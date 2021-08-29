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Сегодня - День памяти защитников Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сегодня - День памяти защитников Украины

Сегодня, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно указу Президента от 23 августа 2019 года "в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе" в Украине введен День памяти защитников Украины.

На эти августовские дни пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во вражеское окружение.

24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение российскио-оккупационных войск.

По официальным данным, во время Иловайской операции - 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

Также сегодня по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания.

Читайте: Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
День пам'ять він влаштував..
А як ганебно обшуковували воїнів на параді , бо сцикло скажено боїться власної армії - і знає чому.
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29.08.2021 09:49
+21
Завдяки зеленському наших воїнів розстрілюють без можливості запобігти та дати відсічі.
Скільки вже вбитих на його рахунку ?
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29.08.2021 09:48
+20
Ми пили з соняхів росу…


Голівки соняхи схилили,
Та квіт гарячий той пече.
Пелюстя падає в могили
А «Град» січе, січе, січе…

Гвардійці в землю повкипали
А спрага спалює вуста.
Когось вже янголи забрали,
Комусь - відстрочили літа.

Та що тих літ? Всього за двадцять -
І ті поранила війна.
За кимсь росою квіти плачуть,
Комусь, ковток як сила рятівна
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29.08.2021 09:58
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Правила форума Совет форумчан
Завдяки зеленському наших воїнів розстрілюють без можливості запобігти та дати відсічі.
Скільки вже вбитих на його рахунку ?
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29.08.2021 09:48 Ответить
День пам'ять він влаштував..
А як ганебно обшуковували воїнів на параді , бо сцикло скажено боїться власної армії - і знає чому.
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29.08.2021 09:49 Ответить
Відео є. Дивіться.
Як Зеленський ховається від українців?!
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29.08.2021 10:03 Ответить
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 1276
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29.08.2021 10:14 Ответить
яка ганьба....сцикло таке сцикло...
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29.08.2021 12:05 Ответить
Коломойський, корбан та хомчак. Ось хто повинен відповідати за Іловайськ.
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29.08.2021 10:07 Ответить
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 8279
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29.08.2021 10:29 Ответить
Уже після президентських виборів появилися повідомлення про деякі рішення, що ухвалювалися не в Києві, а в Дніпрі в кабінеті тамтешнього голови ОДА, які дійсно потребують правової оцінки. Чи вони правдиві, чи ні, має встановити слідство. Але... виявляється, що якраз цих винуватців нинішній владі рухати дуже не хочеться. І річ навіть не в тому, що вони не виведуть на Порошенка, а в тому, що ведуть у зовсім інший бік - до головного "папіка" країни. У фейсбук та на численних сайтах уже не раз публікували виклад тих звинувачень проти генерала Хомчака, який перебував у прямому підпорядкуванні Коломойського. Тоді олігарх, спостерігаючи стрімкий наступ Української Армії, вирішив і сам нагріти на цьому руки - захопити підконтрольними йому батальйонами Зугрес та віджати її в Ахметова. Частково тому й кинули в прорив добробати. Кинули без врахування оперативно-тактичної ситуації, без погдження з верховним головнокомандувачем і Генштабом. І були близькі до успіху, бо бійці батальйлнів справді воювали на славу - їм же не казали, що наступ не узгоджений з основними силами армії та відбувається в меркантильних інтересах певної особи...
