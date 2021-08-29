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Новости Политика Украины
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"Российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина может помочь России и Беларуси в борьбе против авторитарных режимов.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Россия и Беларусь - это частные случаи. Я вижу больше возможностей для Украины помогать белорусам менять свою страну и бороться за то, чтобы там какая-то цивилизация наступила. Россия - история более сложная, учитывая украинско-российские отношения, отношения между украинскими и российскими интеллектуалами. Потому что в принципе я вынужден констатировать, что в большинстве случаев, за некоторыми исключениями, российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. Поэтому вопрос России более деликатный", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, Украина должна сотрудничать с россиянами, которые ее уважают.

"Но Украине будет безопаснее, если Россия будет демократической страной. Здесь с теми россиянами, кто готов уважать Украину, украинские интересы, землю, людей, мы должны работать и строить альянсы, чтобы помогать России измениться к лучшему", - сказал он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Кулєба, от тільки не треба робити вигляд, що ви боритесь з ордою. В нас президент який все ще визиркує в пошуках фуйлових очей чи очка...не знаю.
Про заборону давати відсіч окупантам щось скажеш ?
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29.08.2021 08:54
+22
какие лдибералы? какая "помощь"? в стране война! помогатели херовы. себе помогите
кулеба, твое дело МИД? вот и занимайся тем чем раньше Климкин занимался - переговоры с западными партнерами, договоренности и коммуникация. какого хера ты лезешь в "помощь"?
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29.08.2021 08:54
+21
Раша - лишнехромасомное образование генетически НЕСПОСОБНОЕ к демократии . При победе демократических принципов параша просто развалится . Этот нужник держится только на имперских скрепах , не более .
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29.08.2021 09:03
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какие лдибералы? какая "помощь"? в стране война! помогатели херовы. себе помогите
кулеба, твое дело МИД? вот и занимайся тем чем раньше Климкин занимался - переговоры с западными партнерами, договоренности и коммуникация. какого хера ты лезешь в "помощь"?
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29.08.2021 08:54 Ответить
Клімкін говорив, що зустріч президентів готував саме міністр закордонних справ, який першим проводив зустрічі з високопосадовцями.
А хто в нас нині міністр Кулєба ? НІЩО. Бутафорія. Отак і наша країна перетворюється вже не в цирк і балаган, а на бутафорію, картковий будиночок. Добудувались держави...
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29.08.2021 08:56 Ответить
Це зеліна країна мрій про яку він патякав на інавгурації.
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29.08.2021 09:02 Ответить
Кулєба, от тільки не треба робити вигляд, що ви боритесь з ордою. В нас президент який все ще визиркує в пошуках фуйлових очей чи очка...не знаю.
Про заборону давати відсіч окупантам щось скажеш ?
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29.08.2021 08:54 Ответить
триєдиний народ, в якому українцям відведено місце трохи "недоруских" яких треба переучувати і навчати...
це і нічого іншого всі рускі знають від народження...і авторитаристи і демократи і прочі ліберали...
наш президент обіцяв проводити мощну інформаційну пропаганду, но, шото, не вдається...
може посадка 1 млрд дерев, то лишнє?
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29.08.2021 09:00 Ответить
Хорошим росіянам - хороші гроби, поганим - погані. В іншому випадку Україна ніколи не вилізе з цієї дупи.
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29.08.2021 09:01 Ответить
"Российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7168
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29.08.2021 09:02 Ответить
Раша - лишнехромасомное образование генетически НЕСПОСОБНОЕ к демократии . При победе демократических принципов параша просто развалится . Этот нужник держится только на имперских скрепах , не более .
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29.08.2021 09:03 Ответить
хватит верить в возможность договориться с кремлевскими нацистами
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29.08.2021 09:08 Ответить
"Російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8688 "Російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9868
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29.08.2021 09:09 Ответить
"Російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання", - Кулеба - Цензор.НЕТ 709 "Російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6038
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29.08.2021 09:10 Ответить
Зелені більшовики когось навчатимуть. Спочатку самі навчіться елементам демократії. Невже в Трускавці цьому не вчили? "Російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3568
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29.08.2021 09:13 Ответить
Украинские и российские интеллектуалы это кто? Чуть не засмеялся.
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29.08.2021 09:17 Ответить
За російських не скажу, але з українських підійде художник Марчук, якго ВВС внесла до списку 50 геніїв ХХІ сторіччя?
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29.08.2021 09:23 Ответить
С каких пор художники стали интеллектуалами?
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29.08.2021 09:40 Ответить
Где то со времен Леонардо Да Винчи...
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29.08.2021 16:42 Ответить
Я тоже.
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29.08.2021 09:38 Ответить
Жирик и дугин😲
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29.08.2021 10:08 Ответить
нет для страны ничего опаснее клоунов, пришедших к власти случайно, т.е. не эволюционным путём, а телевизионным, после того , как до них - пришли революционным...
тяжело такой приход назвать элитой общества, способной объединить все его слои и поднять их на освободительную войну,
вот, шоу у них получается- хорошо....
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29.08.2021 09:18 Ответить
ДВЕ АКСИОМЫ ПРО МОРДОР-ПЕРВУЮ ОН ОЗВУЧИЛ И ВТОРАЯ АКСИОМА БИСМАРКА ПРО БУМАГУ И ЧЕРНИЛА НА ДОГОВОРАХ С ЭТОЙ ПОМОЙКОЙ..ЭТИ ДВЕ АКСИОМЫ ДОЛЖНЫ ВБИВАТЬСЯ В ГОЛОВУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВО ВСЯКИХ АКАДЕМИЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ И ТОМУ ПОДОБНЫХ ..
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29.08.2021 09:24 Ответить
Ну кулебе ещё осталось сказать-меня легко потерять,но трудно найти...
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29.08.2021 09:24 Ответить
"если руский это патриот,а украинец это националист,еще и буржуазный!..."так вони завжди волали!
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29.08.2021 09:25 Ответить
Что с большевиками, что позже с коммунистами. А до них- с царями и царскими опричниками, сколько же времени должно пройти, столетие, два, пять? Чтобы так вот, никто больше не нашелся, который безбоязненно тиражировал бы сказки про русских, которые кого то там уважают, когда прутся к тебе. Или сидя дома, всячески обгаживают тебя, клевещут на тебя без стеснения. Среди всех этих "уважаемых" считанные единицы, кто готов активно сопротивляться действиям своего режима. Чтобы никто не видел желаний мира в глазах тех, кто приперся захапать твою землю, поработить тебя, а откажешься- убить... Он хочет тебя убить, но так, мирно типа... Бред ненормальных... И эти ненормальные- ваши керманичи, на минуточку. Пи здец какой то...
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29.08.2021 09:25 Ответить
Насправді, є нормальні російські ліберали... Точніше, були - Новодворська, Войнович, Нємцов. Але всіх їх прибрали в останні роки! Смерті Новодворської і Войновича - дуже підозрілі...
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29.08.2021 09:26 Ответить
Только они все нерусские, а интеллигентной национальности, а они всегда не любили русских.
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29.08.2021 09:38 Ответить
Они россияне) Кто такие русские? Где их страна?)
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29.08.2021 11:07 Ответить
Росія ніколи не була і не буде демократичною. Це аксіома.
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29.08.2021 09:29 Ответить
Будет,как только ей не придётся контролировать разрозненные народности под одним колпаком.
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29.08.2021 09:31 Ответить
росія - це і є тюрма розрізнених народностей. Зникне тюрма - зникне і росія, як така. І так насправді і буде!
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29.08.2021 10:50 Ответить
Це слова сказані Володимиром Винниченком ще минулого століття, не треба приписувати Кулебі чужого.
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29.08.2021 09:34 Ответить
В РФ ВСЕМ без исключения скособочили мозг. И чтоб его поправить нужно не менее трёх пятилеток.Чем лучше от них отгородимся тем лучше для нас. Наша контрпропаганда должна подпитывать желание субъектов РФ к отделению,ТК за первым отделившимся потянутся другие.
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29.08.2021 09:36 Ответить
Российские либералы не начинаются.
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29.08.2021 09:50 Ответить
З російськими лібералами давно все зрозуміло, тому не треба повторювати банальну фразу. Щодо самого Кулеби, то складається враження, що він закінчився там, де почалося співробітництво з зеленським та єрмаком!
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29.08.2021 09:51 Ответить
Кулеба по сути сказал, что в рашке либералы бутафорные - так оно и есть
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29.08.2021 10:01 Ответить
"Российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос", - Кулеба

