Переговори про ЗВТ між Туреччиною та Україною - на завершальному етапі, - Любченко

Україна і Туреччина перебувають на завершальному етапі переговорів про зону вільної торгівлі після істотних зрушень у переговорному процесі.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ.

"До речі, зараз майже на завершенні переговори щодо угоди про ЗВТ із Туреччиною. Відбулися суттєві позитивні зрушення в переговорах", - зазначив він.

Любченко також повідомив, що Україна провела підготовчу роботу для переговорів із Тунісом, Єгиптом і Йорданією.

"Також ми ведемо системну роботу з Китаєм, її координує віце-прем'єр Ольга Стефанишина. Ми почали спільне дослідження можливості угоди про вільну торгівлю. Результати будуть відомі наступного року. На їх основі буде ухвалено політичне рішення, чи починати переговори. Також активно ведеться спільна робота над підготовкою до переговорів з Індонезією і В'єтнамом", - додав віце-прем'єр.

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