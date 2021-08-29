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Байден планирует отозвать всех дипломатов из Афганистана, - Washington Post
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден планирует отозвать до вторника всех дипломатических сотрудников страны в Афганистане.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Washington Post со ссылкой на два источника.
По данным источника, Байден хочет до вторника отозвать посла США в Афганистане Росса Уилсона. Вместе с ним страну покинут остальные сотрудники дипведомства.
Ранее сообщалось, что движение "Талибан" попросило США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода вооруженных сил 31 августа.
Топ комментарии
+2 Проти Ватник 59928d34
показать весь комментарий29.08.2021 10:31
+1 три - пятнадцать
показать весь комментарий29.08.2021 11:31
+1 Michael Oehlenschlaeger
показать весь комментарий29.08.2021 12:08
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бо судя по тем планам шо видим - муйня якась...