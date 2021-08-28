Мы пока не планируем массовую вакцинацию детей от коронавируса, - Ляшко

В Минздраве пока не планируют проводить массовую вакцинацию детей от COVID-19. Сейчас в приоритете вакцинация взрослого населения.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, доля детей среди заболевших несущественная.

"Мы проанализировали динамку заболеваемости среди детей, до 19 лет, до момента появления первого случая "Дельта" в Украине и после. Мы видим, что доля детей среди заболевших несущественная. Дети пока не оказывают нагрузку на систему здравоохранения. Дальше, если динамика будет расти, мы будем вновь пересматривать все данные и делать приоритет на категории 12+", - сказал министр.

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