А потім в Україну увійшли регулярні війська. Усі подальші події нам добре відомі. Слідство хіба добавило деякі важливі деталі, зокрема, виявило факти, які свідчать, що Москва зарання готувала Іловайський котел, а це посилює кваліфікацію воєнних злочинів путінського режиму (знову респект слідчим, якщо такі висновки дійсно підкріплені доказами). Але саме в контексті такого висновку слідства появляється резонне питання: як у РФ могли готуватися до події, яка не планувалася Українською Армією та Генштабом. Розуміємо, що з Генштабу могли бути витоки, могли там бути кроти, які доносили секретну інформацію в ГРУ РФ. Але для нашого Генштабу іловайська авантюра Коломойського-Хомчака такоє стала несподіванкою. Їм довелося перегруповувати війська для хоч якогось прикриття виходку наших бійців із "розстрільного зеленого коридору імені путіна". То, принаймні, допитати Хомчака (його доволі своєчасно звільнили, коли слідчі дії вже були завершені) та Коломойського з приводу авантюрного втручання у бойові операції та поінформованості щодо їхніх планів ворога. Один із тодішніх учасників подій сьогодні вже за ґратами - це Грішин-Семенченко. Може б у нього могли поцікавитися? Але тут усі ниточки ведуть лише до Коломойського. А він нині найнедоторканніша особа в Україні.
До речі, пригадуєте давню приповідку, що розслідування треба вести так, аби не вийти на самого себе. А тут, схоже, саме так і сталося - дуже хотіли зачепити Порошенка, а вийшли на власного папіка...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1491010051263519&id=100010636159003
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29.08.2021 11:31 Ответить
Стверджувати, що "Хомчак перебував у підпорядкуванні Коломойському" - це маячня.
Читайте матеріали ТСК ВР по Іловайську.
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
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29.08.2021 11:44 Ответить
Це проміжний звіт, що опублікований через 2 місяці після трагедії. Більш свіжої інформації немає? Відповім- є.
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29.08.2021 11:56 Ответить
"Більш свіжа" - є.
Більш достовірної - немає.
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29.08.2021 12:17 Ответить
Я от що хочу сказати- єдиним винуватцем Іловайської трагедії є керівництво рф.
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29.08.2021 13:10 Ответить
Не згоден з вами - це також неадекватні дії вищого керівництва ЗСУ та України, їх нерішучість та безвідповідальність.
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29.08.2021 13:15 Ответить
На рівні документів (ТСК ВР) існують теле-тайпи штабу Сектора «Б» командирові 40-го батальйону на виступ в Іловайськ. А тепер покажіть наказ штабу АТО або Генштабу ВСУ для штабу «Сектора Б» наступати на Іловайськ.
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29.08.2021 12:31 Ответить
В мене нема доступу до секретних документів.
В матеріалах ТСК стверджується, що Генштаб ВСУ саботував участь в ТСК, тому цих документів у матеріалах ТСК нема.
Зараз прокуратура пообіцяла оприлюднити якісь документи, чекаємо.
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29.08.2021 12:46 Ответить
Іловайськ - це була ініціатива керівництва МВС. Там були добровольчі батальйони, які ні Генеральному штабу, ні штабу АТО не підпорядковувались узагалі. Керівництву АТО не була відома точна кількість залучених бійців. Батальйон МВС «Азов» зайшов у Іловайськ і вийшов, «Шахтарськ» зайшов і вийшов..... Тобто була дезорганізація, відсутнє управління та планування бою, не налагоджена взаємодія, і як результат - хаос. Неповні роти називалися батальйонами. З військово-професійної точки зору ні командування МВС, ні особовий склад до здійснення воєнних дій підготовленими не були. І ще:
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 212
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29.08.2021 13:16 Ответить
Ваші слова: "На рівні документів (ТСК ВР) існують теле-тайпи штабу Сектора «Б» командирові 40-го батальйону на виступ в Іловайськ"
Моє питання: "штаб Сектора «Б»" - це МВС?
В Іловайськ зайшли не тільки добровольчі батальони, а й багато підрозділів ЗСУ.
Ви що, стверджуєте, що Хомчак, який керував сектором "Б" до грудня 2014р, діяв всупереч наказам штабу АТО, яким керував Назаров? Далі по ієрархії Муженко і Порошенко.
Досить вже вдавати з себе дурника.
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29.08.2021 13:34 Ответить
Evgeniy RovenskiyХомчак, який керував сектором "Б" до грудня 2014р, діяв всупереч наказам штабу АТО, яким керував Назаров? »

