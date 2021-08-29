"Російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання", - Кулеба
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Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, як Україна може допомогти Росії і Білорусі в боротьбі проти авторитарних режимів.
Про це він заявив в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Росія і Білорусь - це окремі випадки. Я бачу більше можливостей для України допомагати білорусам змінювати свою країну і боротися за те, щоб там якась цивілізація настала. Росія - історія складніша, з огляду на українсько-російські відносини, на відносини між українськими та російськими інтелектуалами. Тому що в принципі я вимушений констатувати, що в більшості випадків, за деякими винятками, російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання. Тому питання Росії делікатніше", - підкреслив міністр.
За словами Кулеби, Україна має співпрацювати з росіянами, які її поважають.
"Але Україні буде безпечніше, якщо Росія буде демократичною країною. Тут із тими росіянами, які готові поважати Україну, українські інтереси, землю, людей, ми маємо працювати та будувати альянси, щоб допомагати Росії змінитися на краще", - сказав він.
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кулеба, твое дело МИД? вот и занимайся тем чем раньше Климкин занимался - переговоры с западными партнерами, договоренности и коммуникация. какого хера ты лезешь в "помощь"?
А хто в нас нині міністр Кулєба ? НІЩО. Бутафорія. Отак і наша країна перетворюється вже не в цирк і балаган, а на бутафорію, картковий будиночок. Добудувались держави...
Про заборону давати відсіч окупантам щось скажеш ?
це і нічого іншого всі рускі знають від народження...і авторитаристи і демократи і прочі ліберали...
наш президент обіцяв проводити мощну інформаційну пропаганду, но, шото, не вдається...
може посадка 1 млрд дерев, то лишнє?
тяжело такой приход назвать элитой общества, способной объединить все его слои и поднять их на освободительную войну,
вот, шоу у них получается- хорошо....
а там где начинается "деликатный вопрос" у нашей ылиты заканчивается украинец.... невыгод
но и страшно.... поговорка есть вроде как у амеровских морпехов и спецназа не помню точно-
нельзя выглыдеть как еда......... если вы будете готовить из нэньки дэликатес нас обязательно
съедят.
Не до Крыма им там сейчас
Не будь наивным Кулеба.Тот кто не хочет меняться сам,никого не послушает,сколько ты ему не внушай.Только выбив зуб кобре,можно сделать её безопасной,а не пригревать её и поить молочком с блюдечка.Ибо она всё равно ужалит по сложивщейся традиции.Не летай в иллюзиях Кулеба.Рашка никогда не будет демократической страной