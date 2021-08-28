Мы пока не планируем массовую вакцинацию детей от коронавируса, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Минздраве пока не планируют проводить массовую вакцинацию детей от COVID-19. Сейчас в приоритете вакцинация взрослого населения.
Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, доля детей среди заболевших несущественная.
"Мы проанализировали динамку заболеваемости среди детей, до 19 лет, до момента появления первого случая "Дельта" в Украине и после. Мы видим, что доля детей среди заболевших несущественная. Дети пока не оказывают нагрузку на систему здравоохранения. Дальше, если динамика будет расти, мы будем вновь пересматривать все данные и делать приоритет на категории 12+", - сказал министр.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Я просто уверен, что если новости о коронавирусе перестанут заполнять ленты новостей и в целом в каком-либо СМИ, про него никто не вспомнит буквально через месяц
И просто отслеживать статистику бесплодия, аномалий, смертности от инсультов, и т.д.
І дюрка в песійному фонді...
Як у тому ж РБК-У описується спалах у таборі Молода гвардія: у частини дітей виявили ОРВІ і тести показали на ковід. Тобто лише тестами. А так по прояву хвороби не впевнені були.
В той час серйозні джерела заявляли, що малі діти не хворіють ковідом через відмінну від дорослих форму гемоглобіну. А отже, раз вірус не може розвиватися в дитячому організмі, то діти не можуть бути переносниками.
Мінздрав на чолі з ляшком абсолютно не проясняє ситуацію. Можливо аби міняти свої заяви на протилежні на потребу моменту.
Сказане відноситься до вже традиційного ковіду19. Штам дельта має іншу картину перетікання ніби це інша хвороба. Але саме від дельти вакцину ще не розробили. А отже не є зрозумілим: чому саме 12+? Може в цьому віці гемоглобін стає вже як в дорослого. ляшки! просвітіть!