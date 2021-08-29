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Україна та Молдова узгодили оновлення угоди про ЗВТ, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна та Молдова узгодили оновлення угоди про ЗВТ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єрка Молдови Наталія Гавріліце підписали протокол про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що зміни до угоди передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться пан-євро-середземноморські правила походження товарів.

"Це велика зміна в торгових відносинах. Перехід на ці правила походження товарів об’єднує українську й молдовську Угоди про асоціацію з ЄС в одну систему. Рік тому ми зробили такий крок із Грузією. Тож тепер ми поєднуємо торгові режими усіх держав "Асоційованого тріо" між собою та з ЄС... Цей протокол є ще одним кроком до виходу країн "Асоційованого тріо" з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки", - зазначив Шмигаль.

Глава українського уряду зауважив, що система пан-євро-середземноморської кумуляції дозволяє торгувати товарами, які вироблені з компонентів, що можуть походити з усіх країн у цій системі.

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т.е. чауса обнулили?
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29.08.2021 10:45 Відповісти
Показали всьому світу що в Україні плюють на закони. Справу зроблено.
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29.08.2021 10:50 Відповісти
с нашего недомерка толку? - одна мука венесуельская...
разочаровала немного мадам малдаванская - хотя она не первая...
31го разочаруемся раз в писятый...
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29.08.2021 10:52 Відповісти
Імітація бурхливо діяльності триває !!!))
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29.08.2021 10:47 Відповісти
Найкоротший барижитиме Сватами і з Молдовою?
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29.08.2021 10:48 Відповісти
Не тільки там заднопривідний клоун ще серіальчик знімае на замовлення наркомата пропаганди Лаптестана пр "СРуську весну"!
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29.08.2021 11:16 Відповісти
 
 