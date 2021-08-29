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США закликали Росію припинити агресію проти України: "Ми підтримуємо український народ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

США закликали Росію припинити агресію проти України:

У День пам'яті захисників України США закликали Росію припинити агресію проти нашої країни.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У День пам'яті захисників України ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми підтримуємо народ України і закликаємо Росію припинити агресію проти України", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року "на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві" в Україні запроваджено День пам'яті захисників України.

На ці серпневі дні припав пік Іловайської трагедії, коли унаслідок протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

Дивіться також: Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б" потрапили в оточення російсько-окупаційних військ.

За офіційними даними, під час Іловайської операції 366 українських вояків загинули, 429 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.

Також сьогодні на території всієї України приспущені прапори.
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Топ коментарі
+30
кацапи розуміють тільки силу. вмовляння їм до сраки.
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29.08.2021 12:14
+8
ну, теперь, я буду спокоен
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29.08.2021 12:13
+8
Кстати о тех самых "печеньках", который так любят мусолить русские подонки.
Они были секретарем посольства США куплены в нашем магазине за наши гривны, на ул.Сикорского.
Так что это УКРАИНСКИЕ печеньки, русские гниды!
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29.08.2021 13:00
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ну, теперь, я буду спокоен
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29.08.2021 12:13 Відповісти
давайте вернёмся к истокамСША закликали Росію припинити агресію проти України: "Ми підтримуємо український народ" - Цензор.НЕТ 579США закликали Росію припинити агресію проти України: "Ми підтримуємо український народ" - Цензор.НЕТ 9217
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29.08.2021 12:56 Відповісти
Кстати о тех самых "печеньках", который так любят мусолить русские подонки.
Они были секретарем посольства США куплены в нашем магазине за наши гривны, на ул.Сикорского.
Так что это УКРАИНСКИЕ печеньки, русские гниды!
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29.08.2021 13:00 Відповісти
Это были не печеньки , а сэндвичи , сама Нуланд об этом говорила .
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29.08.2021 14:26 Відповісти
чувак впереди маккейна и позади нуланд - один и тот же персонаж. кто это?
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29.08.2021 13:08 Відповісти
Ее сопровождает посол США в Украине Джефри Пайет.
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29.08.2021 14:19 Відповісти
кацапи розуміють тільки силу. вмовляння їм до сраки.
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29.08.2021 12:14 Відповісти
Призвали...,напалмом!
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29.08.2021 12:15 Відповісти
устно или ПИСЬменно призвали? США призвали Россию прекратить агрессию против Украины: "Мы поддерживаем украинский народ" - Цензор.НЕТ 9301
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29.08.2021 12:17 Відповісти
Сурдоперекладом. Кацап відповіли, як завжди теж жестом - зігнута у лікті рука знозу і друга зверху.
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29.08.2021 12:39 Відповісти
Эти призывы сродни глубокой обеспокоенности .
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29.08.2021 12:18 Відповісти
США призвали Россию прекратить агрессию против Украины: "Мы поддерживаем украинский народ" - Цензор.НЕТ 5206США призвали Россию прекратить агрессию против Украины: "Мы поддерживаем украинский народ" - Цензор.НЕТ 2290 США призвали Россию прекратить агрессию против Украины: "Мы поддерживаем украинский народ" - Цензор.НЕТ 6444
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29.08.2021 12:18 Відповісти
Что бы рашиста больше не призывать, дайте Украине членство в НАТО и оружие ,которое бы навсегда отбило рашисту охоту "поздравлять" Украину так,как это твари делали вчера
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29.08.2021 12:20 Відповісти
Для отпора ************ достаточно и нашего оружия. Только вот ЗЕленый сОпель, не дает его использовать США призвали Россию прекратить агрессию против Украины: "Мы поддерживаем украинский народ" - Цензор.НЕТ 7498
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29.08.2021 12:22 Відповісти
пеця мародер
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29.08.2021 12:25 Відповісти
Все пытается узреть мир, в очке КУЙла.
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29.08.2021 12:27 Відповісти
В Украины нет точного оружия,которое бы уничтожало рашистские огневые точки в густонаселенных районах .Если Украина начнет отвечать своим оружием (совковым), будет много развалин жилья да много смертей и калек среди гражданского народу ,чем сразу воспользуется рашист для обвинений Украины ,Разве что попросить у турецкого Ердогана - оглу рой "байрактаров в оренду на пару тройку деньков,тогда "якши" США призвали Россию прекратить агрессию против Украины: "Мы поддерживаем украинский народ" - Цензор.НЕТ 1996
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29.08.2021 12:32 Відповісти
В 2014-м не дали дойти кремльбядьскому КУЙлу до Львова и это при том, что армия была разоружена и расформирована. ДОБРОВОЛЬЦЫ, совковые калаши, БРТры, танки и арта сделали свое дело. Сейчас есть армия, на вооружении новые разработки, новые технологии. Дай только команду ФАС!!!!
Для лаптеногих КАЦАПОкозлин много не надо. Достаточно давать хотя бы достойную ответку и они своими казлячими мозгами начнут задумываться, стоит ли будить зверя.
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29.08.2021 12:42 Відповісти
Опыт показывает, что русская мразь бежит, теряя обдристанные портки и взрывая мосты, от хотя бы какого-то сопротивления.https://www.youtube.com/watch?v=oM-chBC-EeE
Была бы воля руководства Украины.
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29.08.2021 13:03 Відповісти
Отложили членство на неопределённый срок .
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29.08.2021 14:11 Відповісти
НАТО уже поздно...во время агрессии это импотенты..чисто политическая организация которая может только выразить обеспокоенность и дискредитирует себя окончательно...
Поэтому нас туда и не берут...
А вот статус особого союзника или объединение вне нато даже очень реально...Они нам в достаточном количестве оружие и к нему обучающих спецов, боеприпасы, современную логистику ...помощь космической разведкой и БПЛА ...а воюют наши...И это реально и возможно..
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29.08.2021 23:50 Відповісти
Дежавю?
а мы- поддерживаем Будапештский мем...
а 20 лет назад я слышал оттуда -
"Мы поддерживаем народ Афганистана !"
и шо ?
а атланты поддерживают крышу мира, испокон веков...
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29.08.2021 12:21 Відповісти
Потрібно зазирнути ***** вглаз. Про це знає тільки півшостий.
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29.08.2021 12:21 Відповісти
в мертвий глаз!
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29.08.2021 12:33 Відповісти
и вложились в СП2
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29.08.2021 12:25 Відповісти
Парашу надо не призывать, а уничтожать. Полностью и дотла. США призвали Россию прекратить агрессию против Украины: "Мы поддерживаем украинский народ" - Цензор.НЕТ 4024
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29.08.2021 12:29 Відповісти
Бундестаг не одобрит ваше требование )
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29.08.2021 14:04 Відповісти
Я не гражданин Германии, и мне на его одобрение насрать. США закликали Росію припинити агресію проти України: "Ми підтримуємо український народ" - Цензор.НЕТ 5105
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29.08.2021 16:59 Відповісти
Ваши коменты под прапором Германии , а значит представляете её народ , уважительно относитесь к европейской стране .
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29.08.2021 17:04 Відповісти
Повторяю: мне на мнение проституток любой нации, проплаченных }{уйлом насрать. США закликали Росію припинити агресію проти України: "Ми підтримуємо український народ" - Цензор.НЕТ 807
Я уважаю народ Германии, он один из лучших в мире, но презираю проституток }{уйла, которые частично окопались в её правительстве. Точно так же, как и в нынешнем "руководстве" Украины, гражданином которой я являюсь.
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29.08.2021 18:12 Відповісти
в Мордоре привыкли принимать просьбы на коленях, соблюли ли этикет просящие ?
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29.08.2021 12:35 Відповісти
Путин обожает такой коллективный скулеж Запада. Как всякий диктатор, его хлебом не корми, а смиренно упрашивай и читай морали. А он будет разыгрывать неадекватного и опасного психа, все по заветам КГБ и его активных мероприятий, как Юрий Швец говорит.
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29.08.2021 12:44 Відповісти
США закликали Росію припинити агресію проти України: "Ми підтримуємо український народ" - Цензор.НЕТ 8744
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29.08.2021 12:53 Відповісти
а ХолібосіВуда та ДиснейЗеляЛенду не видно? )))))
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29.08.2021 13:06 Відповісти
Из дневника Патрика Гордона (1635-1699) генерал-лейтенант русской службы 1661- 1699, оценка московитов:

