Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"

Российские оккупационные силы ранили украинского военнослужащего в районе операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке оперативно-тактическая группа "Восток" .

Сегодня вооруженные силы РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в зоне ответственности оперативно-тактической группы "Восток".

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой помощи раненый был доставлен в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открыли ответный огонь по обстрелу российских оккупационных войск.

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