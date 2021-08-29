США закликали Росію припинити агресію проти України: "Ми підтримуємо український народ"
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У День пам'яті захисників України США закликали Росію припинити агресію проти нашої країни.
Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У День пам'яті захисників України ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми підтримуємо народ України і закликаємо Росію припинити агресію проти України", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.
Згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року "на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві" в Україні запроваджено День пам'яті захисників України.
На ці серпневі дні припав пік Іловайської трагедії, коли унаслідок протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.
24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б" потрапили в оточення російсько-окупаційних військ.
За офіційними даними, під час Іловайської операції 366 українських вояків загинули, 429 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.
Також сьогодні на території всієї України приспущені прапори.
Будь ласка, зачекайте...
Они были секретарем посольства США куплены в нашем магазине за наши гривны, на ул.Сикорского.
Так что это УКРАИНСКИЕ печеньки, русские гниды!
Для лаптеногих КАЦАПОкозлин много не надо. Достаточно давать хотя бы достойную ответку и они своими казлячими мозгами начнут задумываться, стоит ли будить зверя.
Была бы воля руководства Украины.
Поэтому нас туда и не берут...
А вот статус особого союзника или объединение вне нато даже очень реально...Они нам в достаточном количестве оружие и к нему обучающих спецов, боеприпасы, современную логистику ...помощь космической разведкой и БПЛА ...а воюют наши...И это реально и возможно..
а мы- поддерживаем Будапештский мем...
а 20 лет назад я слышал оттуда -
"Мы поддерживаем народ Афганистана !"
и шо ?
а атланты поддерживают крышу мира, испокон веков...
Я уважаю народ Германии, он один из лучших в мире, но презираю проституток }{уйла, которые частично окопались в её правительстве. Точно так же, как и в нынешнем "руководстве" Украины, гражданином которой я являюсь.
«Люди угрюмы, алчны, скаредны, вероломны, лживы, высокомерны и деспотичны - когда имеют власть, под властью же - смиренны и даже раболепны, неряшливы и подлы, однако
при этом кичливы и мнят себя выше всех прочих народов». И время на их умственных способностях не отразилось.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Опасаюсь, что для ***** это аргумент для продления агрессии.