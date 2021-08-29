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Грузовые вагоны сошли с рельсов в Запорожье: Задерживаются пассажирские поезда

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Запорожье: Задерживаются пассажирские поезда

В Запорожье четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов, в результате чего ряд пассажирских поездов задерживается.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за схождения четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать измененным маршрутом через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1", - говорится в сообщении.

Таким образом, ожидается задержка до двух часов следующих поездов:

- №72 Киев - Запорожье,
- №142 Мариуполь - Одесса,
- №120 Запорожье - Львов,
- №119 Львов - Запорожье,
- №116 Киев - Бердянск.

Читайте: На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присвоили почти 2 млн грн зарплаты подчиненных, - СБУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Заберіть Лещенка з 24 каналу і відправте лагодити полотно.
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29.08.2021 09:37
+4
Оптимизация (минимизация) расходов по содержанию пути! Менеджерский корпус получает незаработанные большие деньги!
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29.08.2021 09:41
+4
Работаю на железке, маленький начальник. Зарплаты у работяг около минималки. Путеец без выслуги, 6-7тыщ, То же самое СЦБ монтеры, механики 8. С выслугой 9-10. Это люди, непосредственно связанные с безопасностью. Причем обслуживать автоматику, с улицы далеко не каждый сможет. Как вы думаете, грамотный парень пойдет на 8 тыщ, и секасом от разных ревизоров нескончаемым потоком? Спецов нет, запчастей нет, инструмент за 20 лет, 3 комплекта китайщины на 16 человек. Держится на остатках запаса прочности от СССР.
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29.08.2021 10:56
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Тю. Не на ту путю.
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29.08.2021 09:25 Ответить
второй случай за последние несколько дней..... Диверсии ?
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29.08.2021 09:31 Ответить
Оптимизация (минимизация) расходов по содержанию пути! Менеджерский корпус получает незаработанные большие деньги!
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29.08.2021 09:41 Ответить
ага. чтобы не поднимали тарифы и всякие няни и дальше жировали
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29.08.2021 10:57 Ответить
Заберіть Лещенка з 24 каналу і відправте лагодити полотно.
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29.08.2021 09:37 Ответить
Плоды так называемой оптимизации, когда работяг сокращают и платят мизер, а начальниками назначают гитаристов, фантазеров и журналистов. Говорил со знакомым путейцем, уже практически не осталось грамотных специалистов готовых работать в тех условиях, которые сложились после «многолетних экспериментов».
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29.08.2021 10:13 Ответить
а возле Греции затонуло судно с укр.зерном (методом тарана)... короче пуйло на всех направлениях действует... Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі - затримуються пасажирські поїзди - Цензор.НЕТ 5136 Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі - затримуються пасажирські поїзди - Цензор.НЕТ 9474
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29.08.2021 10:20 Ответить
надо радоваться или огорчаться ?
так понимаю, что всё согласно расписания,
поломалось - починим,
а с октября всё равно гиперлуп ...
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29.08.2021 10:22 Ответить
Серлещ старається....
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29.08.2021 10:36 Ответить
Работаю на железке, маленький начальник. Зарплаты у работяг около минималки. Путеец без выслуги, 6-7тыщ, То же самое СЦБ монтеры, механики 8. С выслугой 9-10. Это люди, непосредственно связанные с безопасностью. Причем обслуживать автоматику, с улицы далеко не каждый сможет. Как вы думаете, грамотный парень пойдет на 8 тыщ, и секасом от разных ревизоров нескончаемым потоком? Спецов нет, запчастей нет, инструмент за 20 лет, 3 комплекта китайщины на 16 человек. Держится на остатках запаса прочности от СССР.
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29.08.2021 10:56 Ответить
а чего ты ждал от ржд своего? 10 тысяч фублей это сколько? за отопление заплатить то хватит?
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29.08.2021 10:58 Ответить
Не ржд, а УЗ. И зарплаты в грн. Или есть что возразить!? Ты наверное секретутка Лещенка!?
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29.08.2021 11:12 Ответить
Вам в кацапії точно не вистачить, бо водяри ж треба на місяць закупити.
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29.08.2021 11:41 Ответить
хочуть приватизувати як укртелеком щоб розпродати все нах
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29.08.2021 22:28 Ответить
"Укрзалізниця" купувала російські запчастини, які ввозили через ОРДЛО https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/18/7274029/
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29.08.2021 11:31 Ответить
Починає нагадувати вибухи на артскладах
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29.08.2021 12:51 Ответить
 
 