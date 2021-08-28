Ми поки не плануємо масову вакцинацію дітей проти коронавірусу, - Ляшко

У МОЗ поки не планують проводити масову вакцинацію дітей проти COVID-19. Зараз в пріоритеті вакцинація дорослого населення.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, частка дітей серед захворілих несуттєва.

"Ми проаналізували динамку захворюваності серед дітей, до 19 років, до моменту появи першого випадку "Дельта" в Україні і після. Ми бачимо, що частка дітей серед захворілих несуттєва. Діти поки не надають навантаження на систему охорони здоров'я. Далі, якщо динаміка ростиме, ми будемо знову переглядати всі дані і робити пріоритет на категорії 12+", - сказав міністр.

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