«Люди угрюмы, алчны, скаредны, вероломны, лживы, высокомерны и деспотичны - когда имеют власть, под властью же - смиренны и даже раболепны, неряшливы и подлы, однако
при этом кичливы и мнят себя выше всех прочих народов». И время на их умственных способностях не отразилось.﻿
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29.08.2021 13:07 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.08.2021 13:19 Відповісти
Сдулись и США и Запад. Превратились в слюнявых деградантов, сопливо умоляющих маньяка-психопата, вместо того, что бы дать ему по зубам раз и навсегда. Позорище какое-то.
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29.08.2021 13:45 Відповісти
"Мы поддерживаем украинский народ"! Зелень - "А мы НЕТ!!!"
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29.08.2021 15:15 Відповісти
США займіть серйозну відповідальну позицію ви ж гаранти недоторканості кордонів України, дайте Україні свою найкращу зброю, літаки Локгід Мартін F-35 «Лайтнінг» II, гелікоптери Боїнг AH-64 Apache, передайте Україні численну ракетну зброю.
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29.08.2021 15:41 Відповісти
Пару тысяч раз уже призывали. А воз и ныне там. Слабаки.
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29.08.2021 15:57 Відповісти
Украинцы!!! Что нужно сделать Западу? Спалить Россию, что-ли?
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29.08.2021 20:51 Відповісти
Достаточно было бы эмбарго на нефть. И не строить новые газопроводы. 90% заслуги в том что Путин 20 лет при власти в Рахе это заслуга Запада, 20 лет покупавшего у него по бешенным ценам нефть. Сам Путин сказал как-то шо цены на нефть полностью на совести западных спекулянтов.
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30.08.2021 09:00 Відповісти
Если бы было все так просто....
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01.09.2021 13:30 Відповісти
США закликали Росію припинити агресію проти України: "Ми підтримуємо український народ" - Цензор.НЕТ 2410
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29.08.2021 23:29 Відповісти
"Мы поддерживаем украинский народ" - хороший аргумент.
Опасаюсь, что для ***** это аргумент для продления агрессии.
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30.08.2021 08:51 Відповісти
 
 