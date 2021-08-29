Талибы расстреляли известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби, - СМИ
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СМИ сообщают об убийстве талибами известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби.
Это произошло через несколько дней после того, как лидеры "Талибана" ввели в действие новые правила в стране, включая запрет на музыку и требование о наличии мужского сопровождающего для женщин, путешествующих в одиночку, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Times Now.
Сообщается, что боевики вывели исполнителя народных песен Фавада Андараби из его дома и расстреляли. Об этом рассказал его сын.
"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление", - цитирует Times Now официального представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида.
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Трамп перенёс посольство США в Иерусалим - это было в интересах США ?
Трамп был готов на гражданскую войну ради власти - это в интересах США ?
Стоит посмотреть видео на канале Юрий Швец как и когда (ещё в далёких 80-х)
Советским Союзом был завербован Дональд Трамп.
Как вербовали Трампа / Статья "Гардиан" / Часть 2 / Видео № 20
Когда это Трамп хотел начать гражданскую войну? После того, как дерьмократы организовали массовые беспорядки в стране? После того, как Буш и его дерьмократы, сфальсифицировали выборы в США?
Вот по поводу Иерусалима, тут с вами спорить не стану, а наоборот поддержу - боком вылезет для США.
Видео, это конечно хорошо. Но именно при Трампе было заморожено строительство СП-2, а при Буше продолжено. Именно Трамп дал Украине ПТРК, а не Обама и Байден.
Трамп был как раз против.
Московитские танки после этого не наступали.
Так пока маловато.
И ПЗРК "Стингер", для борьбы с боевыми вертолетами и штурмовиками нам бы не помешали. Но не давал Обама и не даёт Байден. Почему? Афганцам Рейган для войны с СССР дал, а нам сегодня не дают. Почему?
Потрачена тысяча миллиардов долларов, а положительного результата за 20 лет так и не получили!
Трамп подписал, но разве сразу стал выводить или сокращать? Нет!
Одна из причин поражения СССР в Афганистане состояла в том, что тогда, для полного контроля страны надо было ввести миллионную группировку советских войск, а ограничились полутора сотнями тысяч, чего явно не хватало в горной стране.
К тому же ни при СССР, ни при США там не строили дороги, там одна, и то построенная еще при Британии.
Сокращение контингента привело бы к таким же последствиям. А Бушу надо было ПОСТЕПЕННО отводить и войска и сторонников к Кабулу. Потом удерживать всю провинцию, до полной эвакуации, а потом выйти военными колоннами в тот же Таджикистан, как уходил СССР, или в Туркмению.
Потому это всё столько лет продолжалось с таким результатом.
Буш-младший - этот тот, кто упоительно катался с ******* на его 21-й "Волге".
У них была полная ментальная гармония - тырить бабло всеми способами, пока можно.
Да, и почему тогда, если грузовиками, то Рамсфельд не сидит в тюрьме? Неужели при Обаме не нашлось свидетелей-солдат, которые грузили эти грузовики? Ну не сам же Рамсфельд грузил эти грузовики?
"Рамсфельд с ведома Буша-младшего тупо тырил наличку грузовиками."
Грузовиками нал - по тихому не выйдет, хоть тресни, это же не несколько банковских грузовиков при Януковиче, это всё же деньги США и там много комитетов по контролю. Так что извините - не верю.
У Буша -младшего был самый низкий уровень IQ, из всех его папередников.
Да и его отец, хоть и был в своё время шефом ЦРУ и воевал, но вот не прощу ему "дозаправки в Киеве", когда он летел к Ельцину в Москву и потребовал, в ультимативной форме от Президента Кравчука, чтобы мы сдали всё своё ядерное оружие. Теперь эти ядерные боеголовки хранятся в РФ, против США - скажите что это признак большого ума у Буша-старшего?
Цена на янтарь упала. А до этого на нём очень не слабо нажились госворюги. Причем Янукович зацепил эту тему лишь в самом конце, до Зеленского она собственно не дожила. Если крышевали чиновники в ранге прокурора области и начальника областного СБУ, то понятно, кому лично уходила львиная доля...
Литий кое-кто хотел привласнить, но пока месторождение не разрабатывается.
Уран тема весьма специфическая, там наверняка идут откаты из РФ, которые действительно трудно проконтролировать.
