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"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів поблизу Авдіївки через російські обстріли

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

"Укрзалізниця" вимушено обмежила рух поїздів поблизу станції Авдіївка через артилерійський обстріл із непідконтрольної Україні території.

Як передає Цензор.НЕТ, на сайті "Укрзалізниці" в суботу повідомляється, що з міркувань безпеки упродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровск і Очеретине.

Зокрема, поїзди №136 Київ - Авдіївка і №826 Дніпро - Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до станції Покровск. Пасажирів із Покровська до Авдіївки і назад доставлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

У компанії зазначили, що артобстріл почався вранці 28 серпня. Працівники станції Авдіївка і пасажири були евакуйовані в укриття.

Постраждалих серед залізничників немає.

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ще одне золото і срібло! "Укрзализныця" ограничила движение поездов вблизи Авдеевки из-за российских обстрелов - Цензор.НЕТ 9092
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28.08.2021 12:16 Відповісти
Просто нада пєрєстать єздіть. Бо там пастрєлівають.
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28.08.2021 12:16 Відповісти
Окрім Укрзалізниці ніхто і не мукає про обстріли Авдіївки.
Ні преЗедент, ні його офіс, ні генштаб.
Це ж така дрібниця...
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28.08.2021 12:18 Відповісти
Зараз дозволять подавить арту з автоматів .... "Укрзализныця" ограничила движение поездов вблизи Авдеевки из-за российских обстрелов - Цензор.НЕТ 5093
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28.08.2021 12:20 Відповісти
А можна вобщє дулями затикать , шоб ***** сильно не обіжалось.
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28.08.2021 12:25 Відповісти
Ранком суботи, 28 серпня 2021 року, російські окупаційні війська вже двічі обстріляли околиці прифронтового міста Авдіївка Донецької області
Про це з околиць міста повідомляє корреспондентка ТСН Наталія Нагорна.
"Це другий обстріл Авдіївки вже за сьогодні. Перший був близько 7 години ранку. Спочатку говорили, що було 25 приходів мін, зараз ми за кілька хвилин почули вже більше десятка приходів", - каже журналістка.
У себе на фейсбуці вона виклала відео вже із самого міста, над яким видно дим від артилерійського обстрілу з боку росіян.

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/videos/344481310710356/?t=14

Зранку соцмережі, а також зазвичай добре поінформований телеграм-канал Donetchanyn писали про бій в районі Авдіївки та влучання у завод металоконструкцій. Зазначалося, що загарбники гатять зі Спартака, є влучання по місту, багато диму та чути сирени від пожежних машин.
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28.08.2021 12:19 Відповісти
А где там наш, прости Господи, Верховный главнокомандующий, похмелье после празднования в Молдове?
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28.08.2021 12:24 Відповісти
"Букет Молдавии" выдыхает.
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28.08.2021 13:01 Відповісти
так для него это армия освободителей. мечтает о том времени, когда рашкования начнет обстрел родного квартала
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28.08.2021 13:06 Відповісти
 
 