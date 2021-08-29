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Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі - затримуються пасажирські поїзди

Новини Цензор.НЕТ Події

Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі - затримуються пасажирські поїзди

У Запоріжжі чотири вагони вантажного потягу зійшли з рейок, унаслідок чого низка пасажирських поїздів затримується.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда біля станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів курсуватимуть зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве-Вільнянськ-Запоріжжя-1", - йдеться в повідомленні.

Тож очікується затримка до двох годин наступних поїздів:

- №72 Київ - Запоріжжя,
- №142 Маріуполь - Одеса,
- №120 Запоріжжя - Львів,
- №119 Львів - Запоріжжя,
- №116 Київ - Бердянськ.

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Топ коментарі
+8
Заберіть Лещенка з 24 каналу і відправте лагодити полотно.
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29.08.2021 09:37
+4
Оптимизация (минимизация) расходов по содержанию пути! Менеджерский корпус получает незаработанные большие деньги!
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29.08.2021 09:41
+4
Работаю на железке, маленький начальник. Зарплаты у работяг около минималки. Путеец без выслуги, 6-7тыщ, То же самое СЦБ монтеры, механики 8. С выслугой 9-10. Это люди, непосредственно связанные с безопасностью. Причем обслуживать автоматику, с улицы далеко не каждый сможет. Как вы думаете, грамотный парень пойдет на 8 тыщ, и секасом от разных ревизоров нескончаемым потоком? Спецов нет, запчастей нет, инструмент за 20 лет, 3 комплекта китайщины на 16 человек. Держится на остатках запаса прочности от СССР.
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29.08.2021 10:56
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Тю. Не на ту путю.
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29.08.2021 09:25 Відповісти
второй случай за последние несколько дней..... Диверсии ?
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29.08.2021 09:31 Відповісти
Оптимизация (минимизация) расходов по содержанию пути! Менеджерский корпус получает незаработанные большие деньги!
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29.08.2021 09:41 Відповісти
ага. чтобы не поднимали тарифы и всякие няни и дальше жировали
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29.08.2021 10:57 Відповісти
Заберіть Лещенка з 24 каналу і відправте лагодити полотно.
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29.08.2021 09:37 Відповісти
Плоды так называемой оптимизации, когда работяг сокращают и платят мизер, а начальниками назначают гитаристов, фантазеров и журналистов. Говорил со знакомым путейцем, уже практически не осталось грамотных специалистов готовых работать в тех условиях, которые сложились после «многолетних экспериментов».
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29.08.2021 10:13 Відповісти
а возле Греции затонуло судно с укр.зерном (методом тарана)... короче пуйло на всех направлениях действует... Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі - затримуються пасажирські поїзди - Цензор.НЕТ 5136 Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі - затримуються пасажирські поїзди - Цензор.НЕТ 9474
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29.08.2021 10:20 Відповісти
надо радоваться или огорчаться ?
так понимаю, что всё согласно расписания,
поломалось - починим,
а с октября всё равно гиперлуп ...
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29.08.2021 10:22 Відповісти
Серлещ старається....
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29.08.2021 10:36 Відповісти
Работаю на железке, маленький начальник. Зарплаты у работяг около минималки. Путеец без выслуги, 6-7тыщ, То же самое СЦБ монтеры, механики 8. С выслугой 9-10. Это люди, непосредственно связанные с безопасностью. Причем обслуживать автоматику, с улицы далеко не каждый сможет. Как вы думаете, грамотный парень пойдет на 8 тыщ, и секасом от разных ревизоров нескончаемым потоком? Спецов нет, запчастей нет, инструмент за 20 лет, 3 комплекта китайщины на 16 человек. Держится на остатках запаса прочности от СССР.
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29.08.2021 10:56 Відповісти
а чего ты ждал от ржд своего? 10 тысяч фублей это сколько? за отопление заплатить то хватит?
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29.08.2021 10:58 Відповісти
Не ржд, а УЗ. И зарплаты в грн. Или есть что возразить!? Ты наверное секретутка Лещенка!?
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29.08.2021 11:12 Відповісти
Вам в кацапії точно не вистачить, бо водяри ж треба на місяць закупити.
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29.08.2021 11:41 Відповісти
хочуть приватизувати як укртелеком щоб розпродати все нах
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29.08.2021 22:28 Відповісти
"Укрзалізниця" купувала російські запчастини, які ввозили через ОРДЛО https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/18/7274029/
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29.08.2021 11:31 Відповісти
Починає нагадувати вибухи на артскладах
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29.08.2021 12:51 Відповісти
 
 