Ну а газ - это чисто президентская тема, начиная со второго срока Кучмы. К ней и Премьер-министров не допускают, как к стати и к экспорту оружия, вооружения и боевой техники.
А чтобы такие толстостенные стальне колонны (рассчитанные на удар самого тяжёлого на то время пассажирского Боинга-707) так просто сложились, надо было заложить взрывчатку с термитной смесью, и эти поэтажные взрывы в момент обрушения хорошо видны. Есть несколько добротных документальных фильмов про это всё. Надеюсь, ютуб их не удалил.
Там не заряды были, а всё же попадание самолетов.
Я в то время внимательно впитывал всю доступную информацию.
1. Наши пилоты утверждали, что в условиях мегаполисом очень трудно управлять таким большим самолетом и чтобы гарантированно попасть двумя самолетами в две башни, каждый из пилотов-смертников должен был налетать не менее 100 часов за штурвалом реального самолета, и это после длительного обучения на тренажере.
2. Американские следователи проверили все центры подготовки таких пилотов в мире (их достаточно мало), кроме такого центра в РФ (кацапы отказались пускать к себе следователей из США). Вопрос?
3. Архитекторы тогда рассказывали, что конструкция небоскрёба такова, что нижняя часть очень прочная и тяжелая, а верхняя всё тоньше и легче, чтобы в случае землетрясения верх башни не обрушил всю башню.
Так вот, попади самолеты ниже 60-то этажа и башня бы не разрушилась, как и попади самолет в верхние двадцать этажей. А такие расчеты требуют хороших знаний и хороших ЭВМ для производства расчетов - сомневаюсь, что Аль Каида этим обладала.
4. Древне Римское - "Ищи, кому выгодно".
А что произошло после теракта 11 сентября? А через некоторое время сильнейший скачок на цены углеводородов. А кто у нас самый крупный продавец в мире? А РФ.
А разве Путин не организовывал взрывы в самой РФ для оправдания войны против Чеченской республики?...
Так что всё было на самом деле не так, как в тех видео.
Мордові хоче щоб це саме відбулося і у нас.
Клоун цьому всіляко сприяє
Ходят слухи, что сам Сорос уже отходит от дел, а его наследник решил прикрыть у нас эту лавочку, так что будем посмотреть.
Кстати, может выход США из Афганистана, так же связан кардинальными изменениями в штабе Соросов? Я бы сразу так и не отбрасывал ЭТУ версию.
А вот на самом деле, надо было спокойно и планово отходить к Кабулу, ДО отхода вывозя всех, кто не хочет жить под управлением талибов. И конечной точкой отхода войск и вывода гражданских сделать границу с Туркменией и уже из Туркмении закончить выход.
Сделано же из рук вон плохо и Байден с дерьмократами еще за это ответят.
лидер страны, правонаследницы большевистского СССР.
Лавров может распинаться, но у талибов о Московии есть своё твёрдое мнение.
Они его озвучат делами, а не дипломатической болтовней.
Далі буде.
Цінічно казати, але на то вони і таліби
Если бы случилось что - какая "страшная" трагедия была бы ...
А ведь народный певец Украины.
Так что там было за что, нам просто не говорят.
...
У талібів музика - харам? Отже, їхнє життя є помилкою.
Ну ви зрозуміли...
Вилікувати тих нещасних (принаймні, спробувати вилікувати) можна хіба що іранським варіантом Dimmu Borgir, котрий Ви колись мені показали.
Шансів на успіх мало, та все ж...
А для цих вилупків доречнішим буде не Helzgloriam, а прямолінійно-автоматний шайтано-джихад груп дуже законспірованої екстремальної музичної організації Arabic Anti-islamic Legion, що базується в Іраку та Саудівській Аравії.
Seeds of Iblis - Morbid Muhammad (full-album) - усе починається з дупорозриваючого інтро, де гімн ІГІЛ накладено на лютий харам: чорнушно-металеві ріфи... а ще пісня Isra and Mi'raj, що починається з молитви "субханаллах", накладеної на свинний храп І так, жіночий вокал звучить люто і отруйно-ненависно... (просто факт: у вокалістки/гітаристки Анахіти свого часу батьки і брат загинули від рук ісламістів).
Дискредитация ценностей.
В утиль.
Вот что бывает если просто перестать стрелять!!!
Она будет демонстрировать возможности своих губ.
Размер имеет значение.