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Мы пока не планируем массовую вакцинацию детей от коронавируса, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Мы пока не планируем массовую вакцинацию детей от коронавируса, - Ляшко

В Минздраве пока не планируют проводить массовую вакцинацию детей от COVID-19. Сейчас в приоритете вакцинация взрослого населения.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  РБК-Украина.

По его словам, доля детей среди заболевших несущественная.

"Мы проанализировали динамку заболеваемости среди детей, до 19 лет, до момента появления первого случая "Дельта" в Украине и после. Мы видим, что доля детей среди заболевших несущественная. Дети пока не оказывают нагрузку на систему здравоохранения. Дальше, если динамика будет расти, мы будем вновь пересматривать все данные и делать приоритет на категории 12+", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз COVID-вакцины, - иммунулог Лапий
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серванти сер
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28.08.2021 17:44 Ответить
Ключевое слово- "пока". Заставят и будет другая песня.

Я просто уверен, что если новости о коронавирусе перестанут заполнять ленты новостей и в целом в каком-либо СМИ, про него никто не вспомнит буквально через месяц Мы пока не планируем массовую вакцинацию детей от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4625
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28.08.2021 17:45 Ответить
Именно так все и было...со всякими разными птичьими...свиными...и прочими гриппами....
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28.08.2021 17:54 Ответить
когда "животные названия" перестали пугать народ. Решили придумать что-то "научно-химическое". Ну т.е. как придумать? Термин "Коронавирус" был придуман ещё в 80х годах Мы пока не планируем массовую вакцинацию детей от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4060
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28.08.2021 17:56 Ответить
Новое...это хорошо забытое старое... Мы пока не планируем массовую вакцинацию детей от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7374
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28.08.2021 17:57 Ответить
Им главное побольше обколоть, уж потом об этом можно будет забыть.
И просто отслеживать статистику бесплодия, аномалий, смертности от инсультов, и т.д.
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28.08.2021 21:05 Ответить
Много пенсов исчо осталось ..
І дюрка в песійному фонді...
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28.08.2021 17:55 Ответить
дітей до 19 років... Ну таких вже важко назвати саме дітьми. хіба що для їх батьків вони завжди залишатимуться дітьми.
Як у тому ж РБК-У описується спалах у таборі Молода гвардія: у частини дітей виявили ОРВІ і тести показали на ковід. Тобто лише тестами. А так по прояву хвороби не впевнені були.
В той час серйозні джерела заявляли, що малі діти не хворіють ковідом через відмінну від дорослих форму гемоглобіну. А отже, раз вірус не може розвиватися в дитячому організмі, то діти не можуть бути переносниками.
Мінздрав на чолі з ляшком абсолютно не проясняє ситуацію. Можливо аби міняти свої заяви на протилежні на потребу моменту.
Сказане відноситься до вже традиційного ковіду19. Штам дельта має іншу картину перетікання ніби це інша хвороба. Але саме від дельти вакцину ще не розробили. А отже не є зрозумілим: чому саме 12+? Може в цьому віці гемоглобін стає вже як в дорослого. ляшки! просвітіть!
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28.08.2021 20:52 Ответить
 
 