США призвали Россию прекратить агрессию против Украины: "Мы поддерживаем украинский народ"
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В День памяти защитников Украины США призвали Россию прекратить агрессию против нашей страны.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
Согласно указу президента от 23 августа 2019 года "в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе" в Украине введен День памяти защитников Украины.
На эти августовские дни пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во вражеское окружение.
24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение российскио-оккупационных войск.
По официальным данным, во время Иловайской операции - 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.
Также сегодня по всей Украине приспущены флаги.
Пожалуйста, подождите...
Они были секретарем посольства США куплены в нашем магазине за наши гривны, на ул.Сикорского.
Так что это УКРАИНСКИЕ печеньки, русские гниды!
Для лаптеногих КАЦАПОкозлин много не надо. Достаточно давать хотя бы достойную ответку и они своими казлячими мозгами начнут задумываться, стоит ли будить зверя.
Была бы воля руководства Украины.
Поэтому нас туда и не берут...
А вот статус особого союзника или объединение вне нато даже очень реально...Они нам в достаточном количестве оружие и к нему обучающих спецов, боеприпасы, современную логистику ...помощь космической разведкой и БПЛА ...а воюют наши...И это реально и возможно..
а мы- поддерживаем Будапештский мем...
а 20 лет назад я слышал оттуда -
"Мы поддерживаем народ Афганистана !"
и шо ?
а атланты поддерживают крышу мира, испокон веков...
Я уважаю народ Германии, он один из лучших в мире, но презираю проституток }{уйла, которые частично окопались в её правительстве. Точно так же, как и в нынешнем "руководстве" Украины, гражданином которой я являюсь.
«Люди угрюмы, алчны, скаредны, вероломны, лживы, высокомерны и деспотичны - когда имеют власть, под властью же - смиренны и даже раболепны, неряшливы и подлы, однако
при этом кичливы и мнят себя выше всех прочих народов». И время на их умственных способностях не отразилось.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Опасаюсь, что для ***** это аргумент для продления агрессии.