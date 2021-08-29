Эпидпоказатели Винницкой и Черкасской областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина, - Минздрав
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В двух областях Украины эпидемиологические показатели не соответствуют норме для "зеленой" зоны карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, на Виннитчине превышен показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом. Он составляет 54,9% при необходимых менее 50%.
На Черкасчине наблюдается низкий уровень охвата тестированием. На 100 тыс. населения там провели 292 теста при необходимых не менее 300.
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