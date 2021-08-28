Ми поки не плануємо масову вакцинацію дітей проти коронавірусу, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
У МОЗ поки не планують проводити масову вакцинацію дітей проти COVID-19. Зараз в пріоритеті вакцинація дорослого населення.
Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, частка дітей серед захворілих несуттєва.
"Ми проаналізували динамку захворюваності серед дітей, до 19 років, до моменту появи першого випадку "Дельта" в Україні і після. Ми бачимо, що частка дітей серед захворілих несуттєва. Діти поки не надають навантаження на систему охорони здоров'я. Далі, якщо динаміка ростиме, ми будемо знову переглядати всі дані і робити пріоритет на категорії 12+", - сказав міністр.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Я просто уверен, что если новости о коронавирусе перестанут заполнять ленты новостей и в целом в каком-либо СМИ, про него никто не вспомнит буквально через месяц
И просто отслеживать статистику бесплодия, аномалий, смертности от инсультов, и т.д.
І дюрка в песійному фонді...
Як у тому ж РБК-У описується спалах у таборі Молода гвардія: у частини дітей виявили ОРВІ і тести показали на ковід. Тобто лише тестами. А так по прояву хвороби не впевнені були.
В той час серйозні джерела заявляли, що малі діти не хворіють ковідом через відмінну від дорослих форму гемоглобіну. А отже, раз вірус не може розвиватися в дитячому організмі, то діти не можуть бути переносниками.
Мінздрав на чолі з ляшком абсолютно не проясняє ситуацію. Можливо аби міняти свої заяви на протилежні на потребу моменту.
Сказане відноситься до вже традиційного ковіду19. Штам дельта має іншу картину перетікання ніби це інша хвороба. Але саме від дельти вакцину ще не розробили. А отже не є зрозумілим: чому саме 12+? Може в цьому віці гемоглобін стає вже як в дорослого. ляшки! просвітіть!