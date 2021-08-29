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Эпидпоказатели Винницкой и Черкасской областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Эпидпоказатели Винницкой и Черкасской областей не соответствуют

В двух областях Украины эпидемиологические показатели не соответствуют норме для "зеленой" зоны карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, на Виннитчине превышен показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом. Он составляет 54,9% при необходимых менее 50%.

На Черкасчине наблюдается низкий уровень охвата тестированием. На 100 тыс. населения там провели 292 теста при необходимых не менее 300.

Читайте: За сутки от COVID-19 в Украине привили более 87 тыс. человек, - Минздрав

Эпидпоказатели Винницкой и Черкасской областей не соответствуют зеленой зоне карантина, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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А на фото к статье красноречиво показана причина того, почему эидпоказатели Винницкой и Черкасской областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина.
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29.08.2021 11:34 Ответить
Вакцинированные люди заражаются коронавирусом удивительно часто. Но насколько часто - неясно, равно как и то, насколько вероятно, что они распространяют вирус среди других людей. Вакцинированные и не вакцинированные обеспокоены, но у ученых и врачей нет ответов!
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29.08.2021 13:11 Ответить
Не розписуйся за вчених та лікарів

Епідпоказники Вінницької та Черкаської областей не відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1230

Для довідки
≤ 24 Ct*: високе вірусне навантаження
< 24 Ct* - ≤ 30 Ct: середнє вірусне навантаження
> 30 Ct*: низьке вірусне навантаження
*Ct - Порогове значення Циклу
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30.08.2021 10:15 Ответить
 
 