а там где начинается "деликатный вопрос" у нашей ылиты заканчивается украинец.... невыгод
но и страшно.... поговорка есть вроде как у амеровских морпехов и спецназа не помню точно-
нельзя выглыдеть как еда......... если вы будете готовить из нэньки дэликатес нас обязательно
съедят.
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29.08.2021 10:01 Ответить
Фраза полностью передана из роликов Луганского.
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29.08.2021 10:08 Ответить
Это слова Винниченко) Луганский просто напоминает о них, чтобы не забывали)
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29.08.2021 11:14 Ответить
У них и так проблем хватает
Не до Крыма им там сейчас
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29.08.2021 10:24 Ответить
Российские либералы? Российские патриоты фапают на Сралина двумя руками, а российские либералы - одной. Вот и вся разница.
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29.08.2021 11:26 Ответить
Уявлення пересічного українця про Росію і росіян формується телевізором, так само, як виявилось із Голоборотько, про українське державотворення так само. Тільки особисто познайомившись із кацапською дійсністью і представниками тієі нації людина починає розумієш наскільки ми різні!
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29.08.2021 11:43 Ответить
российский либерализм заканчивается там, где начинается российский шовинизм ! ни одному кацапу верить нельзя ! людей среди них нет !
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29.08.2021 11:52 Ответить
Якби у Зеленського в ОП були тільки кулеби - було б дуже гарно.
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29.08.2021 12:30 Ответить
Російські ліберали, це взагалі, як незаймана повія...
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29.08.2021 13:03 Ответить
чтобы помогать России измениться к лучшему", - сказал он.

Не будь наивным Кулеба.Тот кто не хочет меняться сам,никого не послушает,сколько ты ему не внушай.Только выбив зуб кобре,можно сделать её безопасной,а не пригревать её и поить молочком с блюдечка.Ибо она всё равно ужалит по сложивщейся традиции.Не летай в иллюзиях Кулеба.Рашка никогда не будет демократической страной "Російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання", - Кулеба - Цензор.НЕТ 981
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29.08.2021 13:10 Ответить
Это прописная истина! После нашего Дня Независимости каминг аут сделал очередной либерал, который часто трется в Киеве, - Марк Солонин. Ну коробит его он нашего национального патриотизма и независимости.
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29.08.2021 14:11 Ответить
Кулеба не в курсе. Там множество либералов - противников крышнаша и войны с Украиной.
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29.08.2021 19:59 Ответить
 
 