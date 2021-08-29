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Афганістан (450) Байден (2324) посол (1006) США (14468)

Байден планує відкликати всіх дипломатів з Афганістану, - Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден планує відкликати всіх дипломатів з Афганістану, - Washington Post

Президент США Джо Байден планує відкликати до вівторка всіх дипломатичних співробітників країни в Афганістані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post із посиланням на два джерела.

За даними джерел, Байден хоче до вівторка відкликати посла США в Афганістані Росса Вілсона. Разом із ним країну покинуть інші співробітники дипвідомства.

Раніше повідомлялося, що рух "Талібан" попросив США зберегти дипломатичну присутність в Афганістані після виведення збройних сил 31 серпня.

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Топ коментарі
+2
Здристнути ,вміють тільки твої **********. Байден планирует отозвать всех дипломатов из Афганистана, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6776
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29.08.2021 10:31
+1
радует шо в канадии, соседа ближайшего, все стабильно и маладцом..
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29.08.2021 11:31
+1
Уходя, не забудьте выключить свет!
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29.08.2021 12:08
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Здристнути ,вміють тільки твої **********. Байден планирует отозвать всех дипломатов из Афганистана, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6776
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29.08.2021 10:31 Відповісти
Звіздц талібам А як ще видасть глибоке занепокоєння...
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29.08.2021 10:56 Відповісти
За нього не переймайся він своє видасть кожному по заслузі,нам би його можливості і бажання,замість москальської агентури по всій країні починаючи з офісу президента.
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29.08.2021 11:37 Відповісти
Повернуть дипломатів, куди діватися? Бо свої ж союзники перші зрадять американців та кинуться ручкатися з терористами. Німеччина, Туреччина, та інші "любі друзі".
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29.08.2021 10:47 Відповісти
А що робити, якщо Штати програли війну талібам.
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29.08.2021 15:17 Відповісти
Да неужели.
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29.08.2021 11:02 Відповісти
радует шо в канадии, соседа ближайшего, все стабильно и маладцом..
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29.08.2021 11:31 Відповісти
тебе бы приглохнуть на время, атец не рыжий, а не планировать,
бо судя по тем планам шо видим - муйня якась...
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29.08.2021 11:33 Відповісти
Уходя, не забудьте выключить свет!
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29.08.2021 12:08 Відповісти
Він ще щось =планує= ?
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29.08.2021 19:00 Відповісти
сдается мне, что скоро в США наступит очередное 11 сентября..... и мир вновь побежит по кругу.....
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30.08.2021 09:20 Відповісти
 
 