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Ми поки не плануємо масову вакцинацію дітей проти коронавірусу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ми поки не плануємо масову вакцинацію дітей проти коронавірусу, - Ляшко

У МОЗ поки не планують проводити масову вакцинацію дітей проти COVID-19. Зараз в пріоритеті вакцинація дорослого населення.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, частка дітей серед захворілих несуттєва.

"Ми проаналізували динамку захворюваності серед дітей, до 19 років, до моменту появи першого випадку "Дельта" в Україні і після. Ми бачимо, що частка дітей серед захворілих несуттєва. Діти поки не надають навантаження на систему охорони здоров'я. Далі, якщо динаміка ростиме, ми будемо знову переглядати всі дані і робити пріоритет на категорії 12+", - сказав міністр.

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28.08.2021 17:44 Відповісти
Ключевое слово- "пока". Заставят и будет другая песня.

Я просто уверен, что если новости о коронавирусе перестанут заполнять ленты новостей и в целом в каком-либо СМИ, про него никто не вспомнит буквально через месяц Мы пока не планируем массовую вакцинацию детей от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4625
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28.08.2021 17:45 Відповісти
Именно так все и было...со всякими разными птичьими...свиными...и прочими гриппами....
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28.08.2021 17:54 Відповісти
когда "животные названия" перестали пугать народ. Решили придумать что-то "научно-химическое". Ну т.е. как придумать? Термин "Коронавирус" был придуман ещё в 80х годах Мы пока не планируем массовую вакцинацию детей от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4060
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28.08.2021 17:56 Відповісти
Новое...это хорошо забытое старое... Мы пока не планируем массовую вакцинацию детей от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7374
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28.08.2021 17:57 Відповісти
Им главное побольше обколоть, уж потом об этом можно будет забыть.
И просто отслеживать статистику бесплодия, аномалий, смертности от инсультов, и т.д.
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28.08.2021 21:05 Відповісти
Много пенсов исчо осталось ..
І дюрка в песійному фонді...
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28.08.2021 17:55 Відповісти
дітей до 19 років... Ну таких вже важко назвати саме дітьми. хіба що для їх батьків вони завжди залишатимуться дітьми.
Як у тому ж РБК-У описується спалах у таборі Молода гвардія: у частини дітей виявили ОРВІ і тести показали на ковід. Тобто лише тестами. А так по прояву хвороби не впевнені були.
В той час серйозні джерела заявляли, що малі діти не хворіють ковідом через відмінну від дорослих форму гемоглобіну. А отже, раз вірус не може розвиватися в дитячому організмі, то діти не можуть бути переносниками.
Мінздрав на чолі з ляшком абсолютно не проясняє ситуацію. Можливо аби міняти свої заяви на протилежні на потребу моменту.
Сказане відноситься до вже традиційного ковіду19. Штам дельта має іншу картину перетікання ніби це інша хвороба. Але саме від дельти вакцину ще не розробили. А отже не є зрозумілим: чому саме 12+? Може в цьому віці гемоглобін стає вже як в дорослого. ляшки! просвітіть!
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28.08.2021 20:52 Відповісти
 
 