Сьогодні - День пам'яті захисників України

Сьогодні, 29 серпня, - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року "на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві" в Україні запроваджено День пам'яті захисників України.

На ці серпневі дні припав пік Іловайської трагедії, коли унаслідок протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б" потрапили в оточення російсько-окупаційних військ.

За офіційними даними, під час Іловайської операції 366 українських вояків загинули, 429 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.

Також сьогодні на території всієї України приспустять прапори і о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання.

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