Сьогодні - День пам'яті захисників України
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Сьогодні, 29 серпня, - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року "на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві" в Україні запроваджено День пам'яті захисників України.
На ці серпневі дні припав пік Іловайської трагедії, коли унаслідок протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.
24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б" потрапили в оточення російсько-окупаційних військ.
За офіційними даними, під час Іловайської операції 366 українських вояків загинули, 429 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.
Також сьогодні на території всієї України приспустять прапори і о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання.
Будь ласка, зачекайте...
Скільки вже вбитих на його рахунку ?
А як ганебно обшуковували воїнів на параді , бо сцикло скажено боїться власної армії - і знає чому.
Як Зеленський ховається від українців?!
А потім в Україну увійшли регулярні війська. Усі подальші події нам добре відомі. Слідство хіба добавило деякі важливі деталі, зокрема, виявило факти, які свідчать, що Москва зарання готувала Іловайський котел, а це посилює кваліфікацію воєнних злочинів путінського режиму (знову респект слідчим, якщо такі висновки дійсно підкріплені доказами). Але саме в контексті такого висновку слідства появляється резонне питання: як у РФ могли готуватися до події, яка не планувалася Українською Армією та Генштабом. Розуміємо, що з Генштабу могли бути витоки, могли там бути кроти, які доносили секретну інформацію в ГРУ РФ. Але для нашого Генштабу іловайська авантюра Коломойського-Хомчака такоє стала несподіванкою. Їм довелося перегруповувати війська для хоч якогось прикриття виходку наших бійців із "розстрільного зеленого коридору імені путіна". То, принаймні, допитати Хомчака (його доволі своєчасно звільнили, коли слідчі дії вже були завершені) та Коломойського з приводу авантюрного втручання у бойові операції та поінформованості щодо їхніх планів ворога. Один із тодішніх учасників подій сьогодні вже за ґратами - це Грішин-Семенченко. Може б у нього могли поцікавитися? Але тут усі ниточки ведуть лише до Коломойського. А він нині найнедоторканніша особа в Україні.
До речі, пригадуєте давню приповідку, що розслідування треба вести так, аби не вийти на самого себе. А тут, схоже, саме так і сталося - дуже хотіли зачепити Порошенка, а вийшли на власного папіка...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1491010051263519&id=100010636159003
Читайте матеріали ТСК ВР по Іловайську.
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
Більш достовірної - немає.
В матеріалах ТСК стверджується, що Генштаб ВСУ саботував участь в ТСК, тому цих документів у матеріалах ТСК нема.
Зараз прокуратура пообіцяла оприлюднити якісь документи, чекаємо.
Моє питання: "штаб Сектора «Б»" - це МВС?
В Іловайськ зайшли не тільки добровольчі батальони, а й багато підрозділів ЗСУ.
Ви що, стверджуєте, що Хомчак, який керував сектором "Б" до грудня 2014р, діяв всупереч наказам штабу АТО, яким керував Назаров? Далі по ієрархії Муженко і Порошенко.
Досить вже вдавати з себе дурника.
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1. Чому нарада відбулась у будівлі Дніпропетровської ОДА, а не в будівлі штабу оперативного командування "Південь", що також знаходилась у Дніпрі і, до речі, зовсім неподалік від ОДА?
2. На той час штаб АТО не підпорядковувався Генеральному штабу ЗСУ, а батальйони МВС не підпорядковувались ні ГШ ні штабу АТО. Батальйонами МВС та НГУ командував Аваков, а також Коломойський, як їх основний спонсор.
3. Іловайськ, як залізничний вузол, втратив свою цінність із звільненням нашими десантниками Кутейнікова, яке знаходиться на тій самій залізничній гілці, бо після звільнення Кутейніково "статус" міста Іловайськ, з військової точки зору, впав зі стратегічного до тактичного рівня.
