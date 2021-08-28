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Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ

Российские оккупационные силы ранили украинского военнослужащего в районе операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке оперативно-тактическая группа "Восток" .

Сегодня вооруженные силы РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в зоне ответственности оперативно-тактической группы "Восток".

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой помощи раненый был доставлен в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открыли ответный огонь по обстрелу российских оккупационных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен на Донбассе, войска РФ трижды нарушили режим "тишины". В районе Авдеевки враг бил из 82-мм минометов, вблизи Орехово - из ПТРК, - штаб ООС
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Топ комментарии
+9
Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9986
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28.08.2021 11:28
+6
ни дня без раненных и...не только...в это проклятое перемирное-перемирие...
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28.08.2021 11:36
+6
и сданными позициями
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28.08.2021 11:39
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Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9986
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28.08.2021 11:28 Ответить
ни дня без раненных и...не только...в это проклятое перемирное-перемирие...
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28.08.2021 11:36 Ответить
и сданными позициями
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28.08.2021 11:39 Ответить
UA Gorky Look, Саша Кладбище | 250 (гимн боевых парамедиков)
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28.08.2021 11:47 Ответить
дуже шкода що автор слів - бойовий парамедик Святослав (Горький Лук) помер в цьому році
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28.08.2021 11:53 Ответить
Те, що є ураження не дивує. - ВІйна. Що попри війну, у Зеленського чують тишу, теж не дивно. - манкурти. Найгврще, що війська зв'язані наказами манкуртів: не відповідати. Бійці, що не бьють у відповідь, втрачають віру у право захищати. Біійці, що не б'ють першими, втрачають волю до перемоги.
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28.08.2021 12:40 Ответить
А зелюк как бегал от армии,так и бегает.
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28.08.2021 11:39 Ответить
Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7612

...
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28.08.2021 11:40 Ответить
мерзость какая,и этому попугаю должны отдавать честь воины Украины. Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 2554
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28.08.2021 11:42 Ответить
зелена шмаркля )))
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28.08.2021 11:47 Ответить
Український воїн зазнав поранення унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 466
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28.08.2021 12:08 Ответить
Нічого дивного...просто на бубочку працюють московські політтехнологи та іміджмейкери

Український воїн зазнав поранення унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 2164
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28.08.2021 12:13 Ответить
А найкоротший говнокомандувач бавиться парадами і росте сам над собою, вихваляючись чужими досягненнями.
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28.08.2021 11:57 Ответить
Український воїн зазнав поранення унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 2091
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28.08.2021 12:08 Ответить
Смєтуни фсєх смєтут.
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28.08.2021 12:18 Ответить
Юрій Бутусов

1 ч ·

Сегодня российские артиллерия дважды обстреляла Авдеевку - это произошло впервые с 2017 года. Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность.

Два артиллерийских налета в 6.30 и в 9.00 прямо по Авдеевке.
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28.08.2021 13:01 Ответить
 
 