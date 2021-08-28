"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів поблизу Авдіївки через російські обстріли
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"Укрзалізниця" вимушено обмежила рух поїздів поблизу станції Авдіївка через артилерійський обстріл із непідконтрольної Україні території.
Як передає Цензор.НЕТ, на сайті "Укрзалізниці" в суботу повідомляється, що з міркувань безпеки упродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровск і Очеретине.
Зокрема, поїзди №136 Київ - Авдіївка і №826 Дніпро - Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до станції Покровск. Пасажирів із Покровська до Авдіївки і назад доставлятимуть автобусами.
Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.
У компанії зазначили, що артобстріл почався вранці 28 серпня. Працівники станції Авдіївка і пасажири були евакуйовані в укриття.
Постраждалих серед залізничників немає.
Будь ласка, зачекайте...
Ні преЗедент, ні його офіс, ні генштаб.
Це ж така дрібниця...
Про це з околиць міста повідомляє корреспондентка ТСН Наталія Нагорна.
"Це другий обстріл Авдіївки вже за сьогодні. Перший був близько 7 години ранку. Спочатку говорили, що було 25 приходів мін, зараз ми за кілька хвилин почули вже більше десятка приходів", - каже журналістка.
У себе на фейсбуці вона виклала відео вже із самого міста, над яким видно дим від артилерійського обстрілу з боку росіян.
https://www.facebook.com/natasya.nagorna/videos/344481310710356/?t=14
Зранку соцмережі, а також зазвичай добре поінформований телеграм-канал Donetchanyn писали про бій в районі Авдіївки та влучання у завод металоконструкцій. Зазначалося, що загарбники гатять зі Спартака, є влучання по місту, багато диму та чути сирени від пожежних машин.