4. Запитайте у Хомчака - хто йому особисто ставив завдання брати Іловайськ, хто саме і за яких обставин першим висловив ідею звільнення саме Іловайська. Але вона точно не народилася у кабінетах Генерального штабу або штабу АТО.
2. Штабом АТО керував Назаров. Кому, по вашій версії, він підпорядковувався? У вас вже він, а не Хомчак став "головний партизан"?
Знову ваші слова: "теле-тайпи штабу Сектора «Б» командирові 40-го батальйону на виступ в Іловайськ". 40-й батальон - це не добровольчий?
Знову мое питання: "штаб Сектора «Б»" - це МВС?
3. Це слова Муженка, який намагається уникнути відповідальності.
4. Якщо Хомчак не виконував наказа штабу АТО, якому був підпорядкований - чому він керував сектором аж до до грудня 2014р ?
На підставі яких фактів ви стверджуєте, що "...ідею звільнення саме Іловайська. Але вона точно не народилася у кабінетах Генерального штабу або штабу АТО." ?
Скількі він (Хомчак) при зеленій владі пробув головнокомандуючим ЗСУ? Адже ж увесь архив ЗСУ був у його підпорядкуванні і...... варто йому було лише поворушити одним місцем щоб прилюдно зняти всі питання, але чомусь він цього не зробив.
Порошенко, на відміну від зеленського, не залишав армійців беззбройними перед ворогом.
От за це зелю треба лінчувати.
Ви такий чудний...кидати випускників акадамій та училищ в котел.
ІДІОТИ.
Перепрошую, але якщо ви такої ж думки, то і ви ідіот, і ЗМІ проплачені.
Вас ця брехня влаштовує ?
Я вам ще раз наголошую на різницю, якщо ви настільки туподоходящий, що саменький не можете розкласти факти по полицях.
1. В Порошенка була незлагоджена армія, не достатньо озброєна, нагодована та вдягнута. За оце треба подякувати миролюбним ідіотам, які голосували за зрадників.
2. Зеленський отримав пристойні ЗС. Вже підготовлені. Навчені. Досвідчені.
І що воно зробило ???
Почало винищення та приниження.
Це знову шлях до котлів.
ПОДЯКА 73 % вилупків.
Ваш ЗЕ і 73 % довбнів заклали фундамент під нові котли. І вони стануться. І в нас знову буде купа полеглих.
"... практика управління військами з боку командування АТО значною мірою зумовила втрати в Секторі Д, які серед військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії і Прикордонної служби лише за період з 23 липня по 23 серпня поточного року склали вбитими не менше 124 осіб і пораненими не менше 696 осіб."
...
Голівки соняхи схилили,
Та квіт гарячий той пече.
Пелюстя падає в могили
А «Град» січе, січе, січе…
Гвардійці в землю повкипали
А спрага спалює вуста.
Когось вже янголи забрали,
Комусь - відстрочили літа.
Та що тих літ? Всього за двадцять -
І ті поранила війна.
За кимсь росою квіти плачуть,
Комусь, ковток як сила рятівна
дякуємо нашим хлопцям та дівчатам, що стали на захисті країни, вічна пам'ять полеглим...
Сьогодні буде багато промовистих цитат та величних промов і одягнених в дорогі пахнючі костюми та чистеньке шкіряне взуття.
А у тих хто вижив, пережив і вирвався з котла, то в серці і голові будуть тільки звуки літаючих куль, вибухи гранат, запах обгорілої шкіри, останній крик і подих поранених та вмираючих братів і сестер.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
Грізний брязкіт сталі.
А над степом клич «за Волю!»
В бій веде повсталих.
Не за славу - за свободу,
Не на смерть, а в Ирій
Йшли сини свого народу -
Молоді та щирі...
https://www.youtube.com/watch?v=cYZTa9IcCh0
Вічна пам'ять і Слава нашим полеглим Героям, і безмежна шана тим хто вижив у іловайському пеклі, пройшовши крізь вогонь..