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Байден планує відкликати всіх дипломатів з Афганістану, - Washington Post
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Президент США Джо Байден планує відкликати до вівторка всіх дипломатичних співробітників країни в Афганістані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post із посиланням на два джерела.
За даними джерел, Байден хоче до вівторка відкликати посла США в Афганістані Росса Вілсона. Разом із ним країну покинуть інші співробітники дипвідомства.
Раніше повідомлялося, що рух "Талібан" попросив США зберегти дипломатичну присутність в Афганістані після виведення збройних сил 31 серпня.
Топ коментарі
+2 Проти Ватник 59928d34
показати весь коментар29.08.2021 10:31
+1 три - пятнадцать
показати весь коментар29.08.2021 11:31
+1 Michael Oehlenschlaeger
показати весь коментар29.08.2021 12:08
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Будь ласка, зачекайте...
бо судя по тем планам шо видим - муйня якась...