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1. Чому нарада відбулась у будівлі Дніпропетровської ОДА, а не в будівлі штабу оперативного командування "Південь", що також знаходилась у Дніпрі і, до речі, зовсім неподалік від ОДА?
2. На той час штаб АТО не підпорядковувався Генеральному штабу ЗСУ, а батальйони МВС не підпорядковувались ні ГШ ні штабу АТО. Батальйонами МВС та НГУ командував Аваков, а також Коломойський, як їх основний спонсор.
3. Іловайськ, як залізничний вузол, втратив свою цінність із звільненням нашими десантниками Кутейнікова, яке знаходиться на тій самій залізничній гілці, бо після звільнення Кутейніково "статус" міста Іловайськ, з військової точки зору, впав зі стратегічного до тактичного рівня.
4. Запитайте у Хомчака - хто йому особисто ставив завдання брати Іловайськ, хто саме і за яких обставин першим висловив ідею звільнення саме Іловайська. Але вона точно не народилася у кабінетах Генерального штабу або штабу АТО.
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29.08.2021 14:31 Ответить
1. ХЗ. Це важливо?
2. Штабом АТО керував Назаров. Кому, по вашій версії, він підпорядковувався? У вас вже він, а не Хомчак став "головний партизан"?
Знову ваші слова: "теле-тайпи штабу Сектора «Б» командирові 40-го батальйону на виступ в Іловайськ". 40-й батальон - це не добровольчий?
Знову мое питання: "штаб Сектора «Б»" - це МВС?
3. Це слова Муженка, який намагається уникнути відповідальності.
4. Якщо Хомчак не виконував наказа штабу АТО, якому був підпорядкований - чому він керував сектором аж до до грудня 2014р ?
На підставі яких фактів ви стверджуєте, що "...ідею звільнення саме Іловайська. Але вона точно не народилася у кабінетах Генерального штабу або штабу АТО." ?
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29.08.2021 14:46 Ответить
Evgeniy Rovenskiy - "На підставі яких фактів ви стверджуєте, що "...ідею звільнення саме Іловайська. Але вона точно не народилася у кабінетах Генерального штабу або штабу АТО.?"

Скількі він (Хомчак) при зеленій владі пробув головнокомандуючим ЗСУ? Адже ж увесь архив ЗСУ був у його підпорядкуванні і...... варто йому було лише поворушити одним місцем щоб прилюдно зняти всі питання, але чомусь він цього не зробив.
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29.08.2021 15:06 Ответить
Про які "питання" ви кажете? Чиї і до кого?
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29.08.2021 15:12 Ответить
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 5919
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29.08.2021 11:56 Ответить
А ви не чули, що звинувачені росіскі генерали ?
Порошенко, на відміну від зеленського, не залишав армійців беззбройними перед ворогом.
От за це зелю треба лінчувати.
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29.08.2021 10:02 Ответить
ЗМІ у нас полководці ?
Ви такий чудний...кидати випускників акадамій та училищ в котел.
ІДІОТИ.
Перепрошую, але якщо ви такої ж думки, то і ви ідіот, і ЗМІ проплачені.
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29.08.2021 10:16 Ответить
Так не стріляють же вже два роки.
Вас ця брехня влаштовує ?
Я вам ще раз наголошую на різницю, якщо ви настільки туподоходящий, що саменький не можете розкласти факти по полицях.
1. В Порошенка була незлагоджена армія, не достатньо озброєна, нагодована та вдягнута. За оце треба подякувати миролюбним ідіотам, які голосували за зрадників.
2. Зеленський отримав пристойні ЗС. Вже підготовлені. Навчені. Досвідчені.
І що воно зробило ???
Почало винищення та приниження.
Це знову шлях до котлів.
ПОДЯКА 73 % вилупків.
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29.08.2021 10:23 Ответить
Я тобі вже дала відео , на яких показують обшуки наших хлопців моторилом в Києві.
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29.08.2021 10:29 Ответить
А знаєте ЩО НАЙГІРШЕ ?
Ваш ЗЕ і 73 % довбнів заклали фундамент під нові котли. І вони стануться. І в нас знову буде купа полеглих.
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29.08.2021 10:18 Ответить
Для тих, хто втратив пам'ять.Влітку 2014 кацапи безкарно обстрілювали наші війська з території *********.
"... практика управління військами з боку командування АТО значною мірою зумовила втрати в Секторі Д, які серед військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії і Прикордонної служби лише за період з 23 липня по 23 серпня поточного року склали вбитими не менше 124 осіб і пораненими не менше 696 осіб."
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29.08.2021 13:09 Ответить
Сьогодні - День пам'яті загиблих захисників Украіни.......Пішли,поклали квіти,живі пригадали де і як було в 14му в ці дні,пом'янули.......І всовувати першим постом Зеленського чи Порошенко -просто не личить......
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29.08.2021 13:58 Ответить
Сегодня - День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 8341
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29.08.2021 09:50 Ответить
Зебіли намагаються спамити. Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 4544
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29.08.2021 10:21 Ответить
Чотирикратний бігун від призову призначив день загиблих захисників України. Який цинізм.
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29.08.2021 09:56 Ответить
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 5258

...
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29.08.2021 09:56 Ответить
Ми пили з соняхів росу…


Голівки соняхи схилили,
Та квіт гарячий той пече.
Пелюстя падає в могили
А «Град» січе, січе, січе…

Гвардійці в землю повкипали
А спрага спалює вуста.
Когось вже янголи забрали,
Комусь - відстрочили літа.

