Іноземний безпілотник зафіксували над Харківщиною, - СБУ

Служба безпеки України виявила ударний безпілотний літальний апарат з іноземним маркуванням, який здійснював обліт над Харківським регіоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба управління СБ України в Харківській області.

"У зв'язку з цим випадком просимо належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - сказано в повідомленні.

У СБУ закликають невідкладно повідомляти про осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.

"Просимо невідкладно повідомляти в Управління СБУ в Харківській області за номером (057) 700-16-61, на лінію довіри СБУ (057) 700-34-50, Національної поліції - 102 або іншим зручним способом", - підкреслили у відомстві.

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