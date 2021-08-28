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"Укрзализныця" ограничила движение поездов вблизи Авдеевки из-за российских обстрелов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

"Укрзализныця" вынужденно ограничила движение поездов поблизости станции "Авдеевка" из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

Как передает Цензор.НЕТ, на сайте "Укрзализныци" в субботу сообщается, что из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутами до станций "Покровск" и "Очеретино".

Так, поезда №136 Киев - Авдеевка и №826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до станции "Покровск". Пассажиров из Покровска до Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами.

Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции "Очеретино".

В компании отметили, что артобстрел начался утром 28 августа. Работники станции "Авдеевка" и пассажиры были эвакуированы в укрытия.

Пострадавших среди железнодорожников нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"

Автор: Вадим Куц
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ще одне золото і срібло! "Укрзализныця" ограничила движение поездов вблизи Авдеевки из-за российских обстрелов - Цензор.НЕТ 9092
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28.08.2021 12:16 Ответить
Просто нада пєрєстать єздіть. Бо там пастрєлівають.
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28.08.2021 12:16 Ответить
Окрім Укрзалізниці ніхто і не мукає про обстріли Авдіївки.
Ні преЗедент, ні його офіс, ні генштаб.
Це ж така дрібниця...
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28.08.2021 12:18 Ответить
Зараз дозволять подавить арту з автоматів .... "Укрзализныця" ограничила движение поездов вблизи Авдеевки из-за российских обстрелов - Цензор.НЕТ 5093
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28.08.2021 12:20 Ответить
А можна вобщє дулями затикать , шоб ***** сильно не обіжалось.
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28.08.2021 12:25 Ответить
Ранком суботи, 28 серпня 2021 року, російські окупаційні війська вже двічі обстріляли околиці прифронтового міста Авдіївка Донецької області
Про це з околиць міста повідомляє корреспондентка ТСН Наталія Нагорна.
"Це другий обстріл Авдіївки вже за сьогодні. Перший був близько 7 години ранку. Спочатку говорили, що було 25 приходів мін, зараз ми за кілька хвилин почули вже більше десятка приходів", - каже журналістка.
У себе на фейсбуці вона виклала відео вже із самого міста, над яким видно дим від артилерійського обстрілу з боку росіян.

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/videos/344481310710356/?t=14

Зранку соцмережі, а також зазвичай добре поінформований телеграм-канал Donetchanyn писали про бій в районі Авдіївки та влучання у завод металоконструкцій. Зазначалося, що загарбники гатять зі Спартака, є влучання по місту, багато диму та чути сирени від пожежних машин.
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28.08.2021 12:19 Ответить
А где там наш, прости Господи, Верховный главнокомандующий, похмелье после празднования в Молдове?
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28.08.2021 12:24 Ответить
"Букет Молдавии" выдыхает.
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28.08.2021 13:01 Ответить
так для него это армия освободителей. мечтает о том времени, когда рашкования начнет обстрел родного квартала
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28.08.2021 13:06 Ответить
 
 