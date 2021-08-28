УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11378 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України
22 656 143
безпілотник (2090) СБУ (10022) Харківщина (4270)

Іноземний безпілотник зафіксували над Харківщиною, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Іноземний безпілотник зафіксували над Харківщиною, - СБУ

Служба безпеки України виявила ударний безпілотний літальний апарат з іноземним маркуванням, який здійснював обліт над Харківським регіоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба управління СБ України в Харківській області.

"У зв'язку з цим випадком просимо належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - сказано в повідомленні.

У СБУ закликають невідкладно повідомляти про осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.

"Просимо невідкладно повідомляти в Управління СБУ в Харківській області за номером (057) 700-16-61, на лінію довіри СБУ (057) 700-34-50, Національної поліції - 102 або іншим зручним способом", - підкреслили у відомстві.

Читайте також: Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - Міноборони
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+50
В мене інше питання - як в СБУ його роздивились, та ще й з'ясували, що він ударний та іноземний?!! В нас СБУ вже виконує функції ППО?!! Чи то Баканов-чорт нас відволікає таким чином від чергового всеру Зелі?..
показати весь коментар
28.08.2021 09:07
+40
Откда это ж он прилетел такой иностранный?
показати весь коментар
28.08.2021 09:05
+34
"В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей" и все?

ударный чужой беспилотник над Украиной а СБУ "просим должным образом реагировать"?
показати весь коментар
28.08.2021 09:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
СБУ могло бы натравить на него боевых ворон специального назначения.

