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Епідпоказники Вінницької та Черкаської областей не відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Епідпоказники Вінницької та Черкаської областей не відповідають

У двох областях України епідеміологічні показники не відповідають нормі для "зеленої" зони карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, на Вінниччині перевищено показник динаміки госпіталізацій хворих на коронавірус. Він становить 54,9% за необхідних менше 50%.

На Черкащині спостерігається низький рівень охоплення тестуванням. На 100 тис. населення там провели 292 тести за необхідних не менше 300.

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Епідпоказники Вінницької та Черкаської областей не відповідають зеленій зоні карантину, - МОЗ 01
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А на фото к статье красноречиво показана причина того, почему эидпоказатели Винницкой и Черкасской областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина.
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29.08.2021 11:34 Відповісти
Вакцинированные люди заражаются коронавирусом удивительно часто. Но насколько часто - неясно, равно как и то, насколько вероятно, что они распространяют вирус среди других людей. Вакцинированные и не вакцинированные обеспокоены, но у ученых и врачей нет ответов!
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29.08.2021 13:11 Відповісти
Не розписуйся за вчених та лікарів

Епідпоказники Вінницької та Черкаської областей не відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1230

Для довідки
≤ 24 Ct*: високе вірусне навантаження
< 24 Ct* - ≤ 30 Ct: середнє вірусне навантаження
> 30 Ct*: низьке вірусне навантаження
*Ct - Порогове значення Циклу
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30.08.2021 10:15 Відповісти
 
 