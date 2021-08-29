"Російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання", - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, як Україна може допомогти Росії і Білорусі в боротьбі проти авторитарних режимів.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Росія і Білорусь - це окремі випадки. Я бачу більше можливостей для України допомагати білорусам змінювати свою країну і боротися за те, щоб там якась цивілізація настала. Росія - історія складніша, з огляду на українсько-російські відносини, на відносини між українськими та російськими інтелектуалами. Тому що в принципі я вимушений констатувати, що в більшості випадків, за деякими винятками, російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання. Тому питання Росії делікатніше", - підкреслив міністр.

За словами Кулеби, Україна має співпрацювати з росіянами, які її поважають.

"Але Україні буде безпечніше, якщо Росія буде демократичною країною. Тут із тими росіянами, які готові поважати Україну, українські інтереси, землю, людей, ми маємо працювати та будувати альянси, щоб допомагати Росії змінитися на краще", - сказав він.

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