Та що тих літ? Всього за двадцять -
І ті поранила війна.
За кимсь росою квіти плачуть,
Комусь, ковток як сила рятівна
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29.08.2021 09:58 Ответить
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 6246
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29.08.2021 11:25 Ответить
боль и гнев!..
дякуємо нашим хлопцям та дівчатам, що стали на захисті країни, вічна пам'ять полеглим...
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29.08.2021 13:25 Ответить
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 9846
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29.08.2021 09:59 Ответить
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 9668
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29.08.2021 10:05 Ответить
Защитники Родины-герои наших дней.Уважение и почет им!
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29.08.2021 10:06 Ответить
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 2081
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29.08.2021 10:26 Ответить
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 8636
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29.08.2021 10:30 Ответить
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 6496
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29.08.2021 11:21 Ответить
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 4750
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29.08.2021 11:24 Ответить
Героям слава !!!
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29.08.2021 11:27 Ответить
Сьогодні - День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 9867
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29.08.2021 11:34 Ответить
Единственное, что сделал ЗЕ! так это сплотил против себя всех. Даже своих выборцев. ЗЕ! очень рискует и ни какой лохдаун ему не поможет
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29.08.2021 12:21 Ответить
Другий строк?!!! Хіба що на кічу.
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29.08.2021 12:31 Ответить
Передай там свої кураторам з Кремля щоб прислали тобі нові тези і дези, бо ці тут вже давно не працюють.
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29.08.2021 15:19 Ответить
ДАВАЙТЕ ПРОСТО ГОЛОСНО МОВЧАТИ ЩОБ ЗВУКИ ТИШІ ЇМ НЕ ДАВАЛИ СПАТИ
Сьогодні буде багато промовистих цитат та величних промов і одягнених в дорогі пахнючі костюми та чистеньке шкіряне взуття.
А у тих хто вижив, пережив і вирвався з котла, то в серці і голові будуть тільки звуки літаючих куль, вибухи гранат, запах обгорілої шкіри, останній крик і подих поранених та вмираючих братів і сестер.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
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29.08.2021 15:18 Ответить
Досі степ гуде луною
Грізний брязкіт сталі.
А над степом клич «за Волю!»
В бій веде повсталих.
Не за славу - за свободу,
Не на смерть, а в Ирій
Йшли сини свого народу -
Молоді та щирі...
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29.08.2021 15:41 Ответить
Песня "Он выходил с под Иловайска"

https://www.youtube.com/watch?v=cYZTa9IcCh0
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29.08.2021 16:07 Ответить
Вже сім років минуло... А й досі не можу без кому в горлі згадувати ті дні у 14-му, дні розпачу, надії, дні скорботи і лютої ненависті до тієї гнидної мерзоти - шо ще вчора "співали" нам про "мишєбратство"...ВІдтоді для мене "вмерли" усі ті мої родичі та однокласники шо свого часу потрапивши до кацападлії забули звідки вони родом, і своїм мовчазним "одобрямсом" навіки стали проклятими - пов'язавши себе із оскаженілою рашистською наволоччю пролитою кров'ю українських патріотів...Саме тоді рашисти показали усе своє гнидюче нутро: підступних тварюк у людській подобі, що вбивають у спину і ставлять поперед себе стареньких, жінок та дітей- щоб сховавшись за ними ними підло нанести підступний удар... І ніколи не буде їм прощення за те звірство, прийде час - усе заплатять до останньої каплі крові : своїми муками і стражданнями своїх виблюдків, доки не виздохне увесь їх проклятий рід!!

Вічна пам'ять і Слава нашим полеглим Героям, і безмежна шана тим хто вижив у іловайському пеклі, пройшовши крізь вогонь..
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29.08.2021 16:22 Ответить
Загальне угрупування під Іловайськом складало близько 1400 чол., з яких добробати МВС становили лише близько 400 чол. Тобто основний тягар Іловайської операції несли підрозділи ЗСУ, зокрема 51 та 93 ОМБр і 39 та 40 БТО "Дніпро-2" і "Кривбас". Серед них і було більше всього загиблих, зокрема і командир 51 бригади полковник Пивоваренко.
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30.08.2021 02:52 Ответить
 
 