Украине, идет война.Напоминаю тем,кто не в курсе.
ПОЭТОМУ, зафиксировать было мало. Нужно было сбить. Точка.
Тому,набір слів,- війна,перемир я,стріляти заборонено,режим тиші,-недоречні.Крапка.
И откуда они узнали какая маркировка - очень зрячие, или беспилотник очень медленно и низко летел для того чтоб можно было рассмотреть марктровку?
Попахивает каким-то бредом.
1. Каким образом СБУ обнаружила этот беспилотник? Ведь СБУ охраной воздушного пространства непосредственно врое как не занимается?
2. Почему кроме СБУ никто об этом не заявил (Минобороны, ПВО, Украэрорух и т.д.)? Почему нет никакой реакции руководства страны на нарушение воздушного пространства?
3. Как именно определили, что беспилотник "ударный"?
4. Если беспилотник именно ударный, почему он делал облёт, а не наносил удары?
5. Если беспилотник с "иностранной маркировкой" (ну и определения!) значит ли это, что он точно не украинский? И если да, то какому иностранному государству принадлежала эта маркировка?
6. Куда он делся после облёта?
7. Какие меры были приняты в связи с этим? Во время его обнаружения и после?
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Мне кажется, главное в этом сообщении СБУ вот это:
"В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", т.е. делайте, что вам говорят. При этом непонятно, каким образом граждане могут влиять на иностранный беспилотник в небе (ну разве что он может упасть им наголову или обстрелять).
Ну и про просьбу сообщать о гражданах, которые управляют иностранными ударными беспилотниками - без коментариев. Хотя бдительность действительно нужно проявлять.