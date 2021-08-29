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Новости Политика Украины
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Молдова (1685) ЗСТ (538) Шмыгаль Денис (2321)

Украина и Молдова согласовали обновление соглашения о ЗСТ, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и Молдова согласовали обновление соглашения о ЗСТ, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер Молдовы Наталья Гаврилица подписали протокол о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что изменения в соглашение о свободной торговле предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой будуут применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

"Это большое изменение в торговых отношениях. Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. Поэтому теперь мы объединяем торговые режимы всех государств "Ассоциированного трио" между собой и с ЕС ... Этот протокол является еще одним шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центрической экономике", - отметил Шмыгаль.

Глава украинского правительства отметил, что система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов, которые могут происходить из всех стран в этой системе.

Читайте: Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной - на завершающем этапе, - Любченко

Автор: Богдан Гуньковський
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т.е. чауса обнулили?
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29.08.2021 10:45 Ответить
Показали всьому світу що в Україні плюють на закони. Справу зроблено.
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29.08.2021 10:50 Ответить
с нашего недомерка толку? - одна мука венесуельская...
разочаровала немного мадам малдаванская - хотя она не первая...
31го разочаруемся раз в писятый...
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29.08.2021 10:52 Ответить
Імітація бурхливо діяльності триває !!!))
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29.08.2021 10:47 Ответить
Найкоротший барижитиме Сватами і з Молдовою?
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29.08.2021 10:48 Ответить
Не тільки там заднопривідний клоун ще серіальчик знімае на замовлення наркомата пропаганди Лаптестана пр "СРуську весну"!
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29.08.2021 11:16 Ответить
 
 