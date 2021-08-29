Україна та Молдова узгодили оновлення угоди про ЗВТ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єрка Молдови Наталія Гавріліце підписали протокол про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що зміни до угоди передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться пан-євро-середземноморські правила походження товарів.

"Це велика зміна в торгових відносинах. Перехід на ці правила походження товарів об’єднує українську й молдовську Угоди про асоціацію з ЄС в одну систему. Рік тому ми зробили такий крок із Грузією. Тож тепер ми поєднуємо торгові режими усіх держав "Асоційованого тріо" між собою та з ЄС... Цей протокол є ще одним кроком до виходу країн "Асоційованого тріо" з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки", - зазначив Шмигаль.

Глава українського уряду зауважив, що система пан-євро-середземноморської кумуляції дозволяє торгувати товарами, які вироблені з компонентів, що можуть походити з усіх країн у цій системі.

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