"Российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина может помочь России и Беларуси в борьбе против авторитарных режимов.
Об этом он заявил в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Россия и Беларусь - это частные случаи. Я вижу больше возможностей для Украины помогать белорусам менять свою страну и бороться за то, чтобы там какая-то цивилизация наступила. Россия - история более сложная, учитывая украинско-российские отношения, отношения между украинскими и российскими интеллектуалами. Потому что в принципе я вынужден констатировать, что в большинстве случаев, за некоторыми исключениями, российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. Поэтому вопрос России более деликатный", - подчеркнул министр.
По словам Кулебы, Украина должна сотрудничать с россиянами, которые ее уважают.
"Но Украине будет безопаснее, если Россия будет демократической страной. Здесь с теми россиянами, кто готов уважать Украину, украинские интересы, землю, людей, мы должны работать и строить альянсы, чтобы помогать России измениться к лучшему", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
кулеба, твое дело МИД? вот и занимайся тем чем раньше Климкин занимался - переговоры с западными партнерами, договоренности и коммуникация. какого хера ты лезешь в "помощь"?
А хто в нас нині міністр Кулєба ? НІЩО. Бутафорія. Отак і наша країна перетворюється вже не в цирк і балаган, а на бутафорію, картковий будиночок. Добудувались держави...
Про заборону давати відсіч окупантам щось скажеш ?
це і нічого іншого всі рускі знають від народження...і авторитаристи і демократи і прочі ліберали...
наш президент обіцяв проводити мощну інформаційну пропаганду, но, шото, не вдається...
може посадка 1 млрд дерев, то лишнє?
тяжело такой приход назвать элитой общества, способной объединить все его слои и поднять их на освободительную войну,
вот, шоу у них получается- хорошо....
а там где начинается "деликатный вопрос" у нашей ылиты заканчивается украинец.... невыгод
но и страшно.... поговорка есть вроде как у амеровских морпехов и спецназа не помню точно-
нельзя выглыдеть как еда......... если вы будете готовить из нэньки дэликатес нас обязательно
съедят.
Не до Крыма им там сейчас
Не будь наивным Кулеба.Тот кто не хочет меняться сам,никого не послушает,сколько ты ему не внушай.Только выбив зуб кобре,можно сделать её безопасной,а не пригревать её и поить молочком с блюдечка.Ибо она всё равно ужалит по сложивщейся традиции.Не летай в иллюзиях Кулеба.Рашка никогда не будет демократической страной