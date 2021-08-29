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Новости За рубежом
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Байден планирует отозвать всех дипломатов из Афганистана, - Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден планирует отозвать всех дипломатов из Афганистана, - Washington Post

Президент США Джо Байден планирует отозвать до вторника всех дипломатических сотрудников страны в Афганистане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Washington Post со ссылкой на два источника.

По данным источника, Байден хочет до вторника отозвать посла США в Афганистане Росса Уилсона. Вместе с ним страну покинут остальные сотрудники дипведомства.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан" попросило США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода вооруженных сил 31 августа.

Также читайте: Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Здристнути ,вміють тільки твої **********. Байден планирует отозвать всех дипломатов из Афганистана, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6776
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29.08.2021 10:31
+1
радует шо в канадии, соседа ближайшего, все стабильно и маладцом..
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29.08.2021 11:31
+1
Уходя, не забудьте выключить свет!
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29.08.2021 12:08
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Здристнути ,вміють тільки твої **********. Байден планирует отозвать всех дипломатов из Афганистана, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6776
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29.08.2021 10:31 Ответить
Звіздц талібам А як ще видасть глибоке занепокоєння...
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29.08.2021 10:56 Ответить
За нього не переймайся він своє видасть кожному по заслузі,нам би його можливості і бажання,замість москальської агентури по всій країні починаючи з офісу президента.
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29.08.2021 11:37 Ответить
Повернуть дипломатів, куди діватися? Бо свої ж союзники перші зрадять американців та кинуться ручкатися з терористами. Німеччина, Туреччина, та інші "любі друзі".
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29.08.2021 10:47 Ответить
А що робити, якщо Штати програли війну талібам.
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29.08.2021 15:17 Ответить
Да неужели.
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29.08.2021 11:02 Ответить
радует шо в канадии, соседа ближайшего, все стабильно и маладцом..
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29.08.2021 11:31 Ответить
тебе бы приглохнуть на время, атец не рыжий, а не планировать,
бо судя по тем планам шо видим - муйня якась...
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29.08.2021 11:33 Ответить
Уходя, не забудьте выключить свет!
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29.08.2021 12:08 Ответить
Він ще щось =планує= ?
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29.08.2021 19:00 Ответить
сдается мне, что скоро в США наступит очередное 11 сентября..... и мир вновь побежит по кругу.....
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30.08.2021 09:20 Ответить
 
 