"Укрзализныця" ограничила движение поездов вблизи Авдеевки из-за российских обстрелов
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"Укрзализныця" вынужденно ограничила движение поездов поблизости станции "Авдеевка" из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.
Как передает Цензор.НЕТ, на сайте "Укрзализныци" в субботу сообщается, что из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутами до станций "Покровск" и "Очеретино".
Так, поезда №136 Киев - Авдеевка и №826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до станции "Покровск". Пассажиров из Покровска до Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами.
Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции "Очеретино".
В компании отметили, что артобстрел начался утром 28 августа. Работники станции "Авдеевка" и пассажиры были эвакуированы в укрытия.
Пострадавших среди железнодорожников нет.
Пожалуйста, подождите...
Ні преЗедент, ні його офіс, ні генштаб.
Це ж така дрібниця...
Про це з околиць міста повідомляє корреспондентка ТСН Наталія Нагорна.
"Це другий обстріл Авдіївки вже за сьогодні. Перший був близько 7 години ранку. Спочатку говорили, що було 25 приходів мін, зараз ми за кілька хвилин почули вже більше десятка приходів", - каже журналістка.
У себе на фейсбуці вона виклала відео вже із самого міста, над яким видно дим від артилерійського обстрілу з боку росіян.
https://www.facebook.com/natasya.nagorna/videos/344481310710356/?t=14
Зранку соцмережі, а також зазвичай добре поінформований телеграм-канал Donetchanyn писали про бій в районі Авдіївки та влучання у завод металоконструкцій. Зазначалося, що загарбники гатять зі Спартака, є влучання по місту, багато диму та чути сирени від пожежних машин.