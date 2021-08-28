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Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"
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Российские оккупационные силы ранили украинского военнослужащего в районе операции Объединенных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке оперативно-тактическая группа "Восток" .
Сегодня вооруженные силы РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в зоне ответственности оперативно-тактической группы "Восток".
"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой помощи раненый был доставлен в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Украинские защитники открыли ответный огонь по обстрелу российских оккупационных войск.
Топ комментарии
+9 какая разніца
показать весь комментарий28.08.2021 11:28
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий28.08.2021 11:36
+6 Alex Dev d4763325
показать весь комментарий28.08.2021 11:39
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1 ч ·
Сегодня российские артиллерия дважды обстреляла Авдеевку - это произошло впервые с 2017 года. Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность.
Два артиллерийских налета в 6.30 и в 9.00 прямо по Авдеевке.