А снайперов в СБУ нет ?
показати весь коментар
28.08.2021 09:47 Відповісти
Отак і склади *********** згоріли
показати весь коментар
28.08.2021 09:53 Відповісти
Головне - щоб у эсбеушників були безоплатні квартири за наш рахунок та добрі зарплати.
показати весь коментар
28.08.2021 09:57 Відповісти
Нормальні держави -збивабть літальні апарати які порушили державний кордон!!!!
показати весь коментар
28.08.2021 09:57 Відповісти
пыня следит колобок карлик ботоксный
показати весь коментар
28.08.2021 10:00 Відповісти
Ино сра-ый.
показати весь коментар
28.08.2021 10:04 Відповісти
Вы что? язЕлох, лично заглянул в глаз лидору копростана и увидел там "мыр"! Нельзя на "ту сторону" пускать беспилотник! Кароче, пока призЕдент или дерьмак не узнает и не доложат *****. Проверенно! =)
показати весь коментар
28.08.2021 10:21 Відповісти
А украинский ударный беспилотник над российской территорией долго пролетает ?
показати весь коментар
28.08.2021 10:17 Відповісти
Зелено-Бакановское СБУ - нулевое. Импотенты во всем, кроме как имидж Украины паскудить
показати весь коментар
28.08.2021 10:19 Відповісти
Зеля Какаразница уже позвонила лэйтэнанту Бакланову по поводу этАга чОрта?
Таран ещё не застрелился?
или главное - перестать стрелять?
нахуа аваковские веТролёты?.. тёлок и зекоманду на дачу катать?
показати весь коментар
28.08.2021 10:30 Відповісти
Іноземний безпілотник зафіксували над Харківщиною, - СБУ - Цензор.НЕТ 2112
показати весь коментар
28.08.2021 10:30 Відповісти
Хрень а не статья Іноземний безпілотник зафіксували над Харківщиною, - СБУ - Цензор.НЕТ 559https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/2662335-vsu-ispytyvaut-udarnye-bespilotniki.html украинский бпла несмогли определить или фейк.
показати весь коментар
28.08.2021 10:31 Відповісти
СБУ нагадало про своє існування.
показати весь коментар
28.08.2021 10:36 Відповісти
на борту беспилотника, на фоне кацапского "аквафреша" так и было написано: иностранный Іноземний безпілотник зафіксували над Харківщиною, - СБУ - Цензор.НЕТ 4590
показати весь коментар
28.08.2021 10:39 Відповісти
В Чугуеве стартуют тренировочные полеты Байрактаров TB2, Баканов звонит Зеле - "Проснись наркет, нас атакуют!"))
показати весь коментар
28.08.2021 10:42 Відповісти
Так це ж ІХТАМНЕТИ.
показати весь коментар
28.08.2021 13:36 Відповісти
СБУ вже виїхало на джипах для перехоплення? Головне, не нарватися на прикордонників. Іноземний безпілотник зафіксували над Харківщиною, - СБУ - Цензор.НЕТ 6857
показати весь коментар
28.08.2021 10:56 Відповісти
Вы херню пишите панове. По закону мы обязаны убедиться,что это не заблудившийся турыст и .. ОКАЗАТЬ ему помощь , даже если это враг. Под соответствующии международным договором стоит подпись. Номер приказа кажется 0160.
показати весь коментар
28.08.2021 10:56 Відповісти
Вы сами херню пишите !!!
По какому закону мы должны оказывать помощь врагу ?))) (термин враг почитайте). Кто это мы и кто оказывает помощь ???
По какому закону оказывается помощь беспилотникам ?))) кем и как ???
Вы пишите про международный договор , закон или приказ ???? определитесь !
показати весь коментар
28.08.2021 16:06 Відповісти
\\Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковским регионом.\\
При чем здесь СБУ?
Где Аэрорух?
Где ПВО?
показати весь коментар
28.08.2021 10:59 Відповісти
Сейчас много самоделок без всякого оборудования. Летают по стране сотнями. Их сбивать надо? Я лично одного такого можно сказать спас. Даже при союзе их было не мало, а сейчас полно
показати весь коментар
28.08.2021 11:08 Відповісти
И мне интересно - каким способом обнаружила СБУ (какими силами и средствами ??), как определили что УДАРНЫЙ )))))) Что такое иностранная маркировка (маркировка деталей на нем или нанесенные опознавательные знаки), а если определили ( а самое главное , это как ?? ) что иностранная , то чьих он будет ??? Если СОВЕРШАЛ ОБЛЕТ , то куда делся или что делает сейчас ???
показати весь коментар
28.08.2021 16:11 Відповісти
сбу - ну вы хоть жопу голую показали этому беспилотнику?
показати весь коментар
28.08.2021 11:09 Відповісти
На беспилотнике крупно написано "расиия". Но нашим СБУшникам запрещено очернять и подозревать "ту сторону", "северного соседа"....А может этот беспилотник залетел к нам из "королевства днр" или " герцогства лнр" ?
показати весь коментар
28.08.2021 11:13 Відповісти
Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковским регионом.
надо привлекать СБУ к ответственности за то,что обнаружила безпилотник ,но в целях безопасности Украины не уничтожила его ,или не дала указание сделать это ПВО Украины
показати весь коментар
28.08.2021 11:13 Відповісти
Как она обнаружила и индифицировала. А если это авиотыотст?
показати весь коментар
28.08.2021 11:17 Відповісти
У СБУ нет такой возможности и функции такой нет
показати весь коментар
28.08.2021 11:19 Відповісти
если нет возможностей и функций, тогда как Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковским регионом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба управления СБ Украины в Харьковской области?
показати весь коментар
28.08.2021 11:29 Відповісти
Мабуть отримали інформацію від свого "агента ОБС".
показати весь коментар
28.08.2021 12:33 Відповісти
Прочитал все посты на этой ветке.
Граждане,у нас в Украине, идет война.Напоминаю тем,кто не в курсе.
ПОЭТОМУ, зафиксировать было мало. Нужно было сбить. Точка.
показати весь коментар
28.08.2021 11:44 Відповісти
Ага, війна! Перемир*я, стріляти заборонено, режим тиші.
показати весь коментар
28.08.2021 12:35 Відповісти
Коли стрілянина ворога загрожує здоров ю наших вояків, стріляти можна у відповідь.
Тому,набір слів,- війна,перемир я,стріляти заборонено,режим тиші,-недоречні.Крапка.
показати весь коментар
28.08.2021 15:12 Відповісти
Я так розумію, збити його навіть не намагалися? Це вже навіть не смішно.
показати весь коментар
28.08.2021 12:23 Відповісти
"Иностранный" - це з Марсу десь прилитів?
показати весь коментар
28.08.2021 12:28 Відповісти
не просто полет...а ОБЛЕТ. я так понимаю,шо ето дело не 10 минут
показати весь коментар
28.08.2021 13:29 Відповісти
Иностранный?всяко, либо с Барбадоса, либо с Мозамбика.
показати весь коментар
28.08.2021 15:47 Відповісти
И чего не сбили, а бежали за ним до границы?
И откуда они узнали какая маркировка - очень зрячие, или беспилотник очень медленно и низко летел для того чтоб можно было рассмотреть марктровку?
показати весь коментар
28.08.2021 16:58 Відповісти
Посмотрели, ушами похлопали и на этом все! А нет, еще попросили сообщать.
показати весь коментар
28.08.2021 17:18 Відповісти
Это сообщение прочитал реньше на других сайтах. Много думал.
Попахивает каким-то бредом.
1. Каким образом СБУ обнаружила этот беспилотник? Ведь СБУ охраной воздушного пространства непосредственно врое как не занимается?
2. Почему кроме СБУ никто об этом не заявил (Минобороны, ПВО, Украэрорух и т.д.)? Почему нет никакой реакции руководства страны на нарушение воздушного пространства?
3. Как именно определили, что беспилотник "ударный"?
4. Если беспилотник именно ударный, почему он делал облёт, а не наносил удары?
5. Если беспилотник с "иностранной маркировкой" (ну и определения!) значит ли это, что он точно не украинский? И если да, то какому иностранному государству принадлежала эта маркировка?
6. Куда он делся после облёта?
7. Какие меры были приняты в связи с этим? Во время его обнаружения и после?
----------------------------------------------------------
Мне кажется, главное в этом сообщении СБУ вот это:
"В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", т.е. делайте, что вам говорят. При этом непонятно, каким образом граждане могут влиять на иностранный беспилотник в небе (ну разве что он может упасть им наголову или обстрелять).
Ну и про просьбу сообщать о гражданах, которые управляют иностранными ударными беспилотниками Іноземний безпілотник зафіксували над Харківщиною, - СБУ - Цензор.НЕТ 4666 - без коментариев. Хотя бдительность действительно нужно проявлять.
показати весь коментар
28.08.2021 20:50 Відповісти
Это шо еще за бред: какое на х зафиксировали - а сбивать кто будет?
показати весь коментар
29.08.2021 10:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 