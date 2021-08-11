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Переговори про ЗВТ між Туреччиною та Україною - на завершальному етапі, - Любченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Переговори про ЗВТ між Туреччиною та Україною - на завершальному етапі, - Любченко

Україна і Туреччина перебувають на завершальному етапі переговорів про зону вільної торгівлі після істотних зрушень у переговорному процесі.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ.

"До речі, зараз майже на завершенні переговори щодо угоди про ЗВТ із Туреччиною. Відбулися суттєві позитивні зрушення в переговорах", - зазначив він.

Любченко також повідомив, що Україна провела підготовчу роботу для переговорів із Тунісом, Єгиптом і Йорданією.

"Також ми ведемо системну роботу з Китаєм, її координує віце-прем'єр Ольга Стефанишина. Ми почали спільне дослідження можливості угоди про вільну торгівлю. Результати будуть відомі наступного року. На їх основі буде ухвалено політичне рішення, чи починати переговори. Також активно ведеться спільна робота над підготовкою до переговорів з Індонезією і В'єтнамом", - додав віце-прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ході візиту Зеленського ми хочемо почати переговори про вільну торгівлю зі США, - Любченко
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Мы это уже слышали от " величайшего" еще год назад. Повторяетесь.
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11.08.2021 13:44 Відповісти
это хорошо, только у Украины экспорт маленький и нужно его наращивать!
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11.08.2021 13:45 Відповісти
Турецкие конструкторы предложили Украине строить быстроходные современные катера с хорошим ракетным вооружениями...Сельчук Байрактар и его старщий брат сконструировали моской дрон-Камикадзе,который завпалит любую подлодку КУРСК или авианосца адмирала Кузю с одного выстрела в нужное место...типа арсенал торпед или ракет...,а вычислить их месьто нахождения на корабле не вопрос.. Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной находится на завершительном этапе, - Любченко - Цензор.НЕТ 8103три брата Байрактар грозная для любой армии Мира... Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной находится на завершительном этапе, - Любченко - Цензор.НЕТ 1015
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11.08.2021 13:55 Відповісти
Товарооборот Украина-Ткурция возрос до 7 миллиардов доллароов в год,а недавно было всего 2,5 ярда... Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной - на завершающем этапе, - Любченко - Цензор.НЕТ 9486 Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной - на завершающем этапе, - Любченко - Цензор.НЕТ 9486
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11.08.2021 13:57 Відповісти
Турция строит в срочном порядке Корвет для Укратны...Эрдоган воороужает Украину до полного комплекта по морским вооружениям и дронам Акинчи и Байрактар...поплачьте Мавзолейные депилы путлера... Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной - на завершающем этапе, - Любченко - Цензор.НЕТ 1660Помидором стукните Эрдогана...слабО? Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной - на завершающем этапе, - Любченко - Цензор.НЕТ 9882
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11.08.2021 14:00 Відповісти
не прошло и 30 лет, а соглашение почти готово... молодцы... да за такую безалаберную тупую работу надо не просто увольнять, а увольнять навсегда и отовсюду...
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11.08.2021 14:05 Відповісти
 
 