Епідпоказники Вінницької та Черкаської областей не відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ

У двох областях України епідеміологічні показники не відповідають нормі для "зеленої" зони карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, на Вінниччині перевищено показник динаміки госпіталізацій хворих на коронавірус. Він становить 54,9% за необхідних менше 50%.

На Черкащині спостерігається низький рівень охоплення тестуванням. На 100 тис. населення там провели 292 тести за необхідних